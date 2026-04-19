Eddie Dalton, il bluesman che non esiste ma domina iTunes

Eddie Dalton ha conquistato undici posizioni nella Top 100 e il terzo posto negli album, ma lui non esiste: il caso che costringe l’industria musicale a fare i conti con l’AI generativa

Eddie Dalton non esiste eppure lo conoscono tutti: voce roca, suono profondo, un blues che sa di delta del Mississippi e di notti senza sonno, se chiiudi gli occhi puoi vedere quei paeseggi, quelle storie ma se li apri e cerchi Eddie Dalton su Google, non trovi nulla; nessuna foto, nessuna intervista, nessun live su YouTube con mille persone che cantano insieme. Trovi solo le classifiche di iTunes, dove il suo nome occupa undici posizioni nella Top 100 e il terzo gradino degli album.

Eddie Dalton non esiste e non è mai esistito. Non c’è una chitarra impolverata in un appartamento di New Orleans, non c’è un produttore che l’ha scoperto in un bar di Greenville: c’è soltanto un set di prompt testuali, un modello di intelligenza artificiale generativa e una persona che sapeva esattamente dove caricare i file. Il resto lo hanno fatto gli algoritmi.

Eddie Dalton: i numeri che nessuno si aspettava

Tre settimane è il tempo che ha impiegato Eddie Dalton per accumulare quasi due milioni di visualizzazioni su YouTube, due milioni di ascoltatori mensili su Spotify e undici brani contemporaneamente nella Top 100 di iTunes. Non grazie a una campagna marketing, non grazie a un lancio coordinato con una major discografica: grazie all’inserimento nelle playlist editoriali curate dagli algoritmi di Spotify, le stesse playlist per cui artisti reali aspettano mesi e mandano decine di email ai responsabili del pitching. Cinquantamila iscritti al canale YouTube in ventun giorni. Per confronto: ci vuole in media più di un anno a un artista emergente umano per raggiungere quella soglia, ammesso che ci arrivi.

Un uomo, un laptop, undici posti in classifica

Dietro Crusty Records, l’etichetta di Greenville, South Carolina, che ha pubblicato i brani di Eddie Dalton, c’è Dallas Little: un content creator, non un ingegnere del suono, non un dirigente discografico. Ha usato strumenti di AI generativa per costruire voce, stile, identità visiva e persino la bio di un artista che non ha mai respirato. Poi ha caricato tutto sulle piattaforme di distribuzione digitale e ha aspettato che gli algoritmi facessero il loro lavoro. Non è un caso isolato: lo stesso meccanismo applicato ai contenuti video è già al centro di progetti come Showrunner, finanziato dall’Alexa Fund di Amazon, che punta a fare con le serie televisive esattamente quello che Dallas Little ha fatto con la musica blues.

Le domande per le piattaforme su Eddie Dalton

Chi paga i diritti quando l’artista non esiste? La risposta onesta è che nessuno lo sa ancora con certezza, e le piattaforme non hanno fretta di saperlo. Il caso ricorda da vicino la spirale del caso DeepSeek e la knowledge distillation: OpenAI accusava DeepSeek di copiare i suoi modelli mentre affrontava le stesse accuse dagli editori per l’addestramento di ChatGPT. Il confine tra ispirazione, imitazione e appropriazione non è mai stato così difficile da tracciare. Il tema dei deepfake audio e video è già sul tavolo da anni, ma Eddie Dalton sposta l’asticella: non si tratta più di clonare la voce di un artista esistente, che almeno configura una violazione riconoscibile. Si tratta di inventare un artista dal nulla, con una discografia, una storia e un pubblico reale. Contro questo, le leggi attuali sul copyright non hanno ancora una risposta.

Il problema che riguarda anche noi

Pensate che la musica sia lontana dal vostro mercato? Cambiate prospettiva. Un CIO, un CISO, un system integrator producono contenuti ogni settimana: white paper, case study, newsletter, post LinkedIn, presentazioni per i partner. Tutto materiale che richiede tempo, competenze e budget. Gli stessi strumenti AI che Dallas Little ha usato per Eddie Dalton esistono già nella versione orientata al B2B, e qualcuno nel vostro settore li sta già usando.

Eddie Dalton, il bluesman che non esiste ma domina iTunes - Ultima modifica: da