Dimissioni Jensen Huang: chi ci guadagna davvero

Dimissioni Jensen Huang: lo scandalo Nvidia nasconde la partita USA-Cina sui chip. Chi ci guadagna, dai falchi di Washington a Pechino.

Sono arrivate le dimissioni Jensen Huang. Jensen Huang non guida più Nvidia. Il 12 novembre 2026 il consiglio di amministrazione ha comunicato, con un modulo 8-K depositato alla SEC, le dimissioni con effetto immediato del fondatore da presidente, amministratore delegato e consigliere, dopo 33 anni al vertice; la direttrice finanziaria Colette Kress diventa CEO ad interim senza lasciare il ruolo di CFO, mentre Harvey C. Jones, ex numero uno di Synopsys, assume la prima presidenza del board nella storia del gruppo.

Il comunicato non indica alcuna motivazione. A fornirla è la cronaca degli ultimi giorni: l’ammissione di una relazione extraconiugale con Alice Huang, ex dirigente della società singaporiana Megaspeed che l’intelligence americana ritiene legata al Ministero della Sicurezza di Stato cinese; l’indagine indipendente aperta dal board l’8 novembre; le rivelazioni su una seconda relazione con una dirigente interna. Ne abbiamo scritto quando Huang ha ammesso la relazione nella lettera ai dipendenti.

Wall Street ha reagito di conseguenza: il titolo ha perso fino al 14% in apertura per chiudere la seduta a -4,34%, dopo una settimana in cui sono evaporati circa 500 miliardi di dollari di capitalizzazione. Le dimissioni di Jensen Huang cadono a cinque giorni dalla trimestrale del 17 novembre e a ridosso di un nuovo incontro tra Donald Trump e Xi Jinping.

La vicenda personale ha occupato quasi tutto lo spazio. Qui seguiamo un altro filo: chi trae vantaggio da questa uscita di scena, e perché un’amministrazione che secondo il New York Times era stata avvertita già alla fine del 2025 ha lasciato correre per quasi un anno.

Dimissioni Jensen Huang, la lettura americana: un caso di sicurezza nazionale

Negli Stati Uniti la storia è stata costruita in poche settimane da tre testate. Il New York Times ha rivelato a fine ottobre il rapporto tra Huang e Alice Huang (nessuna parentela), poi l’esistenza di un memorandum circolato in primavera tra i vertici dell’amministrazione che, secondo quanto ricostruito da CNBC, citava informazioni d’intelligence sulla donna come spia del Ministero della Sicurezza di Stato. Il Financial Times ha dato la notizia della relazione sabato 7 novembre, innescando la lettera di Huang ai dipendenti; ancora il New York Times ha poi documentato la seconda relazione, con una dirigente che riportava direttamente a lui.

Il Wall Street Journal ha spostato l’attenzione sul potere: Huang, ha scritto, aveva da quasi due anni un accesso diretto al presidente e voce in capitolo sulla politica americana per l’AI, come riepiloga Yahoo News. Lo stesso riepilogo ricorda che, secondo il Washington Post, Nvidia aveva promesso 25 milioni di dollari per la nuova sala da ballo della Casa Bianca. CNN ha aggiunto il dettaglio più politico: secondo una fonte, Trump aveva incoraggiato Huang a resistere alle richieste di dimissioni.

La Casa Bianca ha difeso il manager fino all’ultimo. Lunedì 9 novembre Trump ha raccontato di averci parlato e che Huang negava di sapere del ruolo della donna: “Gli credo davvero”, ha detto ai giornalisti. I democratici, che da gennaio controlleranno il Congresso, hanno trasformato il caso in un’arma contro il presidente; il leader al Senato Chuck Schumer ha chiesto conto della difesa di Trump con una frase destinata a restare: “Dovrebbe proteggere l’America, non la Cina, non i suoi amici”, riporta Reuters.

La finanza ha letto la vicenda come rischio di governance. Gli analisti di Bernstein hanno scritto di non temere effetti immediati sul business, salvo ammettere di essersi messi in disparte sul titolo per eccesso d’incertezza; Lloyd Blankfein, ex CEO di Goldman Sachs, ha liquidato la questione della successione citando de Gaulle: “I cimiteri sono pieni di uomini indispensabili” (Yahoo Finance).

Dimissioni Jensen Huang: la lettura cinese “una caccia alle streghe contro il disgelo”

Pechino ha risposto su due livelli. Quello ufficiale è il ministero degli Esteri: il portavoce Guo Jiakun ha definito le accuse di spionaggio infondate e “nient’altro che diffamazioni contro la Cina” (CGTN). Quello narrativo è affidato al Global Times, che in un editoriale si è chiesto se qualcuno, dietro le quinte, stesse alimentando lo scontro proprio dopo il faticoso disgelo seguito al vertice di settembre tra i due presidenti, secondo la sintesi di AFP.

Il giorno dopo lo stesso giornale ha alzato il tiro, titolando sull’alternativa tra controspionaggio e caccia alle streghe politica e avvertendo Washington che “il solo sospetto non può produrre la prossima generazione di GPU” (Korea Herald). Il Global Times ha anche sollecitato il board di Nvidia a basare le conclusioni su prove concrete, richiamando la smentita del ministero degli Interni di Singapore su presunte indagini locali sulla donna (JoongAng Daily).

La tesi di fondo l’ha esplicitata Chen Hong, direttore dell’Istituto di studi regionali della East China Normal University: i parlamentari americani userebbero lo scandalo per giustificare nuove restrizioni sulla tecnologia cinese (Newsweek). Un altro commento del Global Times ha descritto Huang come agnello sacrificale nella guerra tra i due partiti americani. Su Weibo, intanto, gli hashtag sulla vicenda si sono alternati tra la difesa della Cina e la caduta dell’immagine di marito devoto costruita in 41 anni di matrimonio.

Dimissioni Jensen Huang: la lettura europea “il prezzo di un’azienda costruita attorno a un uomo”

In Europa prevale il tema della governance, con una punta d’ironia: il Financial Times, che ha contribuito a far emergere lo scandalo, aveva nominato Huang persona dell’anno 2025. In Germania la Börsen-Zeitung ha titolato sul “passo falso di un commesso viaggiatore”, ritraendo Huang come l’instancabile ambasciatore dell’AI che solo a ottobre era a Berlino per la GTC e per il summit sugli investimenti (Börsen-Zeitung). L’agenzia dpa, ripresa dalla svizzera cash.ch, ha messo il dito sulla struttura: Nvidia è cucita sul suo capo in modo anomalo per un gruppo di quelle dimensioni, tanto che le prime smentite aziendali sui “normali contatti con un cliente” suggerivano che Huang avesse ingannato anche il board; “per molti capi questo sarebbe il capolinea”, osservava l’agenzia prima delle dimissioni (cash.ch).

In Francia Next ha sottolineato un dettaglio che pesa sulla Casa Bianca: Huang non avrebbe ricevuto alcun avvertimento ufficiale, il cosiddetto briefing difensivo previsto quando una figura economica di primo piano rischia di essere compromessa (Next). Sulla stampa francese è stato ripreso anche Jeffrey Sonnenfeld, docente a Yale, con la teoria dei “crediti di idiosincrasia”: il capitale di fiducia accumulato da un leader che gli consente di sopravvivere a scivoloni fatali per altri (BlogNT). Quel capitale, a quanto pare, si è esaurito in quattro giorni.

In Italia Michelangelo Cocco, su Domani, ha legato la vicenda al rapporto con Trump, ricordando che Huang sedeva accanto a Xi e al presidente americano alle cene di Stato del 14 maggio a Pechino e del 24 settembre a Washington; Il Sole 24 Ore, con Biagio Simonetta, ha richiamato lo spettro del precedente Cisco, il titolo che nel 2000 incarnò l’euforia e poi il crollo della bolla dot-com.

Un anno di silenzio: perché Trump non ha fatto nulla

Mettendo in fila le ricostruzioni, l’avvertimento dell’intelligence precede di circa un anno lo scandalo; nel frattempo Huang ha ottenuto le aperture che chiedeva sull’export verso la Cina. Le date che seguono sono riportate da New York Times, NBC News, Domani e dal riepilogo di Yahoo News; sono resoconti giornalistici basati su fonti anonime, non atti ufficiali.

Quando Cosa è successo Fine 2025 Funzionari dell’intelligence informano Trump che Alice Huang raccoglie informazioni per Pechino; secondo il NYT il presidente non interviene per non disturbare le vendite di chip e i rapporti con Pechino Dicembre 2025 Trump annuncia il via libera alla vendita degli H200 a clienti cinesi autorizzati Primavera 2026 Un memorandum attribuito al segretario di Stato Marco Rubio circola tra i vertici dell’amministrazione (NBC News) Maggio 2026 Sull’Air Force One diretto a Pechino, Rubio informa Trump; Huang si unisce alla delegazione ad Anchorage e il 14 maggio siede alla cena di Stato con Xi Settembre-ottobre 2026 Huang alla cena di Stato per Xi alla Casa Bianca, poi la National Medal of Science 9 novembre 2026 Trump dice di aver saputo “non molto tempo fa” e di non averne avuto notizia durante il viaggio di maggio 12 novembre 2026 Dimissioni; Trump su Truth Social suggerisce Tim Cook come successore

Le spiegazioni sul tavolo sono due e non si escludono. La prima è finanziaria: Ryan Fedasiuk della Foundation for American Innovation ha letto le prime reazioni del presidente come un tentativo di tenere calmi gli investitori, perché “l’impulso del presidente era placare i mercati” (The Hill, via Yahoo News). Nvidia è tra i titoli che pesano di più sugli indici americani, e una crisi al vertice durante la corsa dell’AI avrebbe colpito la narrazione economica dell’amministrazione.

La seconda è negoziale. Per Trump i chip Nvidia sono stati una moneta di scambio con Pechino: il divieto sugli H20 revocato nel 2025 dopo gli incontri con Huang, l’intesa che riconosceva al governo il 15% delle vendite cinesi, il via libera agli H200. La linea della Casa Bianca, sostenuta dallo zar dell’AI David Sacks, era tenere le aziende cinesi agganciate allo stack americano (Transformer). Huang ne era il volto e il garante; toglierlo di mezzo avrebbe significato smontare la propria politica.

Qui entra la nostra ipotesi, che presentiamo come tale. Un dossier rimasto per mesi nei cassetti diventa pubblico quando l’interesse di chi lo custodiva cambia: le notizie sul memorandum Rubio sono arrivate ai giornali attraverso fonti dell’apparato di sicurezza nazionale, attuali ed ex, un ambiente in cui convivono i fautori del dealmaking e i sostenitori della linea dura. Nessuna fonte attribuisce la regia a qualcuno in particolare; resta il fatto che la vicenda esplode dopo la sconfitta repubblicana alle elezioni di metà mandato, quando la capacità di Trump di proteggere i propri alleati si è ridotta e il Congresso sta per passare ai democratici.

Dimissioni Jensen Huang: chi ci guadagna, i falchi di Washington

Il primo beneficiario delle dimissioni di Jensen Huang è il fronte bipartisan che da due anni chiede controlli più severi sui chip destinati alla Cina. Huang era il suo avversario più efficace: aveva ottenuto la revoca del divieto sugli H20 dopo l’incontro con Trump a Mar-a-Lago, poi il via libera agli H200, e aveva fatto pressione contro il GAIN AI Act del senatore repubblicano Jim Banks, che obbligherebbe i produttori a servire prima i clienti americani (Transformer). Senza di lui, Nvidia arriva a Washington con una CEO ad interim e un’indagine in corso.

La reazione è stata immediata. Schumer ha chiesto di approvare l’AI Overwatch Act, che darebbe al Congresso un potere di controllo sulle esportazioni di chip avanzati, il Chip Security Act, che imporrebbe sistemi di tracciamento contro il contrabbando, e il Match Act, che spingerebbe gli alleati a limitare le forniture di macchinari per semiconduttori alla Cina (Reuters, via Devdiscourse). Il repubblicano John Moolenaar, presidente della commissione della Camera sulla Cina, vuole inserire le restrizioni nella legge annuale sulla Difesa; il deputato democratico Bill Foster, coautore del Chip Security Act con il repubblicano Bill Huizenga, ha ricordato che il testo è già passato all’unanimità in commissione: “È ora di portarlo al traguardo” (Deccan Chronicle).

La dottrina dei falchi è nota da tempo. Moolenaar la riassumeva nel 2025: i controlli servono a impedire che l’esercito cinese possa “balzare in avanti con hardware americano” (Nextgov). Fino a ieri questa linea perdeva contro l’argomento economico di Huang; ora può contare sulla sicurezza nazionale come leva politica e, da gennaio, su un Congresso a maggioranza democratica. I senatori Elizabeth Warren e Chris Coons hanno già chiesto a Rubio, al segretario al Commercio Howard Lutnick e al capo di gabinetto Stephen Miller di conservare tutti i documenti sulle esportazioni di Nvidia in Cina, mentre il repubblicano Brian Mast ha annunciato che Huang riferirà ai parlamentari, probabilmente sotto giuramento.

Nello stesso campo dei vincitori, con un interesse diverso, si collocano i concorrenti: AMD e gli hyperscaler che progettano chip proprietari trovano un Nvidia meno capace di imporre la propria agenda proprio mentre si decide quanta potenza di calcolo americana potrà lasciare il Paese.

Chi ci guadagna: Pechino e i chip che non ha voluto comprare

A prima vista la Cina perde il suo interlocutore più utile a Washington, l’uomo che ripeteva che i controlli spingono Pechino a costruire alternative proprie. La cronaca degli ultimi quindici mesi racconta però un’altra storia: quando gli Stati Uniti hanno aperto la porta, è stata la Cina a chiuderla.

Nel 2025, dopo il via libera americano agli H20, le autorità cinesi hanno invitato le grandi aziende tecnologiche a non usare i chip Nvidia, vietando l’acquisto delle RTX Pro 6000D pensate per quel mercato; Huang si disse “deluso da ciò che vedo” (CNBC, via TipRanks). A gennaio 2026, poche ore dopo l’approvazione formale americana degli H200, le dogane cinesi hanno comunicato che quei chip non potevano entrare nel Paese e i funzionari hanno convocato Alibaba, ByteDance e Tencent per scoraggiare gli acquisti, salvo casi di stretta necessità (Implicator). Le aperture successive, a marzo e a luglio, hanno riguardato quantità limitate e acquisti legati all’obbligo di comprare anche chip nazionali.

Il risultato lo ha certificato lo stesso Huang a maggio: “Abbiamo in gran parte ceduto a Huawei il mercato cinese dei chip AI avanzati” (Newser). Nel frattempo Huawei ha accelerato sugli Ascend 910C, con una produzione stimata attorno alle 600.000 unità nel 2026 secondo le ricostruzioni di stampa. Pechino ha accettato di rallentare nel breve periodo pur di costruire un ecosistema proprio; la narrativa di una Cina affamata di chip americani e respinta da Washington è, nella migliore delle ipotesi, incompleta.

Letta così, l’uscita di Huang conviene anche alla Cina, per tre ragioni che sono nostra interpretazione. Nvidia affronta la transizione al vertice mentre porta in produzione le nuove architetture, con un management assorbito da indagini e audizioni. Le restrizioni più dure che ora diventano probabili rendono Huawei e gli altri produttori nazionali l’unica opzione sul mercato interno, chiudendo la partita che Pechino aveva già aperto. La retorica della caccia alle streghe, infine, offre a Xi una posizione da parte lesa da spendere nel prossimo incontro con Trump.

Il conto più salato, paradossalmente, rischia di pagarlo la linea che Huang incarnava a Washington: vendere alla Cina chip di una generazione indietro per mantenerla dipendente dalla tecnologia americana. Quella strategia aveva un difetto che lo scandalo ha solo reso evidente; funzionava soltanto se Pechino avesse voluto restare dipendente.

Dopo le dimissioni di Jensen Huang: la prossima mossa non sarà di Nvidia

A gennaio, al CES di Las Vegas, Huang aveva risposto a chi gli chiedeva quanto sarebbe rimasto al comando: “Finché me lo merito” (Quartz). Dieci mesi dopo la risposta l’ha data un consiglio di amministrazione riunito di notte, sotto la pressione di un’indagine federale e di un Congresso che cambia colore.

Le dimissioni di Jensen Huang chiudono una stagione in cui la politica americana sui chip passava in larga parte da un solo uomo e da un solo rapporto, quello con la Casa Bianca. Il paradosso è che il manager che più di tutti aveva avvertito come le restrizioni avrebbero spinto la Cina verso l’autosufficienza esce di scena aprendo la strada proprio a quelle restrizioni, mentre Pechino aveva già deciso da tempo di fare da sé. La trimestrale del 17 novembre dirà come stanno i conti; la vera partita, però, si gioca nelle commissioni del Congresso e nel prossimo faccia a faccia tra Trump e Xi, dove si capirà se i chip di Nvidia resteranno una concessione da negoziare o diventeranno, per entrambe le capitali, una questione di sicurezza nazionale.

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