Amazon Prime Day, secondo evento il prossimo autunno

Amazon è pronta a raddoppiare il Prime Day. Le prime indiscrezioni dagli Stati Uniti confermano l’evento.

L’annuncio delle date ufficiali dell’Amazon Prime Day è arrivato soltanto pochissimi giorni fa. Il 12 e 13 luglio 2022, sulla piattaforma del sito di e-commerce, gli abbonati ad Amazon Prime avranno accesso a sconti e promozioni esclusivi. Senza contare che le promo su Amazon sono già partire dal 21 giugno, con alcune iniziative da non lasciarsi scappare (ne abbiamo parlato qui). Ma i grandi annunci da parte del colosso degli acquisti online non sembrano essere finiti qui per quest’anno. Sembra infatti che entro la fine del 2022 possa arrivare un secondo Amazon Prime Day.

Amazon Prime Day raddoppia: la probabile data

Ebbene sì, sembra proprio che Amazon voglia fare il botto e dare uno slancio agli acquisti online. Come hanno rivelato Business Insider e CNBC, nel corso dell’ultimo trimestre del 2022 potrebbe essere messo in calendario un secondo Amazon Prime Day. La data potrebbe essere fissata nel corso del mese di ottobre, rendendo gli ultimi mesi dell’anno particolarmente interessanti. Proprio in quei tre ultimi mesi, infatti, oltre ad un eventuale secondo Prime Day, si svolgeranno l’ormai lunghissimo periodo del Black Friday e del Cyber Monday. Tutte ottime occasioni per anticipare l’acquisto dei regali di Natale insomma.

Quello che hanno scoperto Business Insider e CNBC è che Amazon avrebbe inviato ai propri partner commerciali un invito ad aderire ad un evento definito Prime Fall (che si svolgerebbe in autunno dunque). I partner che vorranno aderire all’iniziativa dovranno poi darne conferma entro il 22 luglio, inviando offerte lampo consigliate per l’occasione. La fonte sarebbe dunque piuttosto affidabile e a questo punto mancherebbe soltanto l’ufficialità da parte di Amazon.

Le stime economiche del Prime Day

Amazon sa bene quanto questo tipo di iniziative possano incrementare i flussi economici propri e dei suoi partner, soprattutto in un momento non molto facile per l’economia mondiale. Se si pensa che per l’Amazon Prime Day del 12 e 13 luglio si stimano vendite per 8,1 miliardi di dollari, si comprende bene quanto interesse vi sia nel replicare iniziative di questo genere. Tanto più in vista delle festività natalizie, quando la maggior parte delle persone è più propensa a impiegare budget per acquisti di ogni tipo, sfruttando sconti, promozioni e offerte lampo da prendere al volo.

