Le 15 donne italiane più influenti nel digitale, tecnologia e innovazione: Digiwomen 2022

Le donne italiane più influenti nel digitale: Digiwomen 2022. Non è una classifica ma è una lista in cui vengono segnalate le storie di quindici donne che possono essere di esempio per tutti, un’occasione per segnalare alcune delle personalità femminili più interessanti che hanno dato un contribuito significativo al mondo digitale

Ecco le 15 donne più influenti nel digitale, tecnologia e innovazione: le Digiwomen 2022. A settembre, come ogni anno dal 2011, torna l’appuntamento con Digiwomen, la nostra lista delle 15 donne italiane più influenti nel digitale e nella tecnologia, un elenco che come sempre non ha la presunzione di essere né una classifica, né un premio, né un censimento. Tra le nominate di quest’anno ricercatrici, giornaliste, influencer, manager che a nostro parere si sono distinte nelle loro attività promuovendo i temi dell’innovazione e della tecnologia al femminile (ma non solo) e dimostrando con il loro esempio che c’è spazio per le donne nel campo della scienza e dell’informatica, dalla comunicazione, dei social ma anche che l’apporto delle donne è fondamentale e unico. Ecco, in ordine alfabetico, le 15 #Digiwomen 2022 di Digitalic.

Da oggi potete votare chi secondo voi merita di essere eletta la donna italiana più influente nel digitale, tecnologia e innovazione. A dicembre pubblicheremo i risultati della votazione, scoprendo il nome della Digiwomen 2022. Il modulo per la votazione è alla fine di questo articolo.ù

Le donne italiane più influenti nel digitale, tecnologia e innovazione, comunicazione digitale

FABIANA ANDREANI

Specialista in orientamento e carriera

40 anni

Instagram: @fabianamanager

Fabiana Andreani, alias Fabiana Manager, si definisce una professionista appassionata della formazione post laurea e della consulenza sul mondo del lavoro rivolta ai giovani che a questo mondo si affacciano. Per loro sono studiati i contenuti che pubblica sui suoi canali TikTok e Instagram, dove spiega in modo semplice e immediato come muoversi nei meandri del mercato del lavoro rispondendo a quesiti che vanno dalla stesura del curriculum a consigli su come affrontare i primi colloqui, fino a temi delicati come il compenso, le regole di comportamento per gestire situazioni più o meno intricate.

ELISA BERTINO

Ricercatrice e informatica

LinkedIn: @elisa-bertino

Dal Frusinate all’Indiana seguendo la passione della cybersecurity: Elisa Bertino lavora da più di 30 anni nel campo della sicurezza e della privacy dei dati. Più recentemente si è occupata di sicurezza di applicazioni mobili e sistemi IoT, architetture zero-trust e tecniche di machine learning per la cybersecurity. Oggi insegna alla Purdue University in Indiana (Stati Uniti) ed è direttore di ricerca al Cerias (Centro all’avanguardia nell’analisi delle vulnerabilità e nella protezione dei sistemi informatici). In campo mobile ha guidato la progettazione del framework LTEInspector per testare la sicurezza delle reti cellulari portando alla scoperta di nuovi attacchi alla privacy nei protocolli cellulari 4G e 5G, un lavoro che le è valso la nomination nella GSMA Mobile Security Research Hall of Fame.

LUCIANA BROGGI

Head of Global Sales and Solution HP

LinkedIn @luciana-broggi

Una lunga carriera in HP durante la quale ha ricoperto svariati ruoli, tra cui VP e GM della Personal Systems Channel Sales Organization in Asia Pacifico e Giappone, Capo del personale di Personal Systems Emea , VP Marketing for Personal Systems Emea, MD e General Manager di General Western Europe, Vice President e General Manager di Enterprise Solutions per Emea. Fino a diventare responsabile del Global Route-to-Market Center of Excellence (COE) dove si occupa della progettazione e dell’implementazione della strategia di vendita end-to-end route-to-market per ottimizzare l’ecosistema di vendita per il portafoglio hardware e servizi di HP.

CRISTINA CANAVESI

Co-founder & President di LighTop Tech Corp

LinkedIn @cristina-canavesi

Dopo una laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni presso il Politecnico di Milano, inizia la sua carriera americana, conseguendo un dottorato di ricerca in Ottica presso l’Institute of Optics e un MBA presso la Simon School of Business dell’Università di Rochester: tecnologia e business sono le due passioni che guidano la ricerca di Cristina Canavesi nella progettazione di soluzioni di imaging avanzate per la biopsia ottica e la chirurgia guidata dall’immagine e che l’hanno portata a fondare la società di tecnologia ottica LighTopTech Corp. È anche inventrice di cinque brevetti e autrice di una ventina di pubblicazioni.

ALESSANDRA CASARICO

Professore di Economia Pubblica

54 anni

Twitter @alecasarico

Professore Associato di Economia Pubblica all’Università Bocconi e membro del Centro di Ricerca Dondena sulle Dinamiche Sociali e le Politiche Pubbliche, Alessandra Casarico dedica da anni la sua ricerca all’economia e alla parità di genere: è Associate Editor del Journal of Economic Inequality, Research Fellow al CESifo Monaco di Baviera, membro del Comitato di Genere dell’Associazione Economica Italiana. All’attività scientifica affianca anche quella di divulgazione e sensibilizzazione su questi argomenti in giornali come Domani e lavoce.info per sollevare il dibattito sul lavoro femminile e sulla disparità salariale.

RITA CUCCHIARA

Professore ordinario presso l’Università di Modena e Reggio Emilia

57 anni

Twitter @ricucch

Una delle massime esperte italiane di intelligenza artificiale, con al suo attivo oltre 450 pubblicazioni scientifiche, professore ordinario di Sistemi di elaborazione dell’informazione presso l’Università di Modena e Reggio Emilia e responsabile scientifico del laboratorio AlmageLab del Dipartimento di ingegneria “Enzo Ferrari”, Rita Cucchiara ha una passione per il lontano passato (da bambina avrebbe voluto fare l’archeologa) ma soprattutto per il futuro: nelle sue ricerche si occupa di pattern recognition, computer vision e multimedia, con l’obiettivo di arrivare a una visione superumana al servizio dell’uomo. Come nel caso dei software progettati per aiutare a mantenere il distanziamento sociale in tempi di pandemia o quelli utilizzati come ausilio della medicina a distanza.

SABINA FASOLI

Psicologa

34 anni

Instagram @psychandlove

Psicologa, sessuologa clinica e consulente di coppia, public speaker e autrice di “Piacere di conoscermi. Chi sono, come sono, cosa mi piace”, attraverso le pagine Instagram, TikTok e Facebook @psychandlove di cui cura i contenuti di divulgazione sessuologica, Sabina affronta i temi del benessere mentale, fisico e sessuale spiegando, sfatando miti, con chiarezza e semplicità. La sua comunicazione è diretta, ironica, ma sempre supportata dalle basi scientifiche e dall’esperienza. Sfata miti e leggende, dissolve i luoghi comuni sul sesso e sulle relazioni. Ha trovato una chiave unica per comunicare senza moralismi ma con rigore uno dei temi fondamentali per la vita dei giovani e non solo.

MARIA PIA GIOVANNINI

Vice Presidente del Cdti

70 anni

LinkedIn @maria-pia-giovannini

Uno dei grandi nomi dell’informativa italiana con un curriculum ricco di incarichi di primo piano sia nel settore privato (da Banca Crediop all’Istituto Centrale delle Casse di Risparmio Italiane) sia nel pubblico, in particolare per AGID, dove ha contribuito alla progettazione della strategia del governo italiano per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e al suo programma triennale di attuazione partecipando a tutti i principali progetti strategici nazionali (es. ProtocolloAsp, PagoPA). Oggi è Vice Presidente del Cdti (Club of Managers of Information Technology) e fondatrice dell’Assemblea delle donne dell’ICT.

VANESSA INCONTRADA

Artista, attrice e conduttrice televisiva

43 anni

Instagram @vanessa_incontrada

Dopo gli esordi da modella, si divide tra il piccolo e il grande schermo con qualche incursione sui palcoscenici teatrali. Spesso oggetto di body shaming sui social, con la sua (auto)ironia è divenuta per contro paladina della body positivity e della libertà di essere semplicemente se stesse al di là di tutti gli stereotipi (anche quelli dello stesso body positive): oltre ai suoi canali social ha lanciato un diario online, besitos.it (nome anche del negozio di abbigliamento di cui è stata proprietaria a Follonica, città natale del padre), per condividere il backstage della sua vita e incontrare il suo pubblico semplicemente come ragazza della porta accanto.

LIZ LIANG

Blogger e influencer

Instagram @Lizsupermais

Nata in Cina, Liz Liang arriva in Italia al termine del suo percorso di studi per frequentare un dottorato all’università Ca’ Foscari di Venezia. La sua avventura social parte nel 2019 il suo non è un canale originale, si occupa di cucina, di lingua, di cultura, di beauty, di traduzioni. Con i contenuti Instagram e Tik Tok di Liz Supermais, ovvero Liz Liang, l’incontro tra Italia e Cina parte dal cibo ma diventa anche (o forse soprattutto) incontro di culture, per capire un mondo lontano; eppure, affascinante come quello cinese, al di là di preconcetti e pregiudizi. Ha sviluppato un modo di comunicare e coinvolgere sempre elegante e rispettoso delle tradizioni, ha saputo avvicinare i giovani e non solo al confronto sereno tra culture coinvolgendo anche altri influencer provenienti da paesi e tradizioni diverse

FABIA MIORELLI

Ricercatrice presso il Centro aerospaziale tedesco

29 anni

LinkedIn @fabiamiorelli

Da Riva del Garda a Stoccarda, con una laurea triennale trilingue in ingegneria meccanica all’Università di Bolzano e una doppia laurea magistrale in ingegneria energetica al KTH Royal Institute of Technology di Stoccolma e all’Instituto Superior Técnico di Lisbona, Fabia Miorelli, nominata da Forbes tra i 30 under 30 Europe, è ricercatrice presso il Centro aerospaziale tedesco, dove il suo lavoro si concentra sullo sviluppo di strumenti open source volti a quantificare la domanda di mobilità stradale. L’obiettivo: facilitare il raggiungimento delle zero emissioni nette entro il 2050.

FRANCESCA MANNOCCHI

Giornalista

40 anni

Twitter @mannocchia

Uno dei volti del giornalismo di guerra in Italia, collabora con diversi canali televisivi e testate giornalistiche sia italiane (quali L’Espresso e LA7) sia internazionali (ad esempio Al Jazeera e The Guardian), occupandosi dei temi dei migranti e dei conflitti riguardanti i paesi della lega araba e la Turchia. Dall’inizio del conflitto in Ucraina segue l’invasione russa con reportage dalle città e dai villaggi martoriati dalle bombe, raccontando le tragedie dei civili che subiscono la violenza della guerra. Ha uno stile unico che mostra, coinvolge, ma sempre nel rispetto delle storie e delle persone. Sui social è molto seguita e i suoi profili sono fonte di notizie di prima mano. Nel 2015 ha ricevuto il Premio Franco Giustolisi “Giustizia e Verità”.

DILETTA PARLANGELI

Giornalista

37 anni

Instagram @diletta.parlangeli

Dopo gli esordi in Cronaca, diventa freelance e scrive per testate nazionali sia online sia cartacee (da Wired a La Stampa, da Il Fatto Quotidiano a l’Espresso), occupandosi prevalentemente di spettacoli e tecnologia. Blogger dal 2006, nel 2017 passa anche dalla TV, con “Kudos”, e poi dalla radio, con “Prendila Così” e “CaterAgosto”, sempre portandovi i temi del web. Dal 2020, scrive a conduce “Play Digital”, un magazine dedicato alla tecnologia e all’innovazione.

TONIA PELUSO

Influencer

32 anni

Twitter @ToniaPeluso

“Amo il mare | Rido tanto, mai in foto | Sociologa. Docente. Ariete. Precaria. In ordine variabile | Racconto cose” così si presenta Tonia Peluso, al secolo Antonietta Peluso, community manager e sociologa, sul suo canale Twitter riassumendo diverse sfumature del suo essere sui social e sugli spazi digitali. Nel marzo 2019 lancia insieme a Martina Bellani il blog e la pagina Instagram SonoSoloComplimenti per dare voce alle donne e ragazze vittime di abusi, molestie e catcalling e contribuire alla difficile battaglia verso la parità di genere. Scrive anche per Viva una rubrica di approfondimento della rivista/newsletter Fantastico! Quando commenta programmi Tv o l’attualità i suoi post svettano sempre in testa alle classifiche.

ROBERTA VIGLIONE

Presidente e AD di Mauden

61 anni

LinkedIn @roberta-viglione

Classe 1961, Capricorno ascendente Scorpione, orgogliosamente ligure: decisione e determinazione ammorbidite da passione e sentimento.

Questa la miglior, seppur sintetica, descrizione di Roberta Viglione, Ceo di Mauden srl a Ricoh Company.

Durante gli studi in architettura, nei primi anni 80, dà il via al suo viaggio nel mondo dell’informatica, partendo da un semplice corso di programmazione, al tempo tema all’avanguardia e in rapida ascesa. Contribuisce alla crescita di Mauden, entrando in azienda al fine degli anni 80 quando questa sta muovendo i suoi primi passi.

Il suo spirito fortemente votato alle relazioni, la porta ad assumerne ben presto la carica di Amministratore Delegato guidandola da più di 30 anni nel mondo della trasformazione tecnologica anche attraverso la sperimentazione di nuovi business quali digital showroom e start-up innovative. Mamma di Lorenzo e Giulia, dal 1981 sposata con Luca, non ha mai rinunciato alla propria indipendenza senza dimenticare le proprie radici.

>

Le 15 donne italiane più influenti nel digitale, tecnologia e innovazione: Digiwomen 2022 - Ultima modifica: da