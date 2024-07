Chi ha più brevetti sull’AI generativa: Cina in testa, bene UK, Italia non pervenuta

I risultati mostrano che la Cina ha costruito un notevole vantaggio nel settore, il Regno Unito guida l’Europa nei brevetti sull’IA generativa, ma la Germania sta recuperando terreno, rivela uno studio ONU. Italia nemmeno in classifica: NC.

Il Regno Unito si conferma leader europeo nelle domande di brevetti sull’intelligenza artificiale generativa, anche se la Germania sta rapidamente colmando il divario.Questo è quanto emerge dai nuovi dati dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), un’agenzia dell’ONU che monitora l’attività brevettuale.

Brevetti Ai Generativa

L’OMPI ha pubblicato oggi un rapporto su 54.000 invenzioni di AI generativa nel decennio conclusosi nel 2023. Significativamente, oltre il 25% di queste sono emerse solo nell’ultimo anno.

Il lancio del chatbot ChatGPT di OpenAI nel novembre 2022 ha notevolmente accresciuto l’entusiasmo del pubblico per l’AI generativa (GenAI). Molti, tra cui il CEO di Nvidia JenHsun Huang, l’hanno definito un “momento iPhone” per la GenAI. Questo perché la piattaforma OpenAI ha semplificato l’accesso a programmi GenAI avanzati per tutti gli utenti, in particolare ai modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM). Tali modelli hanno raggiunto prestazioni senza precedenti, dimostrando il potenziale per numerose applicazioni nel mondo reale, scatenando una ondata di ricerca e sviluppo e ingenti investimenti aziendali nella GenAI.

Il rapporto WIPO offre un’analisi dell’attività di brevettazione e delle pubblicazioni scientifiche nel campo della GenAI, basandosi sulla pubblicazione WIPO Technology Trends del 2019 sull’Intelligenza Artificiale. Il suo obiettivo è far luce sullo sviluppo tecnologico attuale, sulle sue dinamiche in evoluzione e sulle potenziali applicazioni delle tecnologie GenAI. Inoltre, identifica i principali paesi, aziende e organizzazioni di ricerca nel settore.

Le famiglie di brevetti GenAI e le pubblicazioni scientifiche hanno registrato un incremento significativo dal 2017. L’ascesa della GenAI negli ultimi anni è stata guidata principalmente da tre fattori: computer più potenti, disponibilità di vasti dataset come fonte di dati di addestramento e algoritmi di IA/apprendimento automatico perfezionati. Innovazioni come l’architettura transformer negli LLM hanno notevolmente fatto progredire la GenAI, rendendo possibile lo sviluppo di applicazioni complesse in svariati ambiti.

I progressi tecnologici nella GenAI si riflettono nel notevole aumento dell’attività di brevettazione. Negli ultimi 10 anni, il numero di famiglie di brevetti nella GenAI è cresciuto da soli 733 nel 2014 a oltre 14.000 nel 2023. Dall’introduzione del transformer nel 2017, l’architettura di rete neurale profonda alla base dei Modelli Linguistici di Grandi Dimensioni divenuti sinonimo di GenAI, il numero di brevetti GenAI è aumentato di oltre l’800%. Il numero di pubblicazioni scientifiche è cresciuto ancora più rapidamente nello stesso periodo, passando da appena 116 nel 2014 a più di 34.000 nel 2023. È significativo notare che oltre il 25% di tutti i brevetti GenAI e più del 45% di tutte le pubblicazioni scientifiche GenAI sono stati pubblicati solamente nel 2023.

I risultati mostrano che la Cina ha costruito un notevole vantaggio nel settore. Nel corso del decennio, sono stati depositati oltre 38.000 brevetti di IA generativa dal paese asiatico. Ciò rappresenta sei volte il numero degli Stati Uniti, secondi classificati, che ne hanno depositati 6.276.

A completare la top five ci sono la Repubblica di Corea (4.155 brevetti), il Giappone (3.409) e l’India (1.350).

Il Regno Unito si posiziona al sesto posto con 714 brevetti, superando di poco la Germania con 708. Tuttavia, negli ultimi anni, la Germania ha pubblicato più brevetti del suo rivale europeo.

Quali sono le aziende con il maggior numero di brevetti in GenAI?

Tencent Ping An Insurance Group Baidu Accademia Cinese delle Scienze IBM

Tencent, Ping An Insurance Group e Baidu possiedono il maggior numero di brevetti in GenAI. Tencent prevede di aggiungere funzionalità GenAI ai suoi prodotti come WeChat per migliorare l’esperienza degli utenti. Ping An si concentra su modelli GenAI per la sottoscrizione e la valutazione del rischio. Baidu è stata una delle prime aziende a entrare nel settore del GenAI e ha recentemente lanciato il suo ultimo chatbot AI basato su LLM, ERNIE 4.0. L’Accademia Cinese delle Scienze (quarta) è l’unica organizzazione di ricerca nella top 10 delle classifiche. Alibaba (sesta) e Bytedance (nona) sono altre aziende cinesi nella top 10. IBM (quinta), Alphabet/Google (ottava) e Microsoft (decima) sono le principali aziende statunitensi in termini di brevetti GenAI. IBM ha sviluppato una piattaforma GenAI, watsonx, che consente alle aziende di utilizzare e personalizzare LLM con un focus sulla sicurezza dei dati e sulla conformità. La divisione AI di Alphabet/Google, DeepMind, ha recentemente rilasciato il suo ultimo modello LLM, Gemini, che viene gradualmente integrato nei prodotti e servizi di Alphabet/Google. Microsoft è un altro attore chiave nel GenAI e un investitore in OpenAI. OpenAI ha recentemente presentato i suoi primi brevetti GenAI. Chiude la top 10 il conglomerato Samsung Electronics (settimo) della Repubblica di Corea.

Quali sono le istituzioni che hanno pubblicato il maggior numero di articoli scientifici su GenAI?

L’Accademia Cinese delle Scienze è chiaramente in testa per numero di pubblicazioni scientifiche, con oltre 1.100 articoli pubblicati dal 2010. L’Università Tsinghua e Stanford University seguono in seconda e terza posizione, rispettivamente, con oltre 600 pubblicazioni ciascuna. Alphabet/Google (quarta) è l’unica azienda nella top 20, con 556 articoli scientifici pubblicati. Tuttavia, se si misura l’impatto delle pubblicazioni scientifiche in base al numero di citazioni, sono le aziende a dominare. Alphabet/Google è l’istituzione leader con un ampio margine, e altre sette aziende sono presenti nella top 20. È degno di nota anche il caso di OpenAI. Nel nostro corpus di pubblicazioni scientifiche su GenAI, l’azienda ha pubblicato solo 48 articoli (325ª istituzione per numero di pubblicazioni), ma questi articoli hanno ricevuto un totale di 11.816 citazioni da altre pubblicazioni scientifiche (13ª in assoluto).

Dove vengono inventate la maggior parte delle tecnologie GenAI?

Cina

Stati Uniti

Repubblica di Corea

Giappone

India

Regno Unito

Germania

Gli inventori con sede in Cina sono responsabili di oltre 38.000 brevetti tra il 2014 e il 2023. Dal 2017, la Cina ha pubblicato ogni anno più brevetti in questo campo rispetto a tutti gli altri paesi messi insieme. Con circa 6.300 famiglie di brevetti tra il 2014 e il 2023, gli Stati Uniti sono il secondo luogo di ricerca più importante per i brevetti su GenAI. I paesi asiatici Repubblica di Corea, Giappone e India sono altri luoghi chiave di ricerca per GenAI, tutti classificati tra i primi 5 paesi al mondo (rispettivamente terzo, quarto e quinto). Il Regno Unito è la principale località europea (sesta a livello globale), con 714 brevetti pubblicati nello stesso periodo. Tuttavia, la Germania è poco distante (708 famiglie di brevetti) e ha pubblicato più brevetti GenAI rispetto al Regno Unito negli ultimi anni. Queste principali località degli inventori rappresentano la maggior parte (94%) delle attività globali di brevettazione relative a GenAI.

Le invenzioni europee di AI generativa

La Germania ospita anche la principale azienda europea per il deposito di brevetti di IA generativa: Siemens.

La multinazionale con sede a Monaco vanta numerose famiglie di brevetti basate su dati di immagini e video. Nella classifica mondiale, l’azienda si colloca al 16° posto.

Il Regno Unito, d’altra parte, è sede di diversi leader globali nella ricerca sull’IA generativa. L’Università di Oxford, l’UCL, l’Imperial College London e l’Università di Cambridge figurano tutte tra le 20 principali istituzioni per pubblicazioni scientifiche. Nessun’altra entità europea ha guadagnato un posto in questa prestigiosa lista.

È interessante notare che Alphabet, la società madre di Google, è l’unica azienda presente nella top 20. Il gigante tecnologico si posiziona al quarto posto con 556 pubblicazioni, dietro l’Accademia Cinese delle Scienze, l’Università di Tsinghua e l’Università di Stanford.

In termini di citazioni, tuttavia, Alphabet è il leader indiscusso. L’azienda ha ricevuto oltre 47.000 citazioni per le sue pubblicazioni di IA generativa, quasi il doppio rispetto all’Università della California, Berkeley, seconda classificata.

Il Regno Unito è anche ben rappresentato nella classifica delle citazioni. DeepMind, Imperial e UCL si sono tutte piazzate nella top 20. Ancora una volta, nessun’altra entità europea figura in questa lista.

Il continente ha, tuttavia, un terzo membro tra le principali località di inventori: la Francia, che si colloca al 10° posto con 305 depositi di brevetti.

Tendenze globali dell’AI

Sebbene i loro numeri totali siano nettamente inferiori rispetto a quelli della Cina, il trio leader europeo ha mostrato una forte prestazione in termini pro capite.

Secondo l’OMPI, ogni nazione può trarre beneficio da questi nuovi dati.

“Queste informazioni possono aiutare i responsabili politici a orientare lo sviluppo dell’IA generativa per il nostro beneficio comune e per garantire che l’essere umano rimanga al centro dei nostri ecosistemi di innovazione e creatività”, ha dichiarato Daren Tang, Direttore Generale dell’agenzia.

“Siamo fiduciosi che il rapporto consentirà a innovatori, ricercatori e altri stakeholder di navigare nel panorama in rapida evoluzione dell’IA generativa e di comprenderne meglio l’impatto sul mondo.”

Scarica il Report Wipo Completo

