Le donne italiane più influenti nel digitale: Digiwomen 2023

Le donne italiane più influenti nel digitale: ovvero le Digiwomen 2023 di Digitalic. Sono 15 donne italiane che hanno dimostrato che possono essere di esempio per tutti, un’occasione per evidenziare alcune delle personalità femminili più interessanti che hanno dato un contribuito significativo al mondo digitale

Ecco le 15 donne più influenti nel digitale, tecnologia e innovazione: le Digiwomen 2023. Come ogni anno dal 2011, torna l’appuntamento con Digiwomen di Digitalic: la nostra lista delle 15 donne italiane più influenti nel digitale e nella tecnologia, un elenco che, come sempre, non ha la presunzione di essere né una classifica, né un premio, né un censimento, ma uno sguardo su 15 storie che possono essere di ispirazione per tutti. Tra le nominate di quest’anno ricercatrici, giornaliste, influencer, manager che a nostro parere si sono distinte nelle loro attività promuovendo i temi dell’innovazione e della tecnologia al femminile (ma non solo) e dimostrando con il loro esempio lo spazio che le donne hanno spauto prendersi nel campo della scienza, dell’informatica, dalla comunicazione, dei social ma anche che l’apporto delle donne è fondamentale e unico. Ecco, in ordine alfabetico, le 15 #Digiwomen 2023 di Digitalic.

Da oggi potete anche esprimere la vostra preferenza e votare chi, secondo voi merita, di essere eletta la donna italiana più influente nel digitale, tecnologia e innovazione. A dicembre pubblicheremo i risultati della votazione, scoprendo il nome della Digiwomen 2023. Il modulo per la votazione è alla fine di questo articolo.

Le donne italiane più influenti nel digitale 2023

RAJAE BEZZAZ

Reporter/Radio Speaker

34 anni

Instagram @rajae_bezzaz

Nata in Libia da genitori marocchini, si trasferisce in Italia all’età di nove anni, più precisamente a Bologna. I suoi esordi la vedono apparire in film e serie televisive come “S.P.A”, “AmeriQua” e “Maschi contro femmine”. Nel 2011 diventa nota al grande pubblico partecipando al Grande Fratello 11. Dal 2015 diventa inviata del programma satirico “Striscia la notizia”, dove concentra le sue inchieste sul delicato equilibrio tra accoglienza e ospitalità degli immigrati e le differenze “intraculturali” tra Occidente e Islam. I suoi servizi in Tv e la sua attività online denunciano le discriminazioni, le incomprensioni, le differenze culturali ma anche quello che unisce le persone che vivono in Italia e che provengono da paesi diversi. È autrice del libro “L’Araba Felice”.

FRANCESCA BUSI

Influencer

34 anni

Instagram @youaremylemonade

Francesca Busi, conosciuta ai più come Youaremylemonade su TikTok ed Instagram, è l’Arbiter elegantiae dei nostri giorni. Sa essere tagliente nei giudizi, ma celebra anche con partecipazione la bellezza delle creazioni della moda e fa tutto senza sorridere mai, cosa che è diventata quasi il suo marchio di fabbrica. Si occupa di moda, make-up, life style e di gossip internazionale. Sono imperdibili i suoi commenti agli abiti indossati dalle celebrità sui red carpet di tutto il mondo. L’abbiamo vista di recente anche nelle sue incursioni a Sanremo per commentare i look dei cantanti in gara. L’umorismo, il fatto di non essere mai banale, anzi a volte sfrontata nei commenti, è ciò che contraddistingue i suoi post e i suoi video. Un’arma che nel tempo le ha permesso di creare una fanbase da oltre 500 mila follower.

ROSY CHIN

Chef, Imprenditrice, Food Blogger

Instagram @thequeenrosychin

Rosy Chin, o The Queen Rosy Chin, è una chef e imprenditrice, proprietaria del locale milanese Yokohama, pietra miliare della cucina fusion. È figlia d’arte: il padre infatti è Chung Kuang che insieme alla moglie ha reso la cucina cinese popolare nella capitale meneghina, sdoganandone un po’ i pregiudizi che l’avevano circondata fino a quel momento. La sua cucina è incontro tra culture diverse, uno spazio in cui accogliere le diversità e valorizzarle creando ricette fusion eleganti e sorprendenti, in un mix perfetto tra Occidente e Oriente. Nella sua attività online non si limita alla cucina, è uno dei volti più noti della scuderia di Giallo Zafferano, ma va ben oltre racconta la sua vita, le sue conquiste, ma anche le insicurezza, insomma la sua storia.

MARGHERITA DELLA VALLE

AD di Vodafone

58 anni

LinkedIn @margherita-della-valle

Primo amministratore delegato donna del gruppo Vodafone, la sua carriera inizia in Montedison ma poi vira, nel 1994, sul mondo della telefonia quando entra in Omnitel che pochi anni dopo viene acquisita proprio da Vodafone. Parte da qui un lungo percorso che la porta a essere direttrice finanziaria per l’Europa nel 2007, controller di gruppo nel 2010 e poi vicedirettrice finanziaria e chief financial officer fino ad AD prendendo il posto di Nick Read prima ad interim e poi in modo ufficiale.

STEFANIA D’IGNOTI

Giornalista

Twitter @stef_dgn

Stefania D’Ignoti è una giornalista freelance con base a Catania, ma di formazione internazionale. Ha studiato a Parigi e in America alla prestigiosa Columbia University. Collabora con testate come National Geographic, The Economist, Al Jazeera, Washington Post concentrandosi sui temi della migrazione, dei conflitti, dei diritti delle donne e di criminalità organizzata, con inchieste che l’hanno portata nei campi profughi in Turchia e Libano, in Sicilia per seguire gli sbarchi di migranti, fino ai confini siriani.

ELENA GRIFONI WINTERS

Direttore dell’Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri

60 anni

LinkedIn @elena-grifoni-winters

Una laurea in Informatica e tanta voglia di fare un’esperienza all’estero: così è cominciata l’avventura di Elena Grifoni Winters all’Agenzia spaziale europea. L’intenzione era restare un anno e invece alla fine gli anni sono stati oltre venti, fino a diventare Capo del gabinetto del direttore generale, ruolo per cui nel 2020 le è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia dal presidente Sergio Mattarella. Oggi è a capo dell’Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

VIOLETTA GRIMANI

Tech Growth Investor

27 anni

LinkedIn @violetta-grimani

Da Terni al tempio della finanza mondiale passando per una laurea in Economia prima a Bologna e poi in Francia. Da circa due anni Violetta Grimani lavora a Londra per KKR occupandosi di investimenti nel software e nella sicurezza informatica e finanziando start up innovative. Da quando è entrata a far parte dell’azienda ha investito in società come la piattaforma di automazione dei processi con sede a Copenaghen Leapwork e la piattaforma di educazione alla guida Ornikar. Ha anche lanciato un programma di mentoring per studenti provenienti da contesti meno tradizionali.

AURORA LEONE

Comica e attrice

24 anni

Instagram @auroraleone

L’ironia gentile, arguta, colta, ma sempre alla portata di tutti. Aurora Leone ha in Tv, sui social, a teatro una comicità che non si vedeva da tempo: autentica, fresca, schietta. Nella sua attività racconta non solo quello che fa e le sue conquiste, ma anche quello che prova facendolo, una condivisione non solo della sua arte, ma anche delle sue emozioni. Nata a Caserta, si avvicina alla recitazione nella sua città e, nel 2016, partecipa al concorso Campania Actor Studio. Due anni dopo raggiunge il grande pubblico, partecipando al programma Italia’s Got Talent dove arriva in finale e si piazza al quinto posto. Entra poi a far parte del gruppo comico The Jackal insieme a Ciro Priello, Simone Russo, Claudia Napolitano, Gianluca Colucci e Fabio Balsamo con cui riscuote un grande successo sui social e poi in TV. La sue partecipazione a Pechino Express con il collega Fru ha mostrato altre sfaccettature della sua personalità. E’ impegnata in progetti umanitari cin Action Aid, in particolare in Ghana.

FLAVIA MAZZANTI

Artista e imprenditrice

28 anni

Instagram @flavia_mazz

Italo-brasiliana ma residente a Vienna, con il suo lavoro esplora la realtà virtuale e i media digitali attraverso i concetti del post-antropocentrismo e del nuovo materialismo per fornire prospettive alternative su noi stessi e il nostro ambiente. Ha ricevuto diversi premi in festival nazionali e internazionali, tra cui Ars Electronica Festival, DA Z – Digital Arts Festival Zurich, Parallel Vienna, ADAF. È anche co-fondatrice, insieme a Michael Bonell, di Immerea OG, una società di media interattivi focalizzata sullo sviluppo di giochi VR e installazioni virtuali, attività per cui è stata inserita nella lista Forbes 30 Under 30 Europe del 2023.

CAMILLA MENDINI

Green influencer

35 anni

Instagram @carotilla_

Camilla Mendini, alias Carotilla_, si definisce sul suo profilo Instagram “divulgatrice e imprenditrice sostenibile”: ha iniziato ad occuparsi di sostenibilità come consumatrice, racconta, informandosi in particolare sulla moda sostenibile e ha iniziato a parlarne su YouTube, quando nessuno ancora trattava di questo argomento in Italia. È stata inserita da Vogue nella lista italiana di attiviste ambientali da seguire su Instagram, insieme a Greta Thunberg. Nel 2018 ha lanciato il suo marchio di abbigliamento Amorilla, cui è seguita di recente una linea di prodotti beauty.

FRANCESCA NONINO

Grappa influencer

33 anni

Instagram @francesca.nonino

Grappa influencer: così si definisce Francesca Nonino sul suo profilo Instagram da oltre 21 mila follower. Lei rappresenta la sesta generazione della famiglia di distillatori friulani: laureata in economia, sommelier, bartender, in azienda si occupa di comunicazione online, social media e dei mercati americano e russo. Proprio dall’America nel 2020 è arrivato un riconoscimento importante, “Migliore distilleria del Mondo 2019” secondo Wine Enthusiast, facendo diventare Nonino la prima distilleria italiana e l’unico brand di grappa a ricevere il titolo.

FEDERICA PELLEGRINI

Nuotatrice/Personaggio televisivo

35 anni

Instagram @kikkafede88

La Divina, un soprannome conquistato nelle vasche di tutto il mondo dove ha dimostrato di essere una delle nuotatrici più forti di sempre (con 68 medaglie vinte a livello internazionale e 180 a livello italiano) e anche una delle più longeve (ha preso parte a 5 Olimpiadi dal 2004 al 2020).

Nel 2021, pochi mesi prima del suo ritiro ufficiale dalle competizioni, è stata eletta membro del CIO in rappresentanza degli atleti. Basterebbe questo a renderla una delle donne più influenti, ma per Federica Pellegrini c’è molto di più, è arrivata la televisione: ha partecipato a Italia’s got talent in veste di giudice e più recentemente a Pechino Express, è autrice del libro “Oro” e fondatrice della Fede Accademy che prepara alle competizioni le giovani generazioni.

GIULIA ROVIDA

Cofounder di Lito Travel

Instagram @giuliarovida

All’insegna della sostenibilità la nomination ricevuta da Giulia Rovida insieme a Marco Fazio che sono entrati tra gli Under 30 del 2023 di Forbes nella categoria retail & e-commerce grazie a Lito Travel, la startup che hanno creato ad Amsterdam per rendere i bagagli più sostenibili e compatti. La loro valigia pieghevole da 400 dollari è ottenuta da bottiglie di plastica riciclata e ha una garanzia a vita. Con la loro idea hanno già raccolto 250mila dollari di finanziamenti.

SARA STEFANIZZI/Kurolily

Gaming content creator

35 anni

Instagram @Kurolily

Sara Stefanizzi, meglio conosciuta come Kurolily, è una delle streamer più famose e seguite di Twitch Italia, dove conta oltre 225 mila follower insieme ai 125 mila su Instagram. La sua passione per i videogame è nata molto presto, per merito di suo cugino e di Prince of Persia: proprio con il videogioco per PC con cui Kurolily ha iniziato a scoprire il mondo del gaming. Ha aperto il suo primo canale nel 2006 su YouTube, nel 2012 approda su Twitch facendo per lo più video in inglese. Va live quasi ogni giorno, affrontando molteplici temi che vanno dai videogiochi ai rapporti interpersonali.

SIMONA TABASCO

Attrice

29 anni

Instagram @simonatabasco

Fresca di nomination nella lista Under 30 del 2023 di Forbes la carriera di Simona Tabasco è sul trampolino di lancio. Inizia a recitare a 18 anni, ma continua a dare priorità alla scuola. Negli ultimi anni l’abbiamo vista prima nel ruolo della dottoressa Elisa Russo nella sere “Doc-Nelle Tue Mani”, nel 2021 ha debuttato su Netflix come protagonista della serie “Luna Park” e poi nel 2022 ha vestito i panni dell’esperta prostituta Lucia Grecco nel successo della HBO “The White Lotus”.

