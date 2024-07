Exordi è la piattaforma italiana che unisce intelligenza artificiale e creazione di contenuti

La startup Exordi aiuta i brand a selezionare i creator più adatti per contenuti autentici e ispirati che aiutino le strategie di marketing.

Fondata nel 2021 da un ex sportivo italiano, Exordi sfrutta l’intelligenza artificiale per associare i content creators ai clienti: la sua forza risiede in una rete globale che riunisce i migliori fotografi e videomaker del mondo, tutti all’interno di una piattaforma AI esclusiva. Questa sinergia consente ai brand di individuare con facilità i creator più interessanti e di sviluppare contenuti autentici e d’ispirazione in tempi rapidi.

Com’è nata Exordi

Carlo Scaglia, fondatore e CEO di Exordi, ha modellato la piattaforma attingendo direttamente dalla sua ricca esperienza personale. Ex sciatore professionista della nazionale italiana e consulente nel settore del retail, Scaglia ha rapidamente compreso le sfide che brand e agenzie affrontano nella produzione su larga scala di contenuti, vincolati da limiti di tempo, risorse e budget. Grazie a questa consapevolezza, Scaglia ha colto l’opportunità di creare una rete centralizzata di creator disponibili a lavorare con le aziende. “La nostra missione ha sempre puntato a valorizzare persone altamente qualificate al di là degli standard superficiali, offrendo loro l’opportunità di collaborare con i brand per creare straordinari progetti su vasta scala. D’altro canto, ciò che offriamo ai brand è la possibilità di ricercare talenti e creativi in tutto il mondo, con una facilità senza precedenti. Exordi utilizza strumenti di intelligenza artificiale per presentare, in pochi secondi, una selezione di creativi che corrispondono al brief e ai criteri specificati, riducendo in modo significativo il tempo necessario per il processo di ricerca e selezione da mesi a pochi minuti. In aggiunta, forniamo ai nostri brand partner un elenco di destinazioni interessanti dove i nostri creator hanno programmato di recarsi, permettendo loro di sfruttare queste opportunità uniche per creare campagne straordinarie che si distinguano, coinvolgano il loro pubblico e contribuiscano a instaurare una fedeltà a lungo termine”, spiega il fondatore.

Come funziona Exordi

Invece di affidarsi all’intelligenza artificiale per ottimizzare i parametri, Exordi impiega le tecnologie di Natural Language Processing e Computer Vision per individuare passioni e affinità. Questo assicura che, per ogni progetto, i brand siano abbinati ai creator migliori e più rilevanti che condividono quelle stesse passioni. Collaborare con creator locali accuratamente selezionati consente a Exordi di garantire elevati standard di qualità, rilevanza culturale e una tempestiva esecuzione. Grazie a questa attenta selezione, Exordi può vantare una percentuale di successo delle riprese pari a zero e un tasso di ritorno dei clienti del 100%, offrendo campagne che hanno raggiunto risultati fino a 40 volte superiori.

Fra clienti e creators

Tra i clienti figurano nomi come Sonos, Eurorail, Breitling, North Sails, Mars e Beautiful Destinations. Concepita per essere una vetrina democratica per i talenti e per garantire al cliente risultati ottimali, Exordi è diventata per i molti marchi la meta di riferimento per la produzione di contenuti nei tempi e nei costi previsti. Con una tempistica di soli dieci giorni, dalla fase di briefing alla consegna del progetto, i clienti possono aspettarsi un miglioramento delle performance delle campagne. Un passo avanti per coinvolgere in modo più efficace i propri consumatori distinguendosi dalla concorrenza agguerrita del web e dei social.

