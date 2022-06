Disponibili anche in Italia le carte regalo Apple grazie alle quali è possibile acquistare qualsiasi prodotto della mela morsicata.

Finalmente anche nel nostro Paese sarà possibile acquistare le Apple Gift Card, carte regalo grazie alle quali i possessori potranno acquistare qualsiasi tipo di prodotto firmato Apple. Fino a questo momento, infatti, in Italia era unicamente possibile acquistare iTunes Card, ossia carte che permettono di ottenere un credito da spendere su App Store e iTunes (quindi per l’acquisto di app, musica… ma non di prodotti come iPhone, Mac, accessori vari) oppure Apple Store Card, con le quali, invece, si acquistavano dispositivi.

Cosa si può acquistare con Apple Gift Card

Rispetto a iTunes Card, che limitava l’acquisto ai contenuti digitali venduti sugli store, e Apple Store Card, che lo limitava ai dispositivi, la Apple Gift Card consente di avere un credito da spendere, online o negli Apple Store fisici, per prodotti, accessori, applicazioni, musica, film, programmi tv, spazio su iCloud. Insomma, chi possiede una carta regalo di questo tipo non ha più alcun limite nell’acquisto di prodotti Apple. Le card arrivano in Italia e in tutta Europa a distanza di circa due anni da quando sono state introdotte negli Stati Uniti e hanno il pregio di riunire in un’unica gift card iTunes Card e Apple Store Card. Da questo momento, insomma, grazie ad un’unica carta regalo sarà possibile avere un credito da spendere per qualsiasi prodotto, digitale o fisico, made in Cupertino.

Come acquistare le carte regalo Apple

Le Apple Gift Card si possono usare unicamente per acquistare prodotti e servizi negli Apple Store, nell’app Apple Store, su apple.com, sull’App Store e su iTunes, Apple Music, Apple TV, Apple Books e altre piattaforme di proprietà di Apple. Per acquistare una carta regalo basta accedere a questo link, inserire l’indirizzo e-mail e il nome del destinatario, scegliere un tema (ve ne sono ben cinque a disposizione, con la mela morsicata di diversi colori), scegliere l’importo che si desidera regalare (si parte da un minimo di 25 euro, poi 50 euro, 100 euro oppure una somma a scelta). Apple richiede poi di aggiungere nome e indirizzo e-mail del mittente e se quest’ultimo lo desidera, gli è concesso aggiungere anche un messaggio personalizzato. Apple garantisce che la gift card è in genere disponibile entro un’ora.

immagine: apple.com

