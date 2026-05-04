La fibra dedicata di Ehiweb: l’infrastruttura per il mondo dell’AI

Quando un’azienda decide di investire sull’intelligenza artificiale si concentra su GPU, modelli, dati e spesso si dimentica la rete. L’AI in azienda funziona solo se è sostenuta da una connettività adeguata (in cloud come on-premise): è l’infrastruttura che più di ogni altra ne determina le prestazioni, la proposta Ehiweb

L’infrastruttura di base nel mondo che abbraccia l’AI è la connettività. Molte aziende sono impegnate in una radicale trasformazione delle proprie organizzazioni intorno all’AI, ma spesso dimenticano che il primo passo è la connettività. Questo vale sia per chi usa modelli pubblici, nel cloud, sia per chi sceglie l’AI in casa, on-premise, anche se è meno immediato.

Quando un’azienda installa un cluster AI nella propria sede, con storage, modelli proprietari e tutto il silicio del caso, il calcolo è chiuso ma il consumo è aperto. Il modello vive nel rack, chi lo interroga sta altrove: colleghi in smart working, filiali, consulenti, clienti, integrazioni con CRM ed ERP cloud, telemetria di impianti, flussi video. Ogni richiesta attraversa due volte la linea della sede; una per entrare, una per uscire con la risposta del cluster.

Su una FTTC o una FTTH GPON condivisa il risultato è prevedibile: interfacce lente, upload eterni dei dataset, VPN che cadono, dashboard congelate. I collaboratori si arrangiano nel modo peggiore per un sistema AI aziendale: scaricano dati in locale, duplicano cartelle, salvano copie sui propri portatili. La governance si indebolisce, la sicurezza si sgretola, si rischia anche di perdere la coerenza dei dati. Un investimento che nasce per armonizzare ed efficientare l’azienda finisce per polverizzare conoscenze, sicurezza e omogeneità.

Ehiweb risponde a questo scenario con la sua FIBRA Dedicata, ovvero una linea a uso esclusivo, velocità simmetriche dai 10 Megabit ai 100 Gigabit, banda garantita al 100%, tecnologia E-NNI, SLA contrattuali chiari sui tempi di ripristino. La simmetria significa che un dataset da 200 GB può essere caricato o scaricato alla stessa identica velocità; la banda garantita significa che alle quindici di martedì l’inferenza risponde come alle sette del mattino di domenica; il jitter prevedibile significa che la latenza non vanifica il vantaggio del modello. Se infatti la rete è responsabile di ritardi, anche la GPU più costosa lavorerà non al pieno della sua potenza. Per un cluster AI questi elementi non sono dettagli; sono la differenza tra una struttura efficiente e una che resta “bloccata”.

Molte PMI non hanno la possibilità di creare le condizioni (raffreddamento e spazio tecnico) per attivare in casa un rack GPU, e scelgono di ospitarlo in un data center di terzi mantenendone la proprietà piena. Una fibra dedicata punto-punto è in grado di collegare gli uffici a quel rack come se fosse nella stanza accanto: il traffico tra utente e cluster non transita su Internet pubblica, resta in un circuito privato fino al data center. Per i CIO che hanno scelto l’on-premise per non perdere il controllo dei dati, in linea con il piano europeo per le AI Factories e con l’AI Act, è l’unica configurazione coerente con quell’obiettivo.

C’è poi il fattore tempo: una fibra dedicata richiede studio di fattibilità, lavori di scavo, posa, cablaggio, permessi. Quindi tra i 60 e i 120 giorni a seconda della distanza dalla dorsale ottica e della complessità del sito: una vera e propria infrastruttura che va progettata insieme all’hardware AI, non dopo. Un AI cluster pronto e una linea ancora da attivare significano mesi di sottoutilizzo e frustrazione. Ehiweb porta la fibra dedicata anche in zone non servite, lavora con più carrier per ottimizzare i costi, definisce gli SLA personalizzati.

C’è anche un orizzonte di medio periodo che vale la pena considerare. Un cluster on-premise spesso evolve verso un modello ibrido, il che comporta un sistema con training in cloud su modelli avanzati, inferenza in casa, backup distribuiti, sincronizzazioni periodiche di dataset importanti. Una fibra dedicata regge questa architettura, una linea condivisa la frena. Le aziende che vogliono investire in AI dovrebbero investire nell’infrastruttura primaria in grado di abilitarla: la connettività dedicata.

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