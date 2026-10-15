Broadcom presta 42 miliardi ad Anthropic per affittare i suoi chip AI

Broadcom mette a disposizione di Anthropic fino a 42 miliardi di dollari per finanziare l’infrastruttura AI. Il produttore dei chip diventa anche creditore del cliente che li utilizzerà.

Broadcom metterà a disposizione di Anthropic fino a 42 miliardi di dollari per finanziare la capacità di calcolo necessaria ai suoi modelli. L’operazione tiene insieme produttore dei chip, infrastruttura cloud e laboratorio AI: Broadcom fornisce la tecnologia, Anthropic ne affitta la potenza e deve trasformarla in servizi capaci di generare ricavi.

Il prospetto per la quotazione di Anthropic, esaminato da Reuters, indica che la linea finanziaria può coprire circa un terzo dell’impegno quinquennale da 125,2 miliardi di dollari assunto dall’azienda per affittare capacità basata sulle TPU, i processori sviluppati da Google con Broadcom. Gli strumenti finanziari potrebbero essere convertiti in azioni; Broadcom, quindi, può diventare anche azionista di una società la cui espansione dipende dalla domanda di chip e infrastrutture che il gruppo contribuisce a fornire.

I 42 miliardi sono una linea finanziaria

La cifra va letta per quello che è: un plafond, non denaro già erogato e nemmeno fatturato di Anthropic. La linea può sostenere l’acquisto di capacità computazionale quando le nuove TPU entreranno in servizio, a partire dal 2027; l’azienda ha segnalato nel prospetto anche possibili conflitti di interesse, perché prezzi, disponibilità dell’hardware e condizioni del finanziamento dipendono da soggetti che operano nella stessa catena industriale.

Il finanziamento consente ad Anthropic di sostenere in anticipo il costo dell’infrastruttura, addestrare modelli più grandi e servire più clienti. Il punto decisivo arriverà dopo: Claude e i prodotti costruiti attorno a Claude dovranno produrre ricavi sufficienti a sostenere contratti, consumi energetici e affitti dei data center.

Il rapporto tra Anthropic e la capacità di calcolo non nasce oggi. Digitalic aveva raccontato l’accordo per l’uso di Colossus 1 di SpaceX: in quel caso il tema era la disponibilità fisica di server ed energia; ora la stessa esigenza entra nei conti sotto forma di credito, impegni di locazione e strumenti convertibili.

Quando il fornitore finanzia il cliente

Nella tecnologia, i produttori di infrastrutture hanno spesso aiutato i clienti a comprare macchine, reti e impianti. L’AI porta questa pratica su un’altra scala: qui entrano in gioco data center da gigawatt, migliaia di acceleratori e contratti destinati a pesare sui bilanci per anni.

Per Broadcom, l’espansione di Anthropic significa più domanda per i chip e per l’ecosistema costruito attorno alle TPU. Anthropic ottiene capitale legato alla tecnologia di cui ha bisogno; in cambio concentra una parte rilevante della propria crescita nella relazione con pochi fornitori. Produzione, accesso all’hardware e credito cominciano così a coincidere.

Hock Tan, CEO di Broadcom, ha indicato il capitale come limite principale alla crescita dell’AI, più della disponibilità di memoria. Il passaggio è già visibile: la scarsità di GPU resta importante, ma il vero ostacolo diventa la capacità di finanziare gli edifici, i chip, le reti e l’energia necessari per tenerle in funzione.

La filiera dell’AI si concentra

Le TPU nascono dalla collaborazione tra Google e Broadcom, vengono utilizzate attraverso l’infrastruttura di Google e affittate da Anthropic per addestrare e servire Claude. Broadcom può finanziare una parte di quella capacità. Dietro il modello che l’utente interroga c’è quindi una filiera nella quale poche imprese controllano componenti difficili da sostituire. Per le aziende, scegliere un modello AI richiede ormai più di un confronto tra qualità delle risposte, prezzo per token e strumenti disponibili. Conta anche la solidità dell’infrastruttura che sostiene il fornitore, il grado di dipendenza da chipmaker e cloud provider, la possibilità che prezzi e disponibilità cambino quando la domanda aumenta. Il ragionamento vale anche per gli agenti AI: ogni agente autonomo richiede inferenza, memoria, chiamate agli strumenti e accesso continuo ai modelli. L’utilità promessa cresce insieme al costo operativo.

Il costo dell’AI arriva prima dei ricavi

L’accordo tra Broadcom e Anthropic non basta per giudicare la tenuta del mercato AI; rende però evidente un fatto che gli annunci sui modelli tendono a lasciare sullo sfondo. La capacità di calcolo viene finanziata e costruita prima che sia certo il volume di servizi che la ripagherà. Quando le nuove TPU entreranno in funzione e i contratti cominceranno a incidere sui conti, il dato da osservare sarà la capacità di Anthropic di trasformare quella potenza in fatturato ricorrente. I 42 miliardi servono ad acquistare capacità oggi; il mercato dovrà dimostrare di riuscire a pagarla domani.

Broadcom presta 42 miliardi ad Anthropic per affittare i suoi chip AI - Ultima modifica: da