Apple Music Voice Plan: come attivarlo e come funziona

Apple ha finalmente introdotto il tanto atteso Apple Music Voice Plan, un nuovo piano di abbonamento collegato al suo servizio streaming Apple Music che può essere utilizzato attraverso Siri. Attraverso l’assistente vocale, gli utenti che attivano Apple Music Voice Plan possono avere accesso a tutto il catalogo completo di Apple Music, composto da 90 milioni di canzoni, playlist e dalla Apple Music Radio.

Come abbonarsi ad Apple Music Voice Plan

Abbonarsi al nuovo servizio offerto da Apple è molto facile. Basta avere attivo l’assistente vocale Siri sul proprio smartphone (su iPhone è possibile attivarlo andando su Impostazioni – Siri e ricerca – e spuntare Attiva “Ehi Siri” – e quindi dire “Ehi Siri, inizia la prova gratuita di Apple Music Voice” oppure basta andare sull’app di Apple Music. Una volta attivato l’abbonamento, sarà possibile chiedere a Siri di riprodurre tutta la propria musica preferita su qualsiasi dispositivo con esso compatibile (iPhone, HomePod mini, AirPods, CarPlay e tutti gli altri dispositivi Apple su cui è presente Siri).

Cosa si può ascoltare grazie al servizio

Oltre al catalogo di Apple Music, è possibile ascoltare centinaia di nuove playlist suddivise per stato d’animo, che sono state create appositamente per essere gestite attraverso i comandi vocali di Siri. A quest’ultimo si potrà chiedere, ad esempio, “Riproduci un brano rilassante” oppure “Riproduci brani simili a questo” o ancora “Riproduci la playlist per la festa di stasera”. Chi sottoscrive uno dei piani di Apple Music (piano individuale di Apple Music al costo di €9,99 al mese o al piano famiglia con un massimo di sei account al costo di €14,99 al mese), avrà accesso a queste playlist e potrà sfruttare ancora di più tutti i vantaggi di Apple Music e di Siri.

Quanto costa Apple Music Voice Plan

Oltre al costo dell’abbonamento ad Apple Music, Apple Music Voice Plan ha un costo di 4,99 euro al mese. Chi non ha attivo un abbonamento e richiede musica attraverso l’assistente vocale Siri, potrà usufruire di una prova gratuita una tantum, della durata di sette giorni, senza rinnovo automatico. Ciò significa che al termine dei sette giorni gratuiti scatterà il pagamento dell’abbonamento, qualora si volesse proseguire nell’utilizzo del servizio. L’abbonamento a pagamento potrà poi essere interrotto in qualsiasi momento lo si desidererà.

