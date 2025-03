Arriva ChatGPT 4.5: come funziona l’AI (quasi) autonoma

OpenAI ha lanciato ChatGPT-4.5, un’anteprima che rappresenta il modello più potente rilasciato da OpenAI. Basato sull’apprendimento non supervisionato, GPT-4.5 riconosce schemi, genera intuizioni creative e dimostra una comprensione più profonda del mondo.

OpenAI ha appena lanciato ChatGPT-4.5, si tratta di un’anteprima indirizzata alla ricerca e rappresenta il modello di OpenAI più potente rilasciato fino ad oggi. ChatGPT 4.5 è già disponibile per gli utenti Pro e sviluppatori in tutto il mondo.

GPT-4.5 rappresenta un passo avanti nel miglioramento del pre e post training, in particolare viene espanso l’apprendimento non supervisionato, GPT-4.5 affina (in pratica) la propria capacità di riconoscere schemi, stabilire connessioni e generare intuizioni creative che non implicano ragionamento.

ChatGPT 4.5: come funziona

GPT-4.5 dimostra il potere dell’apprendimento non supervisionato su larga scala. Grazie all’aumento massiccio di risorse computazionali e dati, unito a innovazioni nell’architettura e nell’ottimizzazione, GPT-4.5 è in grado di riconoscere pattern, tracciare connessioni e generare intuizioni creative senza seguire una logica esplicita.

Il risultato è un modello dotato di conoscenze più ampie e una “comprensione” più profonda del mondo. Ciò si traduce in una minore propensione ad allucinazioni e una maggiore affidabilità su un’ampia gamma di argomenti. I test preliminari mostrano che l’interazione con GPT-4.5 risulta più naturale, grazie alla sua base di conoscenze più vasta, alla migliorata capacità di seguire le intenzioni dell’utente e al maggiore “quoziente emotivo”.

Mia Glaese, di OpenAI ha dichiarato: “GPT 4.5 è il nostro modello più avanzato e competente fino ad oggi. OpenAI sta facendo grandi progressi nell0aumenatre le capacità dell’IA scalando due paradigmi diversi: l’apprendimento non supervisionato e il ragionamento. Il ragionamento insegna ai modelli a pensare prima di rispondere, il che è particolarmente utile per i compiti che richiedono un ragionamento approfondito, come la scienza, la matematica e altre domande complesse. L’apprendimento non supervisionato, d’altra parte, aiuta a migliorare l’accuratezza e l’intuizione del modello di linguaggio di GPT 4.5.

GPT 4.5 rappresenta il nostro nuovo passo verso la scalabilità dell’apprendimento non supervisionato. Questo modello mira ad aumentare la conoscenza delle parole e l’intuizione, oltre a ridurre le allucinazioni, nonostante non ragioni passo dopo passo come i nostri modelli della serie O. Abbiamo sperimentando questo modello internamente, soprattutto perché non è un modello di ragionamento, e stiamo esplorando le capacità che emergono con l’apprendimento non supervisionato. Siamo entusiasti di presentare GPT 4.5 al mondo, in modo che tutti possano esplorare insieme a noi le sue potenzialità”.

ChatGPT 4.5: come si usa

OpenAI ha sviluppato nuove tecniche scalabili che consentono di addestrare modelli più grandi e potenti utilizzando dati derivati da modelli più piccoli. Queste tecniche migliorano la controllabilità di GPT-4.5, la comprensione delle sfumature e la naturalezza della conversazione.

GPT-4.5 eccelle nell’integrazione delle idee in modo naturale, in conversazioni più intuitive, più in sintonia con il modo di collaborare che hanno le persone. Il muovo modello mostra una migliore comprensione di ciò che intendono gli esseri umani e interpreta con più sfumature ed “EQ” i segnali sottili o le aspettative implicite. Dimostra inoltre una più forte intuizione estetica e creatività, doti che risultano molto utili nell’assistenza alla scrittura e al design.

ChatGPT 4.5 VS ChatGPT 4

I test comparativi mostrano che GPT-4.5 supera il predecessore GPT-4 in circa il 63% dei casi, dimostrando una maggiore accuratezza fattuale e una minore propensione alle allucinazioni. Questo è evidente nelle risposte a domande impegnative e dirette sulla conoscenza generale.

GPT-4.5 è in grado di richiamare dettagli di opere d’arte classiche con sicurezza, identificando correttamente dipinti come ‘Le donne di Cnido bruciano la flotta’ di Claude Lorrain e collocandoli nel giusto contesto storico e mitologico. Questa capacità di attingere a un ampio corpus di conoscenze con precisione è un tratto distintivo del modello.

Ogni aumento delle capacità del modello può essere anche un’opportunità per rendere i modelli più sicuri. GPT-4.5 è stato addestrato con nuove tecniche di supervisione che sono combinate con i metodi tradizionali di fine-tuning supervisionato (SFT) e di apprendimento per rinforzo dal feedback umano (RLHF), come quelli utilizzati per GPT-4°.

Per testare sotto stress i miglioramenti, OpenAI ha condotto una serie di test di sicurezza prima della distribuzione, in conformità con il Framework di Preparazione. “Abbiamo scoperto che la scalabilità del paradigma GPT ha contribuito a migliorare le capacità in tutte le nostre valutazioni. Stiamo pubblicando i risultati dettagliati di queste valutazioni nella scheda di sistema allegata” ha dichiarato OpenAI.

Come utilizzare GPT-4.5 in ChatGPT

A partire da oggi, gli utenti di ChatGPT Pro potranno selezionare GPT-4.5 nel selettore di modelli su web, mobile e desktop. Verrà poi implementato anche per gli utenti Plus e Team e per gli utenti Enterprise ed Edu la settimana successiva.

GPT-4.5 ha accesso alle informazioni più aggiornate con la ricerca, supporta il caricamento di file e immagini e può utilizzare canvas per lavorare sulla scrittura e sul codice. Tuttavia, GPT-4.5 attualmente non supporta funzionalità multimodali come la modalità vocale, il video e la condivisione dello schermo in ChatGPT.

Come utilizzare GPT-4.5 nell’API

OpenAI ha anche lanciato GPT-4.5 nelle API Chat Completions, Assistants e Batch per sviluppatori su tutti i clienti a pagamento. Il modello supporta funzionalità chiave come la chiamata di funzioni, gli output strutturati, lo streaming e i messaggi di sistema. Supporta anche capacità di visione attraverso input di immagini.

Sulla base dei primi test, gli sviluppatori potrebbero trovare GPT-4.5 particolarmente utile per le applicazioni che beneficiano della sua maggiore intelligenza emotiva e creatività, come l’aiuto alla scrittura, la comunicazione, l’apprendimento, il coaching e il brainstorming. Mostra anche forti capacità nella pianificazione e nell’esecuzione di agenti, inclusi flussi di lavoro di codifica a più passaggi e automazione di attività complesse.

GPT-4.5 è un modello molto grande e ad alta intensità di calcolo, il che lo rende più costoso⁠ di GPT-4o e non un suo sostituto. Per questo motivo, OpenAI sta valutando se continuare ad offrirlo nell’API.

