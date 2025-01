La classifica social di Sanremo 2025, chi vincerà

La classifica social di Sanremo 2025 è cruciale per il successo degli artisti, valutando non solo i follower, ma l’effettivo influencing value, che misura il vero impatto delle interazioni sui social media e il numero dei like ricevuti ad ogni post, senza dimenticare l’engagement…

La classifica social di Sanremo è un dato sempre più importante, visto che i cantanti non si si sfidano solo sul palco dell’Ariston, ma soprattutto competono online nella lotta per il numero di streaming che le loro canzoni riescono a totalizzare. Il festival di Sanremo è diventato sempre più digitale, anche perché i metodi di votazione hanno puntato nel corso degli ultimi anni a coinvolgere la fascia dei più giovani, quello che storicamente sono stati più distanti dal Festival, molto è stato fatto per portare il festival dalla Tv al “piccolo schermo” quello dei telefonini. Nelle edizioni condotte da Amadeus questo allargamento alla fascia più giovane del pubblico è ben riuscito e anche la direzione di Carlo Conti sembra andare nella stessa direzione. Per questo è sempre più cruciale, per il successo degli artisti, il loro seguito sui social, non solo per il numero di follower, ma il cosiddetto influencing value, ovvero il numero di utenti che i loro post riescono effettivamente a toccare e influenzare. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla classifica social di Sanremo 2025 e perché potrebbe fare la differenza.

La classifica social di Sanremo 2025: il potere degli influencer cantanti

In un’era digitale dove ogni post può diventare virale, non è sorprendente che i social media abbiano preso un ruolo centrale nella carriera di un cantante. La classifica che ci interessa non si basa solo sul numero di follower, ma sul vero valore di influenzamento degli artisti. Questa metrica tiene conto delle interazioni, del coinvolgimento e della portata reale dei post. L’Influencing Value quantifica il numero di persone reali che un influencer riesce a raggiungere e influenzare efficacemente, calcolato utilizzando algoritmi avanzati che analizzano le metriche di coinvolgimento degli ultimi 20 post o degli ultimi sei mesi di attività. Valutando like, commenti, visualizzazioni, frequenza di pubblicazione, dinamiche dei follower e tempistiche di postaggio, offre una chiara panoramica dell’impatto recente dell’influencer.

La Classifica degli “Influencing Value” di Sanremo 2025

Secondo le ultime analisi condotte attraverso la piattaforma Inflead, ecco la lista dei big di Sanremo 2025 ordinata per influencing value su Instagram:

FEDEZ 12.278.414 Tony Effe 6.736.746 Elodie 5.658.052 Emis Killa 1.789.525 Irama 1.786.482 Rose Villain 1.666.499 CLARA 1.582.787 ACHILLE LAURO® 1.385.203 Bresh 1.223.995 Rkomi 904.761 Rocco Hunt 681.748 OLLY 600.522 THE KOLORS 585.896 Coma_Cose 439.222 Giorgia 434.902 NOEMI 420.272 Francesca Michielin 382.492 Gaia 347.807 Brunori Sas 226.746 Sara Brancale 224.550 Modà 185.648 Francesco Gabbani 142.642 ꜱᴀʀᴀʜ Toscano 133.867 Willie Peyote 122.135 SHABLO 99.425 Massimo Ranieri 53.845 Joan Thiele 50.701 Lucio Corsi 44.376 Simone Cristicchi 13.225 Marcella Bella 10.466

al primo posto si piazza Fedez con oltre 12milioni di persone che interagiscono con i suoi post, al secondo posto la sua nemesi Tony Effe che però è molto distante con i suoi 6 milioni, segue Elodie a 5,7 milioni, poi Emis Killa, Irama, Rose Villain e Clara molto vicini tra 1,8 e 1,6 milioni, subito dopo Achille Lauro 1,3milioni e Bresh 1,2.

Cerchiamo ora di capire se all’influencing value corrisponde anche la classifica della media dei like. La capacità di “influenzare” molte persone potrebbe essere anche negativa, un profilo cioè potrebbe suscitare molti commenti (magari negativi) e pochi Like. In realtà guardando alla media dei like raccolti dai post dei cantanti in gara a Sanremo 2025 la classifica non cambia molto, a guidarla è sempre fedex con una media di 714mila like a post, seguito da Tony Effe con 419mila, poi Elodie con 211mila; Rose Villain con 125mila e Bresh con 96mila

Nome AvgLikesCount FEDEZ 714.457,20 Tony Effe 419.633,40 Elodie 211.654,00 Rose Villain 125.968,60 Bresh 96.698,20 Emis Killa 90.826,20 CLARA 78.619,80 Irama 72.384,60 Rocco Hunt 69.374,70 Rkomi 54.332,80 THE KOLORS 51.252,00 OLLY 50.536,40 Giorgia 35.473,80 Gaia 32.713,10 ꜱᴀʀᴀʜ Toscano 29.457,60 Coma_Cose 26.153,80 Brunori Sas 20.291,20 Francesca Michielin 19.683,30 SHABLO 17.506,20 Serena Brancale 15.290,40 Modà 13.267,00 Willie Peyote 13.043,20 Francesco Gabbani 11.054,00 Lucio Corsi 5.194,20 Massimo Ranieri 4.577,80 Joan Thiele 4.526,10 Marcella Bella 1.805,60 Simone Cristicchi 1.056,70 NOEMI 0,00 ACHILLE LAURO® 0,00

Chi vince Sanremo 2025 secondo i social

quindi secondo i social vincerà Fedez? Non è proprio così. Dai dati è difficile pensare che Fedez non sarà tra i primi nella classifica finale di Sanremo, ma a volte, quando si ha a che fare con il televoto una comunità piccola ma molto attiva può fare di più rispetto ad una comunità ampia e meno compatta. Tra i possibili vincitori bisogna annoverare anche i cantanti che hanno un ottimo engagement rate. L’engagement rate è calcolato come il rapporto tra l’engagement totale medio, definito come la somma di like e commenti, e il numero di follower. Questa misura si basa sugli ultimi 20 post o sugli ultimi sei mesi di attività.

Sostanzialmente è un indice che mette in relazione il numero dei follwer con il numero di Like (ma anche commenti) e definisci come influencer sia in grado di coinvolgere il proprio pubblico.

Giusto per avere un’idea dello standard una percentuale oltre il 10% è eccezionale, dal 9% al 5% è buona, dal 5% al 3% è media; dal 3% all’1% è bassa, sotto l’1% è insufficiente, sotto 1% significa che la quasi totalità dei follower è inattiva…

Ecco la classifica di Sanremo 2025 per Engagement, in cui svetta Bresh, seguito da Olly, Tony Effe e Rose Villain..

Nome PostEngagement Bresh 24 OLLY 14,9 Tony effe 13,8 Rose Villain 10,5 Lucio Corsi 10 CLARA 9 SHABLO 7,3 Coma_Cose 6,4 ꜱᴀʀᴀʜ Toscano 6,2 Elodie 6 Modà 5,7 Mirko 5,4 Willie Peyote 5,3 FEDEZ 5,2 Irama 5,2 Emis Killa 4,9 Brunori Sas 4,9 Serena Brancale 4,6 Gaia 3,7 NOEMI 3,7 Massimo Ranieri 3,5 Joan Thiele 3,4 Rocco Hunt 3,3 ACHILLE LAURO® 3,3 Giorgia 2,7 THE KOLORS 2,4 Marcella Bella 2,2 Francesca Michielin 1,9 Francesco Gabbani 1,5 Simone Cristicchi 1,1

Se guardiamo i dati social la classifica finale di Sanremo Potrebbe essere

1 Tony Effe

2 Bresh

3 Fedez

4 Rose Villain

5 Clara

Perché i social sono importanti per la classifica di Sanremo

L’importanza dei social network per i cantanti di Sanremo 2025 non può essere sottovalutata. Queste piattaforme offrono agli artisti un palco virtuale che completa il palcoscenico fisico, consentendo loro di connettersi con il pubblico in modo più intimo, amplificare la visibilità e costruire un seguito duraturo. In un’era digitale in costante evoluzione, il successo a Sanremo va oltre la performance sul palco; è la capacità di navigare e capitalizzare le opportunità offerte dal mondo online.

La rivoluzione dei Social Network nel Festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo, uno degli eventi musicali più prestigiosi in Italia, serve non solo come trampolino di lancio per i talenti emergenti, ma anche come piattaforma cruciale per gli artisti affermati. Negli ultimi anni, l’avvento dei social network ha trasformato radicalmente il modo in cui i cantanti interagiscono con il loro pubblico, e questo è particolarmente vero per coloro che partecipano a Sanremo. Vediamo perché i social network sono diventati una risorsa imprescindibile per gli artisti durante questo festival.

Connessione con il pubblico

I social network come Instagram, Facebook, Twitter e TikTok offrono agli artisti l’opportunità di connettersi con i fan in modo diretto e personale. Durante il Festival di Sanremo, i cantanti possono condividere dietro le quinte della loro esperienza, aggiornamenti quotidiani e momenti spontanei, creando così una connessione più autentica con il pubblico. Questo tipo di interazione non solo avvicina i fan agli artisti, ma li rende anche parte del viaggio emotivo e professionale che i cantanti stanno vivendo.

La classifica social di Sanremo 2025: amplificazione della visibilità

Un altro vantaggio chiave dei social network è la capacità di amplificare la visibilità degli artisti. Attraverso la condivisione di video delle esibizioni, interviste e altri contenuti rilevanti, i cantanti possono raggiungere un pubblico più ampio, che va oltre i telespettatori del festival. La viralità dei contenuti sui social può portare a una rapida crescita del seguito degli artisti e aumentare le loro opportunità di collaborazioni future. Inoltre, i social media possono fungere da eco per le canzoni in gara, aumentando le visualizzazioni e le condivisioni anche dopo la fine del festival.

Mentre il Festival di Sanremo può essere un evento di pochi giorni, l’impatto dei social network può durare molto più a lungo. Gli artisti che riescono a capitalizzare efficacemente su queste piattaforme durante il festival possono costruire un seguito duraturo che continuerà a supportarli ben oltre la competizione. Questo seguito non solo aumenta il bacino di ascoltatori per le future uscite musicali, ma crea anche una base solida per promuovere concerti, eventi e altre iniziative artistiche.

L’Impatto sulla classifica generale della classifica social di Sanremo 2025

Inoltre, l’influenza dei social network può avere un impatto diretto sulla classifica di Sanremo. La popolarità sui social media spesso si traduce in voti del pubblico, il che può fare la differenza nella competizione. Gli artisti che sono più attivi e riescono a coinvolgere meglio i loro fan hanno maggiori probabilità di ottenere voti, posizionandosi meglio nella classifica finale. Le interazioni, i commenti e le condivisioni possono essere indicative del sostegno popolare, che è un componente essenziale per il successo complessivo.

Feedback Istantaneo

Sanremo è un evento in cui il feedback del pubblico è cruciale. I social forniscono un canale per ricevere feedback immediato dagli spettatori, permettendo agli artisti di monitorare le reazioni e adattare la loro strategia in tempo reale.

Collaborazioni e Sinergie

I social facilitano la collaborazione tra artisti, un aspetto importante durante Sanremo dove spesso vengono realizzati duetti o collaborazioni speciali. Queste connessioni possono portare a sinergie creative e nuove opportunità che vanno oltre il festival.

Costruzione di un Brand

La visibilità durante Sanremo non è solo un beneficio immediato, ma contribuisce anche a costruire il marchio personale a lungo termine. Un solido seguito sui social può tradursi in successo continuo dopo il festival.

Mentre aspettiamo di vedere chi trionferà sul palco di Sanremo 2025, è chiaro che la battaglia si combatterà anche sui social. Con artisti come Fedez, Elodie e Irama che vantano un alto influencing value, sarà interessante vedere come utilizzeranno questa potenza digitale per amplificare le loro performance e connettersi con fan vecchi e nuovi. In un mondo sempre più digitale, il successo a Sanremo va oltre la performance musicale; è la capacità di navigare e capitalizzare le opportunità offerte dal mondo online. Restate sintonizzati per vedere chi emergerà come il vero re o regina dei social media di Sanremo 2025!

La classifica social di Sanremo 2025, chi vincerà - Ultima modifica: da