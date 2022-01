Apple record: prima azienda con valore di mercato di 3 trilioni di dollari

L’azienda di Cupertino è la prima a raggiungere il primato.

Il 2022 parte alla grande per Apple, diventata la prima azienda al mondo a raggiungere una valutazione di mercato azionario di ben 3 trilioni di dollari statunitensi. Quella dell’azienda americana è stata una corsa senza fine, che l’ha portata, a partire dal 2007, a vedere le sue azioni aumentare del 5.800%. Il 2007 è stato infatti l’anno della svolta per Apple, con il compianto Steve Jobs che presentava al mondo il rivoluzionare iPhone. Per chi ama le curiosità, al suo debutto in borsa, nel 1980, Apple aveva un valore di mercato di circa 1,8 miliardi di dollari.

Chi aveva dei dubbi su Apple, dovrebbe ricredersi. Almeno questo è ciò che pensa Dan Ives, analista di Wedbush. L’azienda di Cupertino non ha soltanto passato indenne il periodo peggiore della pandemia ma, negli ultimi 16 mesi, è riuscita a portare il suo valore di mercato da due a tre trilioni di dollari. Merito del continuo aumento di domanda e dal sempre più incombente bisogno di oggetti tecnologici da parte delle persone. E per Apple si tratta dell’ennesimo record battuto: quando la società raggiunse il trilione di dollari di valutazione, nell’agosto del 2018, fu sempre la prima a farlo.

Da dove arriva il successo di Apple

Larghissima parte del successo di Apple, non è un mistero, arriva da iPhone. Negli ultimi anni hanno raggiunto un apprezzamento sempre maggiore anche altri prodotti dell’azienda, come gli iPad e i Mac, e parti sempre più rilevanti di business, per Apple, sono state rappresentate dal software venduto attraverso l’Apple Store ma anche da iCloud e gli abbonamenti per i servizi di streaming musicale, video e per il fitness. Secondo l’analista Ives, però, il centro della valutazione di mercato di Apple resta la sua attività di servizi, che si stima avere un valore di circa 1,5 trilioni di dollari.

I prodotti che vedremo nel 2022

Anno iniziato bene e probabilmente destinato a proseguire su tale via per l’azienda. Nei prossimi dodici mesi, secondo Bloomberg, vedremo arrivare sul mercato il nuovo iPhone 14 (e contestualmente iOS 16) e prima di esso un nuovo iPhone SE 5G. Novità anche sul fronte dello smartwatch della mela morsicata, per cui si prevede l’arrivo di un nuovo modello di Apple Watch pensato appositamente per chi ama e pratica gli sport estremi. Sul fronte iPad Pro, potrebbe essere prodotto un nuovo modello con ricarica wireless.

Per quanto riguarda i Mac, sempre secondo Bloomberg, potrebbero essere presentati i nuovi Mac mini e un iMac Pro con schermo più grande. La rivoluzione più importante, da questo punto di vista, dovrebbe arrivare per il MacBook Air, per cui sembra sia previsto un design del tutto nuovo. L’ultima novità potrebbe essere poi rappresentata dal visore Apple, anche se, da questo punto di vista, non sembrano esserci certezze di alcun tipo.

immagine: Pixabay

