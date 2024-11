AWS Investirà 1,2 Miliardi di Euro in Italia creano 5.500 posti di lavoro

AWS investirà 1,2 miliardi di euro in Italia per potenziare infrastrutture cloud. Questo investimento sosterrà l’innovazione, creando 5.500 posti di lavoro, contribuendo 880 milioni di euro al PIL e promuovendo la digitalizzazione

Amazon Web Services (AWS) ha annunciato un investimento significativo in Italia. Nei prossimi cinque anni, AWS prevede di investire ben 1,2 miliardi di euro per ampliare e potenziare le sue infrastrutture e servizi cloud nel paese. Questa mossa rappresenta non solo un impegno a lungo termine verso l’Italia, ma anche una spinta verso l’innovazione e la digitalizzazione, che sono al centro dell’agenda digitale cloud-first del governo italiano.

Investimento AWS: impatto economico

L’investimento di AWS si tradurrà in benefici per l’economia: si stima che tale investimento contribuirà con 880 milioni di euro al Prodotto Interno Lordo (PIL) dell’Italia e sosterrà fino a 5.500 posti di lavoro entro il 2029. Questi posti di lavoro copriranno vari settori legati alla catena di fornitura dei data center di AWS, tra cui costruzione, manutenzione infrastrutturale, ingegneria, telecomunicazioni e più ampiamente nell’economia locale.

AWS non è nuova agli investimenti in Italia. Dal 2010, Amazon ha impegnato oltre 20 miliardi di euro nelle sue attività italiane. Grazie a queste iniziative, l’azienda si è posizionata come leader nella creazione di posti di lavoro nel paese.

Il cloud AWS

L’impegno di AWS non si ferma all’infrastruttura fisica. L’investimento permetterà alle organizzazioni italiane di accedere a un portafoglio completo di tecnologie cloud avanzate. Tra questi, servizi di intelligenza artificiale (AI), apprendimento automatico, analisi dei dati e Internet of Things (IoT), che sono fondamentali per promuovere l’innovazione digitale e la crescita aziendale.

Secondo uno studio di Strand Partners commissionato da AWS, se il ritmo attuale di adozione del digitale in Italia verrà mantenuto, l’economia del paese potrebbe beneficiare di un incremento di 329 miliardi di euro entro il 2030. Il cloud computing rappresenta il punto di partenza nel percorso dell’Europa per diventare leader digitale e costituisce la base per l’adozione di tecnologie digitali e di IA. In particolare, il cloud è alla base dei Foundation Model che costituiscono le fondamenta dell’IA generativa. Le imprese italiane sono ampiamente consapevoli del concetto di cloud computing, ma non hanno una comprensione approfondita della tecnologia. L’83% delle aziende conosce il cloud computing, un dato paragonabile alla media europea (85%). Tuttavia, è necessaria una maggiore consapevolezza dei vantaggi della tecnologia cloud, poiché, in Italia, la familiarità con il cloud si presenta più debole rispetto al resto d’Europa, dove solo il 29% delle imprese ritiene di averne una forte consapevolezza, rispetto al 39% in tutta Europa. Ciononostante, le imprese che utilizzano il cloud computing in Italia hanno assistito a diversi vantaggi. Il vantaggio principale, riportato dal 42% degli intervistati, è che il cloud computing ha migliorato le modalità di lavoro con i fornitori, soprattutto attraverso la condivisione di dati.

Formazione AWS

Nel quadro del suo impegno verso lo sviluppo economico e sociale, AWS continuerà a investire in programmi di istruzione, formazione e certificazione. Dal 2017, AWS ha già formato oltre 900.000 persone nell’Unione Europea, di cui più di 100.000 in Italia, su competenze legate al cloud.

AWS presenza in Italia

AWS vanta ormai una presenza solida in Italia, supportando decine di migliaia di clienti attivi. Tra questi figurano marchi italiani di fama globale come Ferrari e Iveco, enti pubblici come Almaviva, PagoPa e AgID, e startup innovative come Abit Agritech, Latitudo40 e X-Farm.

Sin dal lancio della sua prima Edge Location a Milano nel 2012, AWS ha ampliato le sue operazioni con uffici a Milano e Roma, un centro di ricerca ad Asti, e diverse Edge Location. L’inaugurazione della AWS Europe Region (Milano) nel 2020 ha segnato un ulteriore passo avanti nell’offerta di servizi cloud avanzati ai clienti italiani.

L’investimento di AWS in Italia rappresenta un impulso vitale per l’evoluzione digitale del paese, assicurando che le aziende italiane possano competere efficacemente nell’economia globale mentre si naviga verso un futuro più digitalizzato e interconnesso.

