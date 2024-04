Best Place To Work: le migliori aziende in cui lavorare in Italia, classifica 2024

Pubblicata la classifica Best Workplaces Italia 2024 nella quale sono indicate le migliori aziende in cui lavorare per i lavoratori italiani

Best Place To Work 2024: quali sono le migliori aziende per cui lavorare in Italia? Come ogni anno prova a rispondere a questa domanda la classifica Best Workplaces Italia stilata dalla società di ricerca, tecnologia e consulenza organizzativa Great Places to Work. Lo scorso 21 marzo 2024 è stata annunciata e pubblicata la lista delle 60 migliori aziende per cui lavorare nel nostro Paese, secondo le opinioni di più di 219.000 collaboratori ascoltati, appartenenti a 379 aziende analizzate. La classifica delle migliori aziende in cui lavorare è suddivisa in categorie a seconda del numero di dipendenti ed offre un’interessante panoramica sulla situazione occupazionale italiana.

Migliori aziende in cui lavorare

L’analisi della classifica del 2024 mostra una presenza significativa del settore IT, seguito da industria manifatturiera, servizi professionali, e biotecnologie. Le regioni del nord Italia dominano la distribuzione territoriale dei “best workplaces”, con Lombardia, Lazio e Veneto in testa. Tuttavia, aziende del sud Italia, come Prestiter, PA Advice, Apuliasoft, Plurimpresa, Novidis e ACSoftware, emergono come esempi di eccellenza, evidenziando un cambio di paradigma nel rapporto tra organizzazione aziendale e fiducia dei dipendenti. L’Overall Satisfaction, indicatore diretto del benessere sul lavoro, raggiunge il 92%, riflettendo un impatto positivo sui ricavi aziendali.

Le società ai primi posti

Nella lista riferita alle ditte con più di 500 collaboratori primeggia Hilton, la catena di hotel e resort, seguita da Teleperformance Italia (servizi professionali, assistenza telefonica/centri di vendita) e Con Te.it (servizi finanziari e assicurazioni auto). Nella categoria delle organizzazioni che hanno tra i 150 e i 499 collaboratori trionfa Cisco Systems, leader mondiale nelle tecnologie che trasformano il modo con cui le persone si connettono, comunicano e collaborano che entra nella classifica Best Workplaces Italia per il 23° anno, davanti a Bending Spoons SpA (Information Technology – Software) e Dow (industria manifatturiera e produzione, prodotti chimici). Il podio della categoria tra i 50 e i 149 collaboratori vede al primo posto Biogen Italia Srl, una tra le prime aziende globali nel campo delle biotecnologie e completano il podio Storeis (servizi professionali – pubblicità e marketing) e Skylabs (Information Technology – Consulenza IT). Nella categoria con un numero di dipendenti compreso tra 10 e 49, il primo posto lo conquista Auditel, società attiva nel settore media che rileva gli ascolti dell’intera offerta televisiva italiana nella sua articolazione digitale, satellitare, live e on demand, su tutte le piattaforme e i device davanti a Exein Spa, realtà che opera nel settore della cybersecurity ed Eoliann s.r.l. Società Benefit (Information Technology).

CLASSIFICA DELLE MIGLIORI AZIENDE PER CUI LAVORARE IN ITALIA

Oltre 500 collaboratori

1 HILTON

2 TELEPERFORMANCE ITALIA

3 CONTE.IT

4 ABBVIE

5 AMERICAN EXPRESS

6 DHL EXPRESS

7 KIABI ITALIA

8 MICRON

9 MONDELEZ

10 GRUPPO UNOX

11 HILTI ITALIA

12 ESPRINET ITALIA

13 ELI LILLY

14 SIEMENS S.P.A.

15 W-GROUP

CLASSIFICA DELLE MIGLIORI AZIENDE PER CUI LAVORARE IN ITALIA

Da 150 a 499 collaboratori

1 CISCO SYSTEMS

2 BENDING SPOONS SPA

3 DOW ITALIA

4 S.C. JOHNSON ITALIA

5 WEBRANKING

6 PRESTITER

7 AGILENT TECHNOLOGIES S.P.A.

8 VIANOVA SPA

9 BRISTOL-MYERS SQUIBB

10 AGILE LAB

11 LIPARI PEOPLE

12 DANONE NUTRICIA SPA SOCIETÀ BENEFIT

13 STRYKER ITALIA

14 MOBILIZE FINANCIAL SERVICES

15 LUXOFT ITALY SRL

CLASSIFICA DELLE MIGLIORI AZIENDE PER CUI LAVORARE IN ITALIA

Da 50 a 149 collaboratori

1 BIOGEN ITALIA SRL

2 STOREIS

3 SKYLABS

4 SERVICENOW

5 INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS

6 W.L. GORE & ASSOCIATES INC

7 TREK BICYCLE

8 GALILEOLIFE

9 BEKO

10 UNIFIX SWG SRL

11 QUANTYCA SPA

12 ANSYS

13 PA ADVICE

14 EXPERIAN

15 PORTOLANO CAVALLO

CLASSIFICA DELLE MIGLIORI 60 AZIENDE PER CUI LAVORARE IN ITALIA

Da 10 a 49 collaboratori

1 AUDITEL

2 EXEIN SPA

3 EOLIANN S.R.L. SOCIETÀ BENEFIT

4 MABILOFT

5 HIC ET NUNC SOC. AGR. SRL

6 APULIASOFT SRL

7 MINDSET S.R.L.

8 BROWN-FORMAN

9 PLURIMPRESA

10 INFECTOPHARM SRL

11 NOVIDIS

12 COVERFLEX

13 ACSOFTWARE SRL

14 GDS COMMUNICATION SRL

15 ACCURACY

Come è stata stilata la classifica

La lista delle migliori aziende è stata creata attraverso lo strumento Survey Platform di Great Places to Work, che consente di raccogliere in modo anonimo le opinioni e l’esperienza dei dipendenti. Durante questo processo di miglioramento, le organizzazioni possono trarre ispirazione dalle best practices HR, confrontarsi con benchmark e accedere al vasto database mondiale delle organizzazioni. I risultati dell’analisi del clima aziendale consentono alle aziende di sviluppare il proprio Employer Branding. L’ottenimento della Certificazione Great Place to Work e l’inclusione nelle Classifiche Best Workplaces rappresentano un riconoscimento della qualità della cultura lavorativa dell’azienda, posizionandola come una delle migliori organizzazioni in Italia, in Europa e nel mondo.

