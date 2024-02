Arriva Amazon Rufus, il nuovo assistente AI per lo shopping

Amazon presenta Rufus, un assistente basato su intelligenza artificiale per facilitare gli acquisti, offrendo consigli, confronti e raccomandazioni ai clienti

Rufus è un assistente AI per lo shopping altamente specializzato, potenziato da un’intelligenza artificiale generativa. Il suo addestramento è basato sull’ampio catalogo di prodotti di Amazon, sulle recensioni dei clienti, su questioni e risposte dalla community e da informazioni raccolte da tutto il web. Rufus è in grado di rispondere a domande degli utenti su diversi tipi di prodotti e esigenze d’acquisto, di effettuare comparazioni e di fornire consigli personalizzati in base al contesto della conversazione.

Amazon lancia Rufus, un assistente AI per gli acquisti

Amazon ha lanciato un nuovo assistente per gli acquisti basato sull’intelligenza artificiale generativa, Rufus.

Rufus è un assistente AI per lo shopping altamente specializzato, alimentato da un’intelligenza artificiale generativa. Il suo addestramento è basato sull’ampio catalogo di prodotti di Amazon, sulle recensioni dei clienti, su questioni e risposte dalla community e da informazioni raccolte da tutto il web. Rufus è in grado di rispondere a domande degli utenti su diversi tipi di prodotti e esigenze d’acquisto, di effettuare comparazioni e di fornire consigli personalizzati in base al contesto della conversazione.

Amazon Rufus

Rufus AI sarà l’assistente come l’unico per lo shopping, il punto di riferimento per tutte le esigenze di acquisto dei clienti. Rufus può rispondere a domande come: “Quali sono le caratteristiche da considerare quando si comprano scarpe da tennis?” e mostrare confronti per cose come: “Quali sono le differenze tra scarpe da tennis su terra rossa ed erba Può anche rispondere a domande di approfondimento come: “Sono resistenti?”.

Cosa fa Amazon Rufus

Amazon suggerisce di chiedere a Rufus consigli generali sulle categorie di prodotti, come le cose da cercare quando si acquistano cuffie. Può anche fornire consigli contestuali, offrendo informazioni sui prodotti basate su attività specifiche (come l’escursionismo) o eventi (feste o compleanni). Altri esempi di quello che può fare Rufus è confrontare categorie differenti di prodotti (ad esempio “Qual è la differenza tra lucidalabbra e rossetto?”. Inoltre, può consigliare i regali per persone con gusti particolari o dare suggerimenti per gli acquisti in occasione delle festività.

Rufus può anche rispondere a domande più specifiche su una determinata pagina del prodotto che stai visualizzando. Amazon fornisce gli esempi: “Questa racchetta da pickleball è adatta ai principianti?” o “Questa giacca è lavabile in lavatrice?”.

Rufus è stato lanciato in beta solo per “un piccolo gruppo di clienti” e sarà disponibile (per coloro che rientrano nella beta) dopo aver aggiornato l’app mobile di Amazon. L’assistente continuerà a essere distribuito ai clienti statunitensi “nelle prossime settimane” per poi raggiungere anche le altre nazioni. Una volta che sarai ammesso alla beta, potrai richiamare Rufus digitando o pronunciando le tue domande nella barra di ricerca. Una finestra di chat di Rufus apparirà nella parte inferiore dello schermo.

Arriva Amazon Rufus, il nuovo assistente AI per lo shopping - Ultima modifica: da