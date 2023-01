Quali sono state le parole più cercate su Google, in Italia, nel 2022?

Come avviene al termine di ogni anno, Google ha rivelato quali sono state le parole più cercate in Italia e nel mondo (o meglio quelle che nel corso dell’anno hanno fatto registrare volumi di crescita maggiori). Da questi dati emerge che la parola cercata di più in assoluto, in tutto il mondo, è Wordle, ossia il gioco in cui bisogna indovinare parole di cinque lettere, che quest’anno ha spopolato ovunque. E in Italia? Quali sono state le parole e le frasi più cercate?

Parole più cercate su Google in Italia nel 2022

Se nel 2021 la parola più cercata su Google, in Italia, era stata “Serie A”, nel 2022 è stata invece Ucraina, Paese coinvolto sin dall’inizio dell’anno, in una guerra contro la Russia. Anche altre parole, tra le prime dieci della classifica, fanno riferimento al conflitto tra Ucraina e Russia:

Ucraina Regina Elisabetta Russia Ucraina Australian Open Elezioni 2022 Putin Piero Angela Drusilla Italia Macedonia Blanco

I personaggi più cercati in Italia nel 2022

Il conflitto tra Ucraina e Russia si ripercuote anche nella classifica dei personaggi più cercati, visto che in testa si posiziona Vladimir Putin. Molto cercati anche Drusilla e il cantante Blanco, che nel corso del 2022 hanno vissuto momenti di grande popolarità. Ecco la classifica dei primi 10 personaggi più cercati su Google:

Putin Drusilla Blanco Sinner Vlahovic Djokovic Berrettini Dybala Marco Bellavia Ornella Muti

Personaggi che ci hanno lasciato nel 2022

Google rende nota anche la classifica delle persone che purtroppo ci hanno lasciato nel corso del 2022 e che per questo sono state più cercate sul proprio motore di ricerca:

Regina Elisabetta Piero Angela Mino Raiola David Sassoli Monica Vitti Manuel Vallicella Catherine Spaak Anne Heche Olivia Newton John Ray Liotta

I perché…? più cercati nel 2022

Immancabile, per Google, la classifica dei perché…? più cercati sul motore di ricerca. Anche in questo caso torna protagonista il conflitto armato tra Ucraina e Russia ma anche l’aumento dei carburanti che il conflitto ha indirettamente provocato:

La Russia vuole invadere l’Ucraina Pioli is on fire Aumenta la benzina Draghi si è dimesso Il diesel costa più della benzina Totti e Ilary si separano Mezza dose moderna Elettra e Ginevra hanno litigato Lilli Gruber non è a otto e mezzo Dybala lascia la Juve

I come fare…? più cercati su Google nel 2022

Accanto ai perché…? è molto curioso anche vedere cosa gli utenti hanno provato a cercare nell’ambito dei come fare…? Anche nel 2022 protagonista resta il Covid e infatti la frase più cercata è come fare il tampone rapido:

Il tampone rapido I sondaggi su WhatsApp Tampone a casa Il passaporto Domanda assegno unico Domanda bonus 200 euro Tampone molecolare ISEE 2022 Aggiornamento iOS 16 Le pesche sciroppate

I cosa significa…? più cercati nel 2022

Il conflitto ucraino-russo torna anche nei cosa significa…? più cercati su Google e infatti il più cliccato è cosa significa la Z sui carri armati russi:

La Z sui carri armati russi Orranza Parlare in corsivo Una tantum No fly zone Baiulo Green pass rafforzato Paraclito Droppare Instagram NATO

Serie TV più cercate su Google nel 2022

Chiudiamo con le serie tv più popolari che per riflesso sono state maggiormente cercate sul motore di ricerca. I primi tre titoli che compaiono riguardano i due macina record “Stranger Things” e “Dahmer” ma anche “Manifest” (tutte serie presenti su Netflix):

Stranger Things Dahmer Manifest Lol 2 The Watcher Viola come il mare L’amica geniale House of the Dragon Sopravvissuti La Sposa

immagine: freepik

