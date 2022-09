Apple Watch Ultra: la recensione e tutte le caratteristiche

Apple Watch Ultra la recensione che non si basa solo sulla caratteristiche tecniche, ma anche sui possibili utilizzi del nuovo smart watch

Apple Whatch Ultra è in pratica Apple watch “No Limits”, la versione “sport estermi” dell’Apple watch, ma non solo: rappresenta un nuovo form factor, una grande novità in fatto di design per la casa di Cupertino che negli ultimi anni ha dimostrato molta accortezza nell’introdurre nuovi dispositivi e novità sulle forme.

Apple Watch Ultra è un prodotto azzeccato, ha quelle funzioni di grado professionale che mancavano in un Apple Watch e punta ad essere lo smart watch anche degli sportivi più esigenti che per alcune funzioni particolari hanno continuato a preferire orologi specifici funzione: corsa, vela, immersioni.

Apple Watch Ultra forse non diventerà l’orologio più usato dai Sub e nemmeno quello dei maratoneti, queste categorie così specifiche ed esigenti avranno i loro strumenti dedicati, ma certamente copre una fascia di esigenze diversa rispetto all’Apple Watch serie 8.

Quale sarà l’utilizzo preferito di Apple Watch Ultra? La passeggiata in centro, con tutta la nobilita che si può associare a questa attività.

Il futuro dell’Apple Watch Ultra è un po’ quello del Rolex Submariner che nessuno usa per fare immersioni, ma per metterlo in mostra facendo finta di essere dei Sub.

Ora non confondiamoci, l’Apple Watch Ultra ha tutte le caratteristiche tecniche per essere uno straordinario smart watch sportivo, anche per sport estremi, ma la sua forma diversa dagli altri verrà preferita da tutti quelli che vogliono far sapere al mondo di avere al polso un Apple Watch da oltre 1.000 euro. Le sue dimensioni importanti assolvono ad un bisogno tra i più radicati in chi compra beni di lusso, far sapere al mondo che lo si possiede, magari senza sembrare pacchiani.

Apple Watch Ultra assolve benissimo questo compito: ha una forma diversa, cinturini diversi, tasti diversi, non è possibile confonderlo con i modelli in alluminio, come per esempi accadeva con i costosi Apple Watch Series in titanio che però avevano la stessa forma di quelli in alluminio e non si distinguevano a colpo d’occhio. Apple watch Ultra risolve alla radice questa esigenza: è diverso e si vede (guarda caso anche lui ha la cassa in titanio)

Apple Watch Ultra: design

L’Apple Watch Ultra ha una cassa in titanio da 49 mm e un cristallo di zaffiro piatto anteriore. Il tasto Azione è personalizzabile e consente di accedere al volo a un’ampia gamma di utili funzioni, soprattutto l’Apple Watch Ultra ha più autonomia di ogni altro Apple Watch: fino a 36 ore in normali condizioni di utilizzo. Inoltre, una nuova impostazione a basso consumo, può estendere la durata della batteria fino a 60 ore. Altra novità è il quadrante Wayfinder è stato progettato appositamente per il display più grande di Apple Watch Ultra e include una bussola e può ospitare fino a otto complicazioni, che poi sarebbero dei widget dell’orlogio. Apple Watch Ultra ha anche tre nuovi cinturini chiamati Trail Loop, Alpine Loop e Ocean Band pensate proprio per gli sport più duri, anche perché i normali cinturini dell’Appel Watch non eccellono in questo particolare utilizzo.

È stato scelto il titanio aerospaziale per Apple Watch Ultra, in quanto garantisce un buon equilibrio fra peso, robustezza e resistenza alla corrosione. La cassa avvolge completamente i bordi del cristallo di zaffiro piatto anteriore che protegge il display Retina, fino a 2000 nit di luminosità, il doppio rispetto a qualsiasi altro Apple Watch, detto in parole povere all’aperto si vede meglio il quadrante. Il nuovo tasto Azione, color arancione ad alto contrasto, può essere personalizzato per accedere al volo a un’ampia gamma di funzioni, fra cui Allenamenti, Compass Waypoints e Torna sui tuoi passi.

Apple Watch recensione: caratteristiche tecniche

Apple Watch Ultra ha tre microfoni integrati che migliorano in modo significativo la qualità audio delle chiamate vocali, in qualsiasi condizione. Un algoritmo beam-forming adattativo usa i microfoni per rilevare la voce riducendo i suoni ambientali di sottofondo per una nitidezza straordinaria. In ambienti ventosi, Apple Watch Ultra utilizza algoritmi avanzati di riduzione del rumore del vento, compreso il machine learning, per offrire un audio chiaro e comprensibile per le chiamate.

Apple Watch Ultra Mare

Apple Watch Ultra è stato progettato per gli sport acquatici, inclusi quelli più complessi come il kitesurfing e il wakeboard, e per le immersioni ricreative fino a 40 metri con la nuova app Oceanic+. Per consentire queste avventure subacquee, Apple Watch Ultra è certificato per WR100 ovvero si può usare finno alla profondità di 100 metri Apple Watch Ultra è anche certificato EN13319, che è lo standard riconosciuto a livello internazionale per le attrezzature da immersione, inclusi i profondimetri utilizzati in tutto il mondo per le immersioni ricreative. Nello specifico Apple Watch Ultra ha una resistenza all’acqua fino a 100 metri, in base allo standard ISO 22810. Significa che può essere usato per immersioni ricreative fino a 40 metri (con un’app di terze parti compatibile e disponibile sull’App Store) e sport acquatici ad alta velocità. Apple Watch Ultra non deve essere usato per immersioni subacquee superiori ai 40 metri. La resistenza all’acqua non è una condizione permanente e potrebbe diminuire nel tempo.

Impareggiabile per gli sport in mare l’app Profondità sfrutta il nuovo profondimetro di Apple Watch Ultra e ha un’interfaccia utente molto intuitiva che mostra tutte le informazioni a colpo d’occhio: ora, profondità attuale, temperatura dell’acqua, tempo di immersione e la profondità massima raggiunta. È anche possibile programmare il tasto Azione per lanciare l’app Profondità.

Per le immersioni Apple ha deciso di collaborare con Huish Outdoors, azienda nota per la fornitura di attrezzature affidabili per le immersioni ricreative, la nuova app Oceanic+ trasforma Apple Watch Ultra in un computer per immersioni. Disponibile su App Store nel corso dell’autunno, l’app utilizza l’algoritmo di decompressione di Bühlmann e comprende la pianificazione dell’immersione, metriche di immersione di facile lettura, avvisi visivi e tattili, limite di non decompressione, velocità di risalita e indicazioni per la sosta di sicurezza. Oceanic+ offre anche un profilo utente personalizzato, rapporti sulle condizioni di immersione attuali e locali e un registro delle immersioni che può essere condiviso con familiari e amici e sincronizzato automaticamente con iPhone.

Altre funzioni di Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra ha di serie tutte le funzioni di connettività e per la salute e il fitness dell’Apple Watch, come il monitoraggio cardiaco, le app ECG e Livelli O2, gli anelli Attività, Mindfulness, e molte altre funzioni per la salute, la sicurezza, e per la navigazione.

Apple Watch Ultra adotta un approccio unico nel rilevamento della temperatura con un design a due sensori: un sensore sul retro dell’orologio, il più vicino alla pelle, e uno appena sotto il display. Questo riduce i potenziali errori indotti dall’ambiente esterno L’esclusivo design a due sensori riduce le distorsioni provenienti dall’ambiente esterno e dal corpo stesso. I sensori in Apple Watch Ultra misurano la temperatura del polso ogni cinque secondi durante il sonno e rilevano variazioni fino a 0,1° Celsius. Nell’app Salute è possibile vedere le variazioni notturne nella temperatura basale che potrebbero essere causate da attività fisica, jet lag o malattia, Apple precisa che La funzione di rilevamento della temperatura non è un dispositivo medico, non va utilizzata a scopo diagnostico o terapeutico, né per altri scopi medici.

È presente la funzione rilevamento incidenti che sfrutta i due nuovi sensori di movimento e un algoritmo Sensor Fusion evoluto per rilevare incidenti d’auto gravi. Quando Apple Watch rileva un incidente di grave entità, chiederà conferma all’utente e contatterà i servizi di emergenza se non riceve risposta entro 10 secondi. Gli operatori riceveranno la posizione del dispositivo, condivisa anche con i contatti di emergenza.

L’ambiente

Apple Watch Ultra è stato progettato per ridurre al minimo il suo impatto ambientale. Oltre a contenere il 100% di terre rare riciclate in tutti i magneti e il 100% di tungsteno riciclato nel Taptic Engine, per la prima volta Apple Watch ha il 100% di oro riciclato nelle placcature di vari circuiti stampati. Il vetro del display è privo di arsenico e Apple Watch Ultra è privo di mercurio, BFR, PVC e berilio.

Prezzi e disponibilità

In Australia, Canada, Francia, Germania, India, Giappone, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Stati Uniti e più di altri 40 Paesi e aree geografiche è possibile ordinarlo da subito; sarà disponibile negli store a partire da venerdì 23 settembre.

Il costo è di costa € 1.009 (Iva Inclusa).

