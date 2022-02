Elon Musk attiva StarLink per l’Ucraina

Elon Musk ha attivato il collegamento ad Internet satellitare per l’Ucraina rendendo disponibili i satelliti StarLink

Elon Musk ha attivavo i suoi satelliti StarLink per l’Ucraina, al fine di garantire il collegamento ad Internet della popolazione nei difficili momenti di guerra che la nazione sta vivendo.

Elon Musk ha annunciato su Twitter che il servizio è stato attivato in risposta ad un esponente del governo ucraino che ha chiesto al miliardario di fornire di collegamento satellitare alla nazione”

La richiesta del ministro ucraino

Mykhailo Fedorov, vice primo ministro de ministro della trasformazione digitale dell’Ucraina ha scritto su twitter

“@elonmusk, mentre cerchi di colonizzare Marte, la Russia cerca di occupare l’Ucraina! Mentre i tuoi razzi atterrano con successo dallo spazio, i razzi russi attaccano la popolazione civile ucraina! Ti chiediamo di fornire all’Ucraina le stazioni Starlink e di rivolgerti ai russi sani di mente affinché si oppongano alla guerra”, questo ha dichiarato in un post su Twitter il vice primo ministro ucraino.

La risposta di Elon Musk non si è fatta attendere:

“Il servizio Starlink è ora attivo in Ucraina. Altri terminali in viaggio”, ha twittato Musk.

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route. — Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2022

Ciò avviene in un momento in cui sono state segnalate diverse interruzioni dei collegamenti Internet in alcune zone dell’Ucraina durante il conflitto in corso.

SpaceX ha una rete di quasi 2.000 satelliti pensati per portare Internet nelle aree remote del mondo e ora anche nelle zone di guerra per garantire alla popolazione la continuità nella comunicazioni.

