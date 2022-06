Amazon ufficializza le date in cui gli abbonati Prime potranno usufruire di grandi offerte sulla piattaforma e-commerce.

Amazon Prime Day sta per tornare e come al solito metterà a disposizione degli utenti del sito di e-commerce tantissime offerte imperdibili. Che la due giorni di super offerte sarebbe tornata era già cosa nota, Amazon doveva soltanto ufficializzare ancora le date in cui l’evento si sarebbe svolto. L’Amazon Prime Day è ormai da diverso tempo un appuntamento fisso per tutti gli utenti che hanno deciso di sottoscrivere l’abbonamento Prime, e che per questo hanno a disposizione una serie di servizi e vantaggi.

Amazon Prime Day, quando si svolge

Il mese deputato allo svolgimento dell’Amazon Prime Day, come da tradizione, è luglio. Nel 2022 le date prescelte sono quindi quelle del 12 e 13 luglio. In questi giorni, gli abbonati al servizio Prime avranno accesso esclusivo a tantissime offerte. Chi non è ancora abbonato al servizio può farlo in ogni istante, al costo di 36 euro l’anno che si paga dopo un periodo di prova gratuito di 30 giorni. In questo modo, oltre ad avere la possibilità di usufruire dei forti sconti del Prime Day, gli utenti possono accedere ad un’infinità di altri vari servizi quali spedizioni gratuite, Amazon Prime Video, sconto su Amazon Music Unlimited, consegna in finestre di 1 ora (in alcune città), Amazon Pantry, 90 giorni di accesso gratuito ad Audible, Cloud illimitato per archiviare le proprie foto e molto altro ancora.

Le offerte Amazon arrivano anche a giugno

Oltre all’Amazon Prime Day del 12 e 13 luglio, Amazon ha comunicato che le offerte estive sul suo sito inizieranno già a partire dal 21 giugno e riguarderanno alcuni dei servizi messi a disposizione per gli utenti. Per quanto riguarda ad esempio Amazon Music Unlimited, gli abbonati Prime che ancora non hanno provato il servizio potranno usufruire di un periodo di prova gratuito di ben 4 mesi. Iniziativa simile anche per Kindle Unlimited, che gli utenti Prime possono provare, sempre gratuitamente, per 3 mesi.

Per quanto riguarda Audible invece, gli utenti Prime che non hanno mai provato il servizio oppure lo hanno disdetto da almeno 6 mesi, potranno sottoscrivere l’abbonamento a 2,95 euro al mese per 6 mesi, al termine dei quali l’abbonamento si rinnoverà in modo automatico a 9,99 euro al mese. Infine, facendo la spesa su Amazon Fresh, gli utenti Prime riceveranno uno sconto di 5 euro se acquisteranno almeno cinque prodotti inclusi in una selezione speciale.

Immagine: Pexels

