Brevi premiato come Distributore dell’Anno 2024 da Context

Brevi conquista il titolo di “Distributore dell’Anno 2024” nel sondaggio ChannelWatch di CONTEXT. Con 40 anni di esperienza, un’ampia base clienti e relazioni solide, l’azienda si conferma leader nel settore IT.

Rimanere leader a lungo nel panorama competitivo dell’IT, non è facile, soprattutto se sei un distributore e se devi confrontarti con un mercato che cambia velocemente. Eppure, Brevi continua a dimostrare la sua eccellenza, conquistando per la settima volta il prestigioso titolo di “Distributore dell’Anno” nel sondaggio ChannelWatch 2024 condotto da CONTEXT. Questo riconoscimento non solo conferma la posizione di Brevi come punto di riferimento nel mercato, ma sottolinea anche la sua capacità di adattarsi in un settore in rapida evoluzione, che poi è un po’ il motto del fondatore Giambattista Brevi che ha sempre sottolineato come un distributore debba sapere modificare la rotta in cirsa per rimanere sempre sulla cresta dell’onda.

Il sondaggio ChannelWatch

Il sondaggio ChannelWatch non è un semplice studio di mercato. Con oltre 9.000 reseller partecipanti a livello mondiale, rappresenta una vera e propria voce del settore IT. I partecipanti hanno valutato i distributori in diverse categorie, ma è stato Brevi a emergere come il favorito assoluto, aggiudicandosi il titolo più ambito.

Questo successo non è casuale. Brevi ha dimostrato una costanza impressionante, vincendo il premio per la terza volta consecutiva. Tale risultato è il frutto di anni di dedizione, innovazione e, soprattutto, di un rapporto unico con la propria clientela.

I pilastri del duccesso di Brevi

Cosa rende Brevi così speciale agli occhi dei reseller? La risposta sta in due punti chiave:

1. Ampiezza della base clienti: Con oltre 11.000 reseller serviti annualmente, Brevi dimostra una capacità unica di raggiungere e soddisfare un vasto spettro di operatori IT.

2. Capacktà di relazione: Attraverso la sua rete di cash\&carry, Brevi ha costruito nel tempo un rapporto diretto e personale con i suoi clienti, creando un legame di fiducia che va oltre la semplice transazione commerciale.

Brevi, 40 Anni di eccellenza

Il 2023 ha segnato un traguardo importante per Brevi: 40 anni di attività nel settore. Questo anniversario non è solo un numero, ma una testimonianza della solidità, affidabilità e capacità di innovazione dell’azienda. In un mercato volatile come quello IT, sopravvivere e prosperare per quattro decenni è un risultato straordinario che parla da sé.

Howard Davies, co-fondatore e CEO di CONTEXT, ha espresso parole di elogio per Brevi: “Questo meritato riconoscimento riflette l’eccezionale lavoro di Brevi nel supportare la sua rete di rivenditori e nel distinguersi in un mercato fortemente competitivo.” Davies ha inoltre sottolineato l’importanza cruciale dei distributori per il successo del canale IT, evidenziando come Brevi abbia dimostrato leadership ed eccellenza durante tutto l’anno.

Oltre al titolo principale, Brevi si è aggiudicata anche il premio nella categoria “Best Retail“, confermando la sua versatilità e competenza in diversi aspetti del settore distributivo.

Brevi, un Successo condiviso

Brevi riconosce che questo successo non è solo il risultato degli sforzi aziendali, ma è frutto di una collaborazione estesa. L’azienda ha espresso la volontà di condividere questi riconoscimenti con tutto lo staff dei cash\&carry, veri artefici della relazione unica con i clienti, e naturalmente con tutti gli operatori che hanno dato fiducia a Brevi attraverso i loro voti e il loro continuo supporto.

Il riconoscimento di Brevi come Distributore dell’Anno 2024 non è solo un premio, ma una conferma della sua posizione di leader nel settore IT. Con una storia di 40 anni alle spalle, una base clienti solida e in crescita, e un impegno costante verso l’eccellenza, Brevi si conferma come un punto di riferimento per l’intero settore. Mentre il mondo IT continua a evolversi, possiamo aspettarci che Brevi continui a guidare il cambiamento, mantenendo sempre al centro della sua filosofia aziendale la soddisfazione e il successo dei suoi clienti.