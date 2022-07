Prime Day: le esperienze esclusive da fare grazie ad Amazon

Non solo prodotti ma anche incredibili esperienze per la due giorni di super offerte Amazon prevista per il 12 e 13 luglio

L’Amazon Prime Day che si terrà il 12 e 13 luglio prossimi, consentirà agli utenti abbonati al programma della piattaforma e-commerce di usufruire di sconti e vantaggi esclusivi. La notizia delle ultime ore, però, è che Amazon metterà a disposizione non solo prodotti scontati ma anche esperienze da vivere. Qualche esempio?! Chi vorrà potrà incontrare personaggi noti, fare un volo in elicottero oppure assistere ad un incontro calcistico di Serie A. Per conoscere le esperienze disponibili, basterà collegarsi su Amazon nei giorni del Prime Day, dalle ore 10 alle 18, e ogni ora sarà possibile conoscere e scegliere le esperienze preferite, che resteranno sulla piattaforma fino ad esaurimento scorte.

Come funzionano le esperienze del Prime Day e quanto costano

In base alle condizioni di utilizzo fornite da Amazon, ciascuna esperienza potrà essere fatta da un solo cliente e account, a cui sarà poi consentito avere un accompagnatore. Una volta acquistata l’esperienza, l’utente sarà contattato via mail qualche giorno prima, e riceverà tutte le informazioni del caso. Chi acquista deve sapere che il reso del prodotto associato all’esperienza comporta automaticamente l’esclusione dalla partecipazione all’esperienza stessa e che in caso di mancata partecipazione non è previsto il rimborso. Le spese di trasporto e qualsiasi altro costo aggiuntivo sono a carico dell’acquirente.

Per quanto riguarda i prezzi delle esperienze Prime Day, si va da un minimo di 13 euro fino ad un massimo di 250 euro, in base alla tipologia prescelta. In realtà ciò che si acquista è un prodotto abbinato all’experience (ad esempio, per il concerto di Jack Savoretti a Milano si dovrà acquistare il suo Cd e il live show case sarà poi incluso, senza altri costi aggiuntivi).

Tutte le esperienze da fare

– Live showcase a Milano con Jack Savoretti

– Live showcase a Milano con Sissi, protagonista della ventunesima edizione di Amici

– Meet & greet a Milano in collaborazione con Sony Music con Luca D’Alessio, in arte LDA

– Concerto, backstage meet & greet con Il Pagante

– Evento di lancio della terza stagione di “Celebrity Hunted – Caccia all’uomo” a Milano, in compagnia del cast che include di Luca Argentero, Cristina Marino, Salvatore Esposito, Marco D’Amore, Katia Follesa, Ciro Priello e Fabio Balsamo (The Jackal), Rkomi e Irama

-“Chi arriva Prime?” – Gara di Go-kart con Riccardo Dose, youtuber, instagrammer, attore e cantante

– Aperisushi con Angelica Massera al Ristorante La Botte di Ferro Fish & Sushi di Grottaferrata (Roma), dove gustare dell’ottimo sushi e creare un contenuto video personalizzato con la celebre presentatrice, attrice, comica e imitatrice

– Serata di binge watching della serie Amazon Original “The Marvelous Mrs. Maisel” con Emma Galeotti a Milano

– Esperienza marocchina con showcooking esclusivo e degustazione di specialità marocchine presso il Riad Majorelle Bistrot di Milano in compagnia di Mohamed Ismail Bayed, in arte Momo, content creator, autore, attore e podcaster

– Torneo di padel con Rudy Zerbi e Alexa al Padel Club Tolcinasco (MI)

– Percorso alla scoperta delle erbe officinali a Sprea (VR) con Erbecedario, piccola azienda italiana che produce rimedi naturali e prodotti erboristici, con soggiorno e cena presso Tenuta Le Cave a Tregnago (VR)

– Laboratorio per apprendere i segreti dell’arte orafa a Bassano del Grappa (VI) con Lucchetta 1953, azienda familiare leader nella gioielleria in oro, con soggiorno e cena presso l’Hotel Ca’ Sette di Bassano del Grappa

– Week-end di gusto tra le eccellenze emiliane con Emilia Food Love, per vivere un percorso di piaceri e sensazioni indimenticabili nella Food Valley

– Volo in elicottero sulle terre del Barolo con passeggiata tra i vigneti, light lunch e degustazione di vino locale presso la Cascina Lo Zoccolaio a Barolo (CN)

– Biglietti in area VIP allo stadio Diego Armando Maradona per assistere ad una partita di campionato della SSC Napoli

