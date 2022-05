Cambio di residenza online, come funziona il servizio

Burocrazia sempre più veloce e digitale per i cittadini italiani. Il nuovo servizio anagrafico consente di risparmiare tempo.

Grazie al nuovo servizio di cambio di residenza online, per i cittadini italiani diventa ancora più facile utilizzare i servizi dell’anagrafe pubblica. La novità va infatti ad aggiungersi alla possibilità, introdotta a novembre dell’anno scorso, di poter scaricare dalla piattaforma dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) tutta una serie di certificati per cui oggi non è più obbligatorio recarsi fisicamente presso gli sportelli del proprio Comune.

La piattaforma dell’ANPR, oltre a permettere di scaricare comodamente ovunque e in qualsiasi momento lo si desideri certificati anagrafici, permette da oggi di poter effettuare anche il cambio di residenza online. Per i cittadini il vantaggio non è di poco conto: poter scaricare certificati e poter cambiare la residenza online significa soprattutto non doversi recare fisicamente negli uffici comunali, risparmiando tempo per operazioni assai semplici.

Cambio di residenza online, alcuni dettagli sul servizio

Per dovere di precisione, sulla piattaforma dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente il cambio di residenza era in realtà già disponibile per alcuni Comuni italiani, che hanno partecipato ad una fase test del servizio. La novità, dunque, è rappresentata dal fatto che la possibilità è stata ora estesa a tutti i 7.904 Comuni presenti sul territorio italiano (qui il link per accedere al portale). Insomma, un altro enorme passo avanti per la digitalizzazione dei servizi amministrativi in Italia offerti al cittadino.

Come cambiare residenza online sul portale dell’ANPR

A partire dal 27 aprile, tutti i cittadini possono fare richiesta per il cambio di residenza o di dimora da un Comune italiano all’altro oppure il rimpatrio dall’estero per i cittadini iscritti all’AIRE. Attraverso il portale dell’ANPR è altresì possibile richiedere il cambio di abitazione nell’ambito di un qualsiasi Comune italiano. Unica eccezione temporanea per il Comune di Roma, il cui cambio di residenza online, fino al 30 giugno 2022, sarà disponibile sul portale del Comune stesso.

Come fare per cambiare residenza online? Basta collegarsi al portale dell’ANPR, cliccare su “Accedi ai servizi al cittadino” e accedere con la propria identità digitale utilizzando lo SPID, la carta d’identità elettronica oppure la Carta Nazionale dei Servizi. Tutti i cittadini sono già presenti all’interno del database del portale. Una volta effettuato l’accesso, la procedura si avvia cliccando su “Richiedi un cambio di residenza” e quindi su “Registra una dichiarazione”. In questo pannello è possibile dichiarare una nuova residenza o completare una dichiarazione precedentemente salvata in bozza ed è altresì possibile scaricare un documento pdf che spiega come compilare la dichiarazione.

immagine: Pexels

