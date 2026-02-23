Ci vincerà Sanremo 2026: la classifica secondo i social

Chi vince Sanremo? La classifica social di Sanremo 2026 è cruciale per il successo degli artisti. Non contano solo i follower, ma l’engagement reale, l’Influencing Value e l’Efficiency Score: metriche che misurano l’impatto concreto di ogni artista sulla propria community.

Il Festival di Sanremo 2026 si svolge in un contesto mediatico profondamente cambiato rispetto anche solo a qualche anno fa. Sotto la direzione di Carlo Conti il Festival ha consolidato la sua presenza digitale, con una formula che integra il televoto, il voto della giuria demoscopica e quello della sala stampa in proporzioni calibrate per riflettere la voce del pubblico reale. Questo significa che la forza della community di un artista non è mai stata così determinante.

Ma attenzione: avere milioni di follower non equivale a vincere: l’esperienza di Sanremo 2025 in cui artisti con numeri di follower enormi hanno deluso le aspettative di voto, ha dimostrato che ciò che conta è la qualità dell’interazione. Un fan che commenta, condivide e vota è infinitamente più prezioso di mille follower passivi.

Il regolamento di Sanremo 2026 e il peso del pubblico

Nel regolamento di Sanremo 2026, il televoto mantiene un peso significativo nella determinazione del vincitore finale. In particolare, nella serata conclusiva di sabato, il voto del pubblico (esprimibile tramite telefono, app e piattaforme digitali) si combina con quello della giuria demoscopica (campione rappresentativo della popolazione italiana) e della sala stampa. Nelle prime serate, invece, la giuria della sala stampa gioca un ruolo più esclusivo nel stilare le classifiche parziali.

Questo schema rende la mobilitazione dei fan digitali fondamentale. Un artista con una community piccola ma fanatica, capace di votare compattamente, far girare i link di voto e creare trend su TikTok e Instagram, può sovra-performare rispetto a un nome più famoso con follower pigri. È la lezione impartita da Geolier nel 2024 e confermata anche nel 2025: il televoto premia chi ha fan attivi, non chi ha più followers.

Sanremo 2026, come si vota

Sanremo 2026 è strutturato in cinque serate principali. In ciascuna, il punteggio finale di ogni artista è calcolato come combinazione ponderata delle seguenti giurie:

Ecco come cambia il peso nel corso delle serate:

Serata Televoto Sala stampa, TV e web Giuria radio Prima 20% 55% 25% Seconda 30% 40% 30% Terza 40% 30% 30% Quarta (Cover) 50% 30% 20% Finale 60% 20% 20%

Nota: i punteggi vengono calcolati in modo cumulativo , cioè non si sommano percentuali di serate diverse, ma per ciascun artista viene fatta una graduatoria generale in base alle medie ponderate serata per serata.

Perché i social contano davvero

Se guardassimo solo le percentuali, sembrerebbe che il televoto sia meno importante delle giurie nei primi giorni. Ma qui entra in gioco un concetto fondamentale: le giurie non sono immuni dai social.

La sala stampa vede cosa succede online. I giornalisti valutano anche percezione pubblica, discussioni, sentiment, trend topic, meme, viralità di un’esibizione.

La giuria radiofonica si chiede:

«Questa canzone diventerà un tormentone? La tua community la canta nelle storie? La manda in loop?»

E la risposta, nel 2026, si misura soprattutto con:

numero e qualità di interazioni reali (commenti, condivisioni, salvataggi)

sentiment positivo nei confronti dell’artista

produzione di UGC (user generated content), cioè contenuti creati dai fan

E qui sta l’inganno statistico: non è il numero di follower che conta, ma quanto questi follower muovono l’algoritmo.

Le metriche che contano davvero: oltre i follower

Per analizzare la forza social dei 30 big in gara a Sanremo 2026 abbiamo utilizzato quattro metriche chiave, elaborate dalla piattaforma Inflead, che permettono di andare oltre la semplice conta dei follower:

Metrica Peso nel calcolo Cosa misura Engagement assoluto (ER%) 50% Rapporto tra interazioni totali e follower: misura quanto il pubblico è davvero coinvolto Influencing Value 30% Stima del numero reale di persone raggiunte e influenzate dai post, calcolato sugli ultimi 20 post o 6 mesi Like medio per post 15% Media dei like ricevuti: indicatore diretto del gradimento dei contenuti Efficiency Score 15% Rapporto tra influencing value e follower: misura la resa del proprio pubblico. Più è alto, più la community è compatta e attiva

La combinazione di queste quattro variabili, con il peso predominante sull’engagement, dà un’immagine molto più fedele di chi è davvero in grado di mobilitare il pubblico al televoto. Un artista con 500.000 follower e un engagement rate del 20% vale più, ai fini del voto, di uno con 5 milioni di follower e un misero 1%.

I big di Sanremo 2026: tutti i cantanti in gara

Sanremo 2026 vede sul palco dell’Ariston 30 artisti, un cast che mescola grandi nomi della musica italiana con rapper, trap artist ed emergenti. Ecco la lineup completa:

Tommaso Paradiso Sal Da Vinci J-AX Chiello Samurai Jay Enrico Nigiotti Serena Brancale Malika Ayane Maria Antonietta & Colombre Fulminacci Luche Francesco Renga Ditonellapiaga Raf Mara Sattei Fedez & Marco Masini Bambole di Pezza LDA & AKA 7even Leo Gassmann Ermal Meta Dargen D’Amico Sayf Nayt Levante Arisa Elettra Lamborghini Eddie Brock (Edoardo Iaschi) Tredici Pietro (P13TRO) Michele Bravi Patty Pravo

Sanremo 2026: la classifica per Follower

La classifica per numero di follower su Instagram vede in cima la coppia Fedez & Marco Masini, grazie alla enorme fanbase di Fedez (oltre 13 milioni di follower) che trascina il duo al vertice assoluto. Segue Elettra Lamborghini con quasi 7 milioni, e poi J-AX con 2,7 milioni. Ma come vedremo, questa classifica è spesso fuorviante.

# Artista Follower Instagram 1 Marco Masini + Fedez 13.455.940 2 Elettra Lamborghini 6.974.232 3 J-AX 2.760.692 4 Luche 1.586.980 5 Arisa 1.387.335 6 LDA + AKA7even 1.174.345 7 Michele Bravi 1.101.718 8 Levante 922.180 9 Tommaso Paradiso 854.563 10 Serena Brancale 751.627 11 Ermal Meta 622.388 12 Francesco Renga 619.257 13 Enrico Nigiotti 587.299 14 Nayt 564.991 15 Sal Da Vinci 512.545 16 Mara Sattei 411.955 17 Dargen D’Amico 320.199 18 Leo Gassmann 320.145 19 Chiello 303.195 20 Malika Ayane 260.334

Sanremo 2026, la classifica per Influencing Value: chi raggiunge davvero le persone

L’Influencing Value misura quante persone reali vengono effettivamente raggiunte e influenzate dai post di un artista. Non è la stessa cosa dei follower: un profilo può avere milioni di follower ma raggiungere pochissime persone reali a causa dell’algoritmo o di un pubblico poco attivo. Fedez & Marco Masini guidano con 3,4 milioni, seguiti da Elettra Lamborghini con 3,4 milioni, poi Luché con 2 milioni, una sorpresa considerando i suoi 1,5 milioni di follower. Nayt conquista il quarto posto con 1,6 milioni: segnale di una community giovane e reattiva.

# Artista Influencing Value 1 Marco Masini + Fedez 3.461.415 2 Elettra Lamborghini 3.427.418 3 Luché 2.025.393 4 Nayt 1.621.857 5 Sayf 1.143.311 6 Arisa 807.534 7 LDA + AKA7even 798.315 8 Serena Brancale 684.834 9 Enrico Nigiotti 606.419 10 Tommaso Paradiso 412.118 11 Sal Da Vinci 434.592 12 Michele Bravi 420.586 13 Fulminacci 405.803 14 Chiello 382.231 15 Leo Gassmann 336.424 16 Ditonellapiaga 340.580 17 Mara Sattei 236.156 18 Levante 290.395 19 Malika Ayane 300.810 20 Samurai Jay 302.244

Sanremo 2026 la classifica per Engagement Rate: la metrica che conta di più

L’engagement rate è il rapporto percentuale tra le interazioni (like + commenti) e il numero di follower. È la metrica più importante nel nostro modello, perché riflette la reale attivazione della community. Un engagement alto significa fan che commentano, condividono e (ai fini di Sanremo) votano. La sorpresa assoluta è Sayf, con un engagement rate del 24,53%: quasi un follower su quattro interagisce con ogni suo post. Nayt segue al 15%, mentre la coppia Fedez & Marco Masini si posiziona terza al 12,62%. Da notare Ditonellapiaga al 12,51% e Fulminacci al 12,09%, entrambi con community piccole ma devotissime.

# Artista Engagement Rate (ER%) 1 Sayf 24,53% 2 Nayt 15,05% 3 Marco Masini + Fedez 12,62% 4 Ditonellapiaga 12,51% 5 Fulminacci 12,09% 6 Tredici Pietro (P13TRO) 10,18% 7 Maria Antonietta + Colombre 6,92% 8 Chiello 6,83% 9 LDA + AKA7even 6,60% 10 Luche 7,30% 11 Leo Gassmann 4,77% 12 Serena Brancale 4,37% 13 Enrico Nigiotti 4,09% 14 Tommaso Paradiso 3,67% 15 Raf 3,19% 16 Arisa 2,52% 17 Samurai Jay 5,06% 18 Sal Da Vinci 2,50% 19 Mara Sattei 2,86% 20 Michele Bravi 2,00%

L’Efficiency Score: la resa nascosta del proprio pubblico

L’Efficiency Score misura il rapporto tra l’Influencing Value e il numero di follower: in pratica, quanto ogni singolo follower ‘vale’ in termini di impatto reale. Un Efficiency elevato indica una community estremamente compatta e attiva, dove anche pochi fan riescono a generare onde ampie. In questa speciale classifica Eddie Brock (Edoardo Iaschi) svetta con 701,6 (il dato più alto del festival) a indicare che la sua piccola ma fedelissima base genera un impatto sproporzionato. Sayf segue a 544,5, poi Fulminacci a 209,2 e Ditonellapiaga a 252,5. Sono tutti artisti che hanno costruito community di nichia ma potentissime.

Un elemento spesso sottovalutato nell’analisi social è il sentiment, ovvero la qualità emotiva delle interazioni. Non tutte le menzioni o i commenti sono uguali: un profilo può generare molte reazioni negative (hater, polemiche, commenti ironici) che gonfiano artificialmente le metriche di engagement senza tradursi in voti reali. Artisti polarizzanti come Elettra Lamborghini, pur con un Influencing Value altissimo, potrebbero vedere la propria spinta al televoto ridimensionata da un sentiment non completamente positivo. Il sentiment positivo, misurato dall’analisi delle parole chiave nei commenti, è il vero indicatore della loyaulty dei fan e della loro propensione a votare. Per questo, nel nostro modello, l’engagement rate ad alto valore positivo (come quello di Sayf, Nayt e Ditonellapiaga) vale doppio rispetto a un engagement trainato dalla polemica.

Chi vince Sanremo 2026 secondo i social: la nostra Top 5

Applicando il nostro modello ponderato: 50% Engagement assoluto, 30% Influencing Value, 15% Like medio e 15% Efficiency Score, sulla base dei dati raccolti tramite Inflead, ecco la nostra previsione di classifica per Sanremo 2026:

Posizione Artista Score Perché 1° Sayf 71,9 Engagement stratosferico (24,53%) + Efficiency 544,5: fandom ultra-attivo 2° Fedez & Marco Masini 71,6 Influencing Value da 3,4M: la coppia più seguita in assoluto 3° Nayt 51,5 Engagement al 15% + Influencing 1,6M: il trap-artista più solido 4° Luché 36,0 Influencing Value da 2M con engagement sopra media: sorpresa del festival 5° Ditonellapiaga 33,7 Engagement 12,5% + Efficiency 252: community fedelissima

Sayf è la vera rivelazione di questo Sanremo dal punto di vista social. Con un engagement rate di quasi il 25% (il più alto in assoluto tra tutti i big) dimostra di avere una fanbase di dimensioni ridotte ma di una compattezza rara. Quando si tratta di televoto, queste community fanno la differenza. La coppia Fedez & Marco Masini resta però vicinissima in classifica: l’Influencing Value di Fedez è semplicemente inarrivabile, e anche se il suo engagement non è al livello di Sayf, la pura massa critica della sua fanbase rimane un fattore dominante. Nayt è la terza forza: il rapper rappresenta quella nuova generazione di artisti trap che ha saputo costruire una community giovane, ipercoinvolta e digitalmente attiva, il pubblico perfetto per il televoto via app.

La classifica sociale non è la classifica finale di Sanremo 2026. Il fattore canzone rimane ovviamente determinante: una ballad emozionante o un brano radiofonico trascinante può ribaltare ogni previsione. Ma in un’era in cui il televoto è sempre più centrale e il pubblico più giovane — quello dei social — è quello che vota di più tramite app, avere una community attiva, fedele e con sentiment positivo è un vantaggio competitivo reale e misurabile. Sayf, Fedez & Marco Masini e Nayt partono con il vento in poppa. Le sorprese possono arrivare da Ditonellapiaga e Luche, capaci di mobilitare fan entusiasti. Chi invece dovrebbe fare i conti con una community numericamente forte ma meno reattiva sono artisti come Elettra Lamborghini e J-AX, i cui numeri di follower non si traducono in engagement proporzionale. Restate sintonizzati: il festival si combatte anche — e sempre di più — su Instagram, TikTok e X.

Articolo aggiornato al 23 Febbraio Sanremo 2026 | Dati: Inflead | Modello: 50% Engagement + 30% Influencing Value + 15% Like medio + 15% Efficiency Score