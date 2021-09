L’evento Apple del 14 settembre ha svelato le novità di Cupertino: tra queste i nuovi modelli di iPad e Apple Watch Series 7.

Non solo iPhone 13 all’evento Apple del 14 settembre. Tim Cook ha presentato al mondo anche i nuovi modelli di iPad e Apple Watch Series 7.

A dispetto dei rumors che circolavano ormai da tempo, niente da fare invece per AirPods 3. Ma il keynote Apple, ancora una volta svoltosi soltanto come evento online, non ha comunque deluso gli appassionati, soprattutto per la presenza di iPhone 13 e iPhone 13 Pro.

Evento Apple del 14 settembre: i nuovi iPad mini e iPad

Ad aprire la carrellata di novità sono stati i nuovi iPad mini (di 5a generazione) e iPad (di 9a generazione). Per quanto riguarda iPad mini, la prima novità che balza all’occhio è il cambio di design rispetto ai modelli precedenti: bordi piatti, cornici assottigliate ed eliminazione del tasto home. Lo schermo è ora da 8,3 pollici, il display Retina, il processore è l’A15 Bionic, è presente connettività 5G nella versione Wi-Fi+Cellular, una singola fotocamera posteriore da 12 Megapixel e una porta Usb-C. Compatibile con Apple Pencil di 2a generazione, iPad mini è disponibile con memoria da 64 oppure 256 GB e con la possibilità di sceglierlo tra quattro colorazioni diverse (viola, rosa, grigio siderale e galassia).

Per quanto riguarda invece il nuovo iPad di 9a generazione, le novità sono ridotte. Il design, in questo caso, è rimasto invariato rispetto al passato mentre è stata aggiunta anche qui una porta Usb-C. L’innovazione più rilevante, in questo caso, è rappresentata dall’introduzione di un processore A13 Bionic e da una velocità aumentata di circa il 20%. Per il resto, lo schermo è da 10,9 pollici, la fotocamera frontale da 13 Megapixel e dispone della funzione Center Stage, che consente al soggetto inquadrato di restare sempre al centro, anche quando si muove all’interno di una stanza. I colori disponibili sono grigio e grigio siderale mentre per la memoria si può scegliere tra 64 e 256 GB.

I prezzi di iPad mini e iPad in Italia? Per quanto riguarda iPad mini con Wi-Fi, il prezzo parte da 559 euro mentre sale decisamente per il modello Wi-Fi + Cellular, che invece parte da 729 euro. Il nuovo iPad in versione solo Wi-Fi ha un prezzo che parte da 389 euro mentre per la versione Wi-Fi + Cellulare si parte da 529 euro.

Apple Watch Series 7: caratteristiche e prezzo

Il secondo prodotto presentato al pubblico è stato Apple Watch Series 7, che in questi giorni festeggia anche i 5 anni dal primo lancio (avvenuto il 16 settembre 2016). Il primo evidente cambiamento nel nuovo modello lo si nota nel design, a cui sono stati applicati i bordi piatti che oggi sono tipici di altri device Apple come iPhone, iPad e anche iMac. Sempre dal punto di vista del design, Apple Watch Series 7 dispone sì di cornice più sottile ma anche di uno schermo leggermente più grande da 41 e 45 mm, con numero di pixel aumentato del 16%.

La seconda rilevante novità riguarda la batteria di Apple Watch Series 7, che con soli 8 minuti di ricarica dovrebbe riuscire a garantire fino a 8 ore di utilizzo. Il merito di tale innovazione è da attribuire al nuovo processore S7. Nessuna novità, invece, almeno per il momento, per quanto riguarda nuovi sensori di salute. I rumors dei giorni scorsi avevano parlato di un ipotetico sensore per la lettura dei livelli di glucosio nel sangue ma a quanto pare tale funzione sarà implementata nei prossimi modelli. La modalità always on del display è ora più luminosa del 70%.

Apple Watch Series 7 si potrà acquistare in autunno e per il momento sappiamo soltanto che negli Usa il prezzo partirà da 399 dollari. Per quanto riguarda le colorazioni disponibili, per la cassa in alluminio si parla di blu, verde, bianco, blu e rosso mentre per la cassa in acciaio nero e titanio di grigio.

immagini: Apple keynote

