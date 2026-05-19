Google I/O 2026: Gemini diventa il sistema operativo invisibile di Google

Google I/O 2026 segna l’ingresso definitivo nell’era dell’AI agentica. Gemini diventa il livello invisibile che collega Search, Android, Chrome, Workspace, YouTube, occhiali intelligenti e infrastruttura cloud. Non più una funzione, ma la nuova architettura del potere digitale

Quello di Google I/O 2026 non è stato il keynote sulla nuova versione di Gemini, anche se la nuova versione è arrivata puntuale, e si chiama Gemini 3.5 Flash. Non è stato il keynote di una nuova app, anche se le app annunciate sono state molte. Non è stato il keynote di un nuovo Google Search, anche se Search è entrato nella sua trasformazione più radicale da quando Google esiste.

La vera notizia è che Google ha smesso di presentare Gemini come un assistente, e ha cominciato a mostrarlo per quello che vuole farlo diventare, ovvero il sistema operativo invisibile della vita digitale. Sundar Pichai lo ha detto con il linguaggio misurato dei CEO, parlando di “agentic Gemini era“. Dietro quella formula c’è un passaggio più profondo. Google non sta aggiungendo intelligenza artificiale ai suoi prodotti: sta ricostruendo i suoi prodotti attorno all’intelligenza artificiale.

Search, Android, Chrome, Workspace, YouTube, Flow, gli occhiali intelligenti, le API per gli sviluppatori, le TPU, i modelli generativi, la verifica dei contenuti sintetici: tutto viene ricondotto a un’unica architettura, nella quale Gemini non è la destinazione dell’utente, ma il livello che interpreta, collega, sintetizza e agisce.

È questa la differenza decisiva rispetto alla fase precedente dell’intelligenza artificiale. Il chatbot era una stanza separata: si entrava, si faceva una domanda, stop. L’agente è diverso: attraversa le stanze, apre porte, prende oggetti, confronta documenti, torna con una risposta o, sempre più spesso, con un’azione completata.

Google I/O 2026 racconta esattamente questo passaggio: dall’AI come interfaccia conversazionale all’AI come infrastruttura operativa. Il keynote completo è disponibile qui:

Gemini e Google: Google I/O 2026

Il dato più importante del keynote non è il nome del nuovo modello, ma il fatto che Google ha dichiarato di essere passata da 9,7 trilioni di token al mese, due anni fa, a oltre 3,2 quadrilioni di token al mese oggi. Ha aggiunto che più di 8,5 milioni di sviluppatori costruiscono ogni mese applicazioni ed esperienze con i suoi modelli, mentre le API processano circa 19 miliardi di token al minuto. L’app Gemini ha superato i 900 milioni di utenti attivi mensili, con una crescita del 100% rispetto all’anno scorso. Questi numeri non servono soltanto a impressionare la platea. Dicono una cosa molto precisa: la competizione sull’AI non si gioca più solo sulla qualità del modello, ma sulla capacità di distribuirlo dentro miliardi di gesti quotidiani.

Qui Google ha un vantaggio diverso da quello di OpenAI, Anthropic o Mistral. Non possiede soltanto un modello: possiede le superfici. Il motore di ricerca, il browser, il sistema operativo mobile, la posta elettronica, i documenti, le mappe, YouTube, l’advertising, il cloud, i chip e ora anche una strategia sempre più esplicita sugli agenti.

Per questo Google I/O 2026 va letto come una dichiarazione industriale prima ancora che tecnologica. L’AI, nella visione di Google, non è un prodotto da vendere: è una corrente che deve attraversare tutto ciò che Google controlla.

Non siamo davanti a una nuova app intelligente, ma a una nuova forma di concentrazione funzionale, dove l’intelligenza artificiale diventa la grammatica comune di prodotti che prima vivevano separati.

Search con AI a Google I/O 2026: Google non cerca più, interpreta il web

Il cuore simbolico della trasformazione resta Search: Google ha dichiarato che AI Overviews supera i 2,5 miliardi di utenti attivi mensili e che AI Mode, definito da Pichai il più grande aggiornamento di Search, ha superato il miliardo di utenti mensili in un anno. La frase chiave, però, è un’altra: Search è sempre meno una sequenza di query isolate, sempre più una conversazione continua.

Il vecchio Google organizzava il web e indirizzava gli utenti verso le fonti. Il nuovo Google interpreta il web, costruisce una risposta, genera interfacce, propone azioni, introduce agenti informativi capaci di lavorare in background 24 ore su 24 per trovare ciò che serve nel momento giusto. Google ha annunciato anche che Search potrà costruire esperienze personalizzate, layout dinamici, visualizzazioni interattive, dashboard persistenti, mini-app per compiti specifici.

Le conseguenze per chi fa informazione

Se Search crea la risposta, quanto spazio resta per il sito che quella risposta ha reso possibile? Se Search costruisce una mini-app, quanto valore rimane all’esperienza esterna? Se l’utente resta dentro Google, se il percorso non è più “cerco, clicco, leggo” ma “chiedo, ricevo, agisco”, allora il web non scompare, cambia funzione.

Google sostiene che le funzioni AI aumentano l’uso della ricerca e collegano meglio gli utenti alla vastità del web. Può essere vero, il punto, però, non è soltanto quantitativo: il punto è il controllo della sintesi. In un’economia dell’attenzione, chi sintetizza decide che cosa merita di essere visto, che cosa viene tralasciato, quale fonte diventa autorevole, quale sfumatura viene persa. Per gli editori questo non è un aggiornamento di interfaccia: è un cambio di sovranità.

Google I/O 2026: Gemini Spark

L’annuncio più importante per capire la direzione di Google è Gemini Spark. Google lo presenta come un agente personale dentro l’app Gemini, capace di aiutare l’utente a navigare la propria vita digitale, agendo per suo conto e sotto la sua direzione. Spark gira su macchine virtuali dedicate su Google Cloud, funziona 24 ore su 24, non richiede che il laptop resti acceso, usa Gemini 3.5 Flash e Antigravity per gestire compiti lunghi, si integra prima con gli strumenti Google e poi con strumenti di terze parti tramite MCP. Arriverà anche in Android attraverso Android Halo, uno spazio per seguire l’avanzamento degli agenti, e più avanti in Chrome, dove agirà come browser agentico.

Un assistente risponde, un agente continua, un agente personale che vive nel cloud non aspetta più la finestra aperta dell’utente, lavora in un ambiente sempre . Può pianificare, monitorare, confrontare, aggiornare, preparare, ricordare, sintetizzare, completare.

Non è più il software che si attiva quando lo “accedndiamo”, ma una presenza digitale che resta accesa quando noi siamo altrove.

Qui la parola “fiducia” diventa più importante della parola “intelligenza”. Un agente utile deve avere accesso a mail, calendario, documenti, cronologia, app e magari anche siti esterni. Più è capace, più deve sapere, ma più sa, più deve essere governabile e sicuro.Google ha un vantaggio enorme, perché possiede già molte delle superfici che rendono possibile un agente davvero contestuale. Proprio per questo ha anche un problema enorme: convincere gli utenti che l’agente non diventi un intermediario opaco, onnipresente o che sa troppo

Chrome agentico a Google I/O 2026: il browser diventa un agente intelligente

Quando Google dice che Spark entrerà in Chrome come “agentic browser”, sta dicendo qualcosa che va oltre il browser. Chrome non sarà soltanto il luogo in cui apriamo pagine web, ma il punto in cui un agente può leggere, confrontare, compilare, navigare, organizzare, portare a termine azioni sul web. È una trasformazione radicale della navigazione: il browser non è più una finestra, diventa un delegato. Il browser classico mostrava pagine, il browser agentico lavora sulle pagine: può riassumere un documento, capire una pagina complessa, confrontare opzioni, seguire istruzioni, completare moduli, assistere nello shopping, interpretare contenuti lunghi, forse un giorno negoziare passaggi intermedi che oggi compiamo manualmente.

Questo apre possibilità enormi, ma anche una domanda: che cosa succede ai siti quando l’interazione principale non è più tra utente e pagina, ma tra agente e pagina?

Il sito resta visibile, certo, ma potrebbe però cambiare la sua natura, sempre meno esperienza e più fonte interrogabile. Potrebbe non essere più il luogo dove l’utente entra, ma il luogo da cui l’agente estrae ciò che serve. Per chi produce contenuti o s ervizi questa è una trasformazione profonda. Il browser agentico può semplificare la vita dell’utente, può anche spostare ancora più potere verso chi controlla l’interfaccia.

Android Halo: lo smartphone diventa il cruscotto degli agenti AI

Su Android, Android Halo mostra un’altra direzione. Il telefono non è più soltanto il centro delle notifiche umane, è anche il cruscotto delle attività agentiche. L’utente non controlla solo messaggi e chiamate, ma segue lavori in corso avviati dagli agenti. È una nuova ergonomia del digitale, non sia apriranno le app per fare cose: ma si controlleranno gli agenti intelligenti che stanno facendo delle cose per te.

Questo cambia il ruolo dello smartphone che per anni il telefono è stato un telecomando universale della vita digitale, ora può diventare il pannello di controllo di una piccola organizzazione personale fatta di agenti e automazioni.

Sembra una comodità. In realtà è un cambio di paradigma, perché l’interazione non parte più sempre dall’app, ma dall’obiettivo. Non “apro l’app della compagnia aerea”, ma “organizza il viaggio”. Non “cerco nel calendario”, ma “trova uno spazio”. Non “apro il documento”, ma “preparami una sintesi”. Lo smartphone resta in mano all’utente, ma una parte crescente dell’azione si sposta sotto la superficie.

Occhiali intelligenti Google: Gemini entra nello sguardo

La logica di Gemini si collega anche agli occhiali intelligenti, forse l’annuncio più evocativo dal punto di vista culturale. Google ha parlato di occhiali audio, che offriranno assistenza vocale nell’orecchio, e di occhiali con display, capaci di mostrare informazioni nel momento in cui servono, mantenendo mani libere e sguardo rivolto al mondo. Il significato è evidente: Gemini non vuole restare nello schermo, vuole accompagnare la percezione. Search ha organizzato il web. Maps ha organizzato lo spazio. Android ha organizzato la mobilità digitale. Gli occhiali con Gemini potrebbero provare a organizzare lo sguardo. È affascinante, è anche delicatissimo, perché l’AI che vede con noi non elabora soltanto informazioni: elabora contesto fisico, attenzione, presenza, mondo reale. Un conto è chiedere a un chatbot di riassumere un testo. Un altro è avere un sistema che osserva ciò che osserviamo, ascolta ciò che ascoltiamo, interpreta l’ambiente, traduce una scritta, identifica un oggetto, suggerisce una risposta, ci accompagna in una riunione, in una strada, in un museo, in un negozio.

AI agentica Google: dalla conversazione all’azione

Il filo rosso del keynote è l’AI agentica. Questa parola, “agentica”, è ormai ovunque, ma spesso viene usata come sinonimo elegante di chatbot più potente. Non è così. Un agente non è un chatbot che risponde meglio: è un sistema che riceve un obiettivo, pianifica passaggi, usa strumenti, interagisce con applicazioni, verifica risultati, porta a termine un compito: l’AI che smette di essere un interlocutore e diventa un operatore.

Google ha una posizione particolare in questa corsa. OpenAI ha costruito un prodotto iconico. Microsoft ha distribuito Copilot nel lavoro d’ufficio. Anthropic ha puntato sulla sicurezza e sul ragionamento. Meta lavora sulla scala sociale e sull’open model. Google, però, ha la mappa più completa della vita digitale.

Se l’AI agentica ha bisogno di strumenti, Google li possiede, quando ha bisogno di contesto, Google lo possiede, se ha bisogno di interfacce, Google le possiede. Se ha bisogno di infrastruttura, Google ha data center, Cloud, una tradizione di ricerca profonda che viene da DeepMind.

Infrastruttura AI: dietro Gemini ci sono chip, cloud, energia e capitali

Google I/O 2026 ha avuto anche un sottotesto industriale molto forte. Pichai ha ricordato l’aumento enorme degli investimenti in infrastruttura, legandolo alle TPU di nuova generazione, ai carichi di training e inferenza, alla crescita dell’uso dei modelli, alla necessità di sostenere prodotti AI usati su scala globale. Le nuove TPU di ottava generazione, TPU 8t per il training e TPU 8i per l’inference, sono state annunciate poche settimane prima dell’evento, e sono il pilastro fisico di tutto ciò che sale sul palco. Qui si vede la parte meno romantica e più reale dell’intelligenza artificiale. L’AI agentica non vive nell’etere. Vive in chip, data center, energia, raffreddamento, reti, contratti cloud, supply chain, capitali enormi. L’assistente che sembra leggero, quasi impalpabile, è in realtà la faccia gentile di una nuova industria pesante. L’AI che risponde in un secondo richiede infrastrutture colossali. L’AI che lavora 24 ore su 24 per milioni di utenti richiede ancora di più. Per questo il keynote di Google non era solo una risposta a OpenAI o Anthropic. Era un messaggio al mercato: Google può permettersi la scala. È qui che l’AI torna a somigliare alle grandi infrastrutture del Novecento, centrali elettriche, reti ferroviarie, telecomunicazioni, acciaio, petrolio, cavi, porti, satelliti. La superficie è immateriale, il corpo è pesante.

Gemini Omni, SynthID e la crisi della realtà sintetica

Con Gemini Omni, Google sposta un altro confine. Il modello è descritto come capace di generare output in qualunque modalità a partire da qualunque input, partendo dal video e arrivando in seguito a immagini e testo. Google lo collega al concetto di “world model”, modelli che non si limitano a prevedere testo, ma iniziano a simulare la realtà. Questa è una delle parti più potenti e più rischiose del keynote. Se l’AI può generare media sempre più realistici, la domanda non è soltanto creativa: è epistemologica: come distinguiamo ciò che è accaduto da ciò che è stato generato?

Google ha collegato l’annuncio agli aggiornamenti di SynthID e Content Credentials. Nel momento in cui accelera sulla generazione sintetica, deve anche provare a costruire standard di riconoscibilità. La trasparenza, però, arriva sempre dopo la potenza. Prima impariamo a generare il falso perfetto, poi costruiamo gli strumenti per riconoscerlo. È il paradosso dell’AI generativa: la stessa industria che crea l’ambiguità deve vendere anche il sistema per gestirla.

Reazioni online a Google I/O 2026: entusiasmo e fastidio per l’AI ovunque

Le prime reazioni raccontano bene la tensione del momento. Da un lato c’è entusiasmo per la scala degli annunci, per Gemini, per Spark, per Omni, per la possibilità di avere agenti personali davvero operativi. Dall’altro lato cresce una stanchezza evidente verso l’AI infilata ovunque. Il rischio è quello che alcuni osservatori hanno già definito come una forma di “Gemini creep”, un’AI utile quando richiesta, irritante quando diventa una presenza costante in Gmail, Drive, Chrome, Docs e nelle altre superfici di lavoro. Questa critica non è secondaria, tocca il punto più delicato della strategia Google.

Un agente, per essere efficace, deve essere presente, ma se lo è troppo diventa invasivo. Deve suggerire, non interrompere, deve comparire al momento giusto, non trasformare ogni gesto in una dimostrazione di AI. Google deve evitare l’errore tipico delle grandi piattaforme quando scoprono una tecnologia strategica: metterla ovunque per paura che l’utente non la veda abbastanza.

La migliore AI non è quella che occupa lo schermo, è quella che riduce l’attrito senza aumentare il rumore. Il rischio è che Gemini, nel tentativo di diventare sistema operativo invisibile, diventi invece un’icona troppo visibile, un luccichio permanente, una pressione continua a delegare.

Cosa cambia per editori, aziende e sviluppatori dopo Google I/O 2026

Il punto più importante non è stabilire se Gemini sia migliore di GPT o di Claude. Il punto è capire che Google sta costruendo un’infrastruttura di intermediazione. Chi produce contenuti, software, servizi, conoscenza, strumenti e piattaforme dovrà confrontarsi con un nuovo livello tra sé e l’utente. Gli editori lo vedranno in Search, dove la sintesi generativa e le mini-app possono ridurre il bisogno di uscire da Google. Le aziende lo vedranno in Workspace, Chrome e Android, dove gli agenti potranno diventare il primo punto di contatto con documenti, processi e applicazioni. Gli sviluppatori lo vedranno in Antigravity, dove il coding diventa orchestrazione di agenti. I brand lo vedranno in YouTube e nelle esperienze conversazionali, dove la scoperta non passa più soltanto dalla ricerca tradizionale, ma da domande, riassunti, salti diretti al punto rilevante del video, raccomandazioni agentiche.

Google I/O 2026 e la sovranità digitale europea

Per l’Europa, poi, il tema è ancora più grande. L’AI agentica richiede modelli, energia, data center, chip, cloud, standard, governance, capitale, distribuzione. Google ha tutto questo. L’Europa ne ha pezzi sparsi. Ogni annuncio di Google I/O 2026 ricorda che la sovranità digitale non si conquista solo regolando l’AI, ma costruendo infrastrutture capaci di ospitarla. L’Europa può scrivere le regole, ma se i modelli girano su cloud americani, se gli agenti abitano browser americani, se la ricerca passa da piattaforme americane, se gli smartphone sono governati da sistemi operativi americani, se i chip arrivano da catene globali controllate altrove, la sovranità resta una parola elegante, ma fragile. Google I/O 2026 non è quindi solo una conferenza tecnologica: è anche una lezione geopolitica. Ricorda che l’AI non è fatta soltanto di algoritmi, è fatta di potere infrastrutturale.

Google Gemini come sistema operativo invisibile

La Google I/O 2026 può essere riassunta così: il vecchio Google organizzava le informazioni del mondo, il nuovo Google vuole organizzare le intenzioni delle persone. Non gli basta più rispondere a una domanda, vuole capire l’obiettivo che la genera, e accompagnarlo fino in fondo. È una visione potente, forse la più coerente che Google abbia presentato nell’era post-ChatGPT. È anche una visione che concentra un’enorme quantità di potere in un solo punto, l’interfaccia. Perché governare l’agente significa governare il percorso, decidere la sintesi significa decidere la conoscenza, possedere l’ambiente in cui l’utente agisce significa influenzare una parte crescente delle sue decisioni. La promessa è chiara: meno fatica, meno attrito, meno passaggi inutili,. Il rischio è altrettanto evidente, e cresce nella stessa direzione: meno autonomia, meno traffico verso il web aperto, meno trasparenza, più dipendenza da un’unica infrastruttura che vede, interpreta, suggerisce, agisce.

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