Black Friday Amazon: le migliori offerte tech fino al 28 novembre

La nostra selezione dei migliori prodotti tech in occasione del Black Friday Amazon 2022.

Il Black Friday Amazon è già iniziato sulla piattaforma e-commerce. La data ufficiale del venerdì nero 2022 è il 25 novembre ma come al solito Amazon è partita in anticipo e ha iniziato a lanciare sconti e offerte già a partire dal 18 e lo farà fino al 28 novembre. I prodotti sono scontati anche oltre il 60% ed è possibile trovare ottimi affari in tutte le categorie, anche se quella particolarmente interessante resta la sezione del tech.

Ricordiamo che oltre alle offerte fisse, che dureranno per tutto il tempo del Black Friday Amazon 2022, ci saranno anche offerte a tempo e a offerte lampo, che durano solo poche ore e che vanno prese al volo. Per quanto riguarda le offerte fisse, ecco una piccola selezione delle migliore offerte Amazon per il Black Friday 2022.

Black Friday Amazon 2022: le migliori offerte tech

Fire TV HD Stick

Chi vuole acquistare una Fire TV HD Stick nuova o vuole cambiare quella che possiede già, può sfruttare il Black Friday Amazon per usufruire di uno sconto pazzesco. Amazon sconta tutti e tre i modelli attualmente disponibili: la Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa e con comandi per la TV si porta a casa con il 43% di sconto mentre il modello senza comandi per la tv e il modello base si possono acquistare con lo sconto del 33%.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Sconto del 30% anche per lo smartphone Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, che si porta a casa con 120 euro in meno. Dotato di una configurazione a tripla fotocamera posteriore, questo telefono offre un’esperienza fotografica eccezionale. La fotocamera principale da 108 MP cattura immagini straordinarie, la fotocamera ultra grandangolare da 8 MP estende la prospettiva con un angolo di visione di 118 gradi mentre un obiettivo macro da 2 MP cattura i minimi dettagli da vicino.

Samsung Galaxy Buds Live Auricolari True Wireless

Gli auricolari Samsung Galaxy Buds Live True Wireless si possono acquistare con il 63% di sconto, risparmiando oltre 100 euro sul prezzo originale di partenza. Progettati per un comfort che dura tutto il giorno e un suono superiore, hanno una custodia molto elegante. Offrono fino a 21 ore di riproduzione e la ricarica wireless rapida consente di ricaricarli velocemente.

HUAWEI Band 7 Smartwatch

Tra le caratteristiche dello smartwatchHUAWEI Band 7 figurano design ultra-sottile, Monitoraggio SpO2 continuo, Autonomia 14 giorni, Notifiche, Monitoraggio della salute, sonno e stress 24h, 96 modalità di allenamento, 5ATM. In occasione del Black Friday Amazon 2022 si può acquistare con lo sconto del 33%.

Acer Aspire 3 A315-58-532H

Questo notebook Acer Aspire 3 A315-58-532H con processore Intel Core i5-1135G7, RAM 8 GB DDR4, 256 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6″ FHD LED, Scheda Grafica Intel Iris Xe e Windows 11 Home si può acquistare con lo sconto del 38%, risparmiando 260 euro sul prezzo originale.

Samsung Galaxy Tab S8

Il Samsung Galaxy Tab S8 è un tablet pensato per quando si sta fuori casa. Infinite possibilità grazie allo schermo 11” LCD. Batteria ultrapotente e fotocamera anteriore ultra-grandangolare da 12MP. S Pen inclusa. Display 11 Pollici, Wi-Fi, RAM 8 GB, storage 128 GB, sistema operativo Android 12. Si può acquistare con uno sconto del 25% risparmiando così circa 200 euro.

Bose Solo 5 TV Sistema Audio

Il sistema audio Bose Solo 5 TV è progettato per essere utilizzato con la maggior parte dei TV HD. Dispone di: modalità dialogo per distinguere chiaramente ogni parola e ogni dettaglio, connettività Bluetooth per ascoltare la musica in streaming da qualsiasi dispositivo, un solo collegamento al televisore, telecomando universale per controllare la TV, il modulo bassi, i dispositivi Bluetooth. Durante il Black Friday Amazon 2022 si acquista con il 42% di sconto, risparmiando così 118 euro sul prezzo di partenza.

LG 55UQ75006LF Smart TV 4K 55″ Ultra HD

La Smart TV LG 55UQ75006LF 4K 55″ Ultra HD integra lo standard DVB-T2 HEVC Main 10 compatibile con il prossimo cambio di standard del Digitale Terrestre. Fra le altre caratteristiche tecniche: processore α5 Gen 5, Filmmaker Mode, Game Optimizer, Wi-Fi, compatibile con Google Assistant e Alexa, WebOS 22. Si può acquistare ad un prezzo scontato del 39%, risparmiando circa 250 euro sul prezzo pieno.

immagine di copertina: Pexels

