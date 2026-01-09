I migliori prodotti del CES 2026: le novità tecnologiche che cambieranno il 2026

C’è tanta AI nei migliori prodotti del CES 2026, ma non solo. Le novità tecnologiche che cambieranno il 2026 puntano sulle esigenze delle persone, sul miglioramento delle interfacce, sulle nuove tecnologie e funzioni abilitate dall’AI

Ecco i migliori prodotti del CES 2026 che si è concluso a Las Vegas lasciando il segno con innovazioni straordinarie che definiranno il futuro della tecnologia. Dopo aver analizzato le classifiche delle principali testate internazionali come Tom’s Guide, Engadget, Gizmodo, TechRadar e i vincitori dei CES Innovation Awards 2026, abbiamo selezionato i 15 migliori prodotti presentati alla fiera più importante dell’anno.

1. HP EliteBook X G2 Series – AI computing per il business

Categoria: Business laptop

Premio: CES 2026 Innovation Award Honoree

Tra i migliori prodotti del CES 2026, l’HP EliteBook X G2 Series si distingue come la nuova generazione di laptop business costruiti per l’era dell’intelligenza artificiale. Questa serie rappresenta un cambio di paradigma nel computing aziendale, offrendo prestazioni AI di livello enterprise in un design ultraleggero.

HP offre una scelta senza precedenti: gli utenti possono selezionare tra processori AMD Ryzen AI, Intel Core Ultra Series 3 o Qualcomm Snapdragon X2 Elite, tutti sulla stessa piattaforma. Il modello di punta, l’EliteBook X G2q, vanta fino a 85 TOPS di potenza NPU, rendendolo uno dei Copilot+ PC più capaci mai annunciati.

La serie comprende quattro varianti:

EliteBook X G2i : Con Intel Core Ultra, schermo da 14″ OLED, rapporto schermo-corpo del 90%

: Con Intel Core Ultra, schermo da 14″ OLED, rapporto schermo-corpo del 90% EliteBook X Flip G2i : Versione convertibile con rapporto schermo-corpo dell’88%

: Versione convertibile con rapporto schermo-corpo dell’88% EliteBook X G2a : Equipaggiato con AMD Ryzen AI, fino a 55 TOPS NPU

: Equipaggiato con AMD Ryzen AI, fino a 55 TOPS NPU EliteBook X G2q: Con Qualcomm Snapdragon X2 Elite, fino a 85 TOPS NPU

Secondo gHacks, “i laptop business non devono più essere pesanti, noiosi o bloccati su un’unica piattaforma”. L’autonomia raggiunge fino a 29 ore con il modello Qualcomm, mentre la riparabilità è stata drasticamente migliorata: la sostituzione della tastiera richiede meno di 10 minuti, contro i 50 della generazione precedente.

Disponibilità: I modelli Intel da febbraio 2026, AMD e Qualcomm da primavera 2026

Prezzo di partenza: $1.549

2. Asus ExpertBook Ultra: 0,99 kg di potenza AI

Categoria: Laptop premum

Novità: Primo laptop gaming con due display OLED da 16″

L’ASUS ExpertBook Ultra B9406 rappresenta un punto di riferimento interessante per i Copilot+ PC professionali. Pesa meno di un chilo ma integra un processore Intel Core Ultra X9 Series con fino a 50 NPU TOPS. La tecnologia Nano Ceramic utilizzata per il chassis in lega di magnesio-alluminio offre una resistenza notevole senza appesantire il dispositivo.

Il sistema termico ExpertCool Pro supporta fino a 50 W TDP, mentre il touchscreen OLED Tandem 3K antiriflesso e anti-macchia, insieme all’audio Dolby Atmos a sei altoparlanti, completa un’esperienza progettata per chi lavora in mobilità. L’integrazione con ASUS ExpertGuardian garantisce la sicurezza con tecnologie PC secured-core, autenticazione biometrica e servizi di supporto BIOS di livello aziendale.

Specifiche tecniche:

Peso: a partire da 0,99 kg

a partire da Spessore: circa 10,9 mm

circa CPU: fino a Intel Core Ultra X9 Series 3 con NPU integrata

fino a con NPU integrata Prestazioni AI: fino a ≈50 TOPS NPU per accelerare attività basate su intelligenza artificiale (multitasking, strumenti Copilot+ e altri workflow IA)

fino a per accelerare attività basate su intelligenza artificiale (multitasking, strumenti Copilot+ e altri workflow IA) Risoluzione: 3K Tandem (~2880×1800 o simile)

(~2880×1800 o simile)

3. Lenovo Legion Pro Rollable – Lo schermo che si espande

Categoria: Gaming laptop concept

Premio: Best of CES 2026 – Stuff Magazine

Tra le novità CES 2026 più spettacolari, il Lenovo Legion Pro Rollable rappresenta uno dei concept più audaci mai visti. Questo laptop da gaming parte con un display OLED da 16 pollici, ma con una semplice scorciatoia da tastiera, lo schermo si estende lateralmente fino a raggiungere 21,5 pollici in “Modalità Tattica” o 23,8 pollici in “Modalità Arena”, con rapporto d’aspetto ultrawide 24:9.

L’idea è geniale: offrire ai gamer uno spazio equivalente a uno schermo da scrivania senza trasportare un laptop mastodontico. Il pannello OLED flessibile si arrotola all’interno del chassis quando non è in uso, mantenendo le dimensioni di un laptop tradizionale da 16 pollici.

Alimentato dai processori Intel Core Ultra Series 3 e GPU NVIDIA RTX Serie 50, il Legion Pro Rollable è ancora un concept, ma secondo TechRadar e Tom’s Guide ha ottime possibilità di diventare un prodotto commerciale, considerando che Lenovo ha già dimostrato la fattibilità con il ThinkBook Plus Rollable del 2023.

Stuff Magazine ha lodato il dispositivo come “uno dei concept più eccitanti dello show”, perfetto per racing game, simulatori di volo e titoli open-world che beneficiano di visuali ultra-wide.

4. Boston Dynamics Atlas – Il Robot umanoide del futuro

Categoria: Robotica industriale

Novità CES 2026: Prima dimostrazione pubblica della versione di produzione

Boston Dynamics ha impressionato al CES 2026 con la presentazione della versione di produzione del robot umanoide Atlas, dopo oltre un decennio di sviluppo. Questo rappresenta un momento cruciale nella storia della robotica: Atlas passa da prototipo di ricerca a prodotto commerciale pronto per la distribuzione di massa.

La nuova versione completamente elettrica di Atlas è stata progettata per la scalabilità industriale. Secondo Zack Jackowski, GM di Atlas presso Boston Dynamics, “questa generazione di Atlas riduce significativamente il numero di parti uniche nel robot, e ogni componente è stato progettato per la compatibilità con le catene di fornitura automotive”.

Caratteristiche chiave:

Design completamente elettrico (sostituisce la precedente versione idraulica)

Autonomia di 4 ore con hot-swap delle batterie in 3 minuti

Visione a 360° per sicurezza avanzata

Capacità di operare autonomamente o tramite teleoperazione

Certificazione per operare senza gabbie di protezione accanto agli umani

Hyundai, azionista di maggioranza di Boston Dynamics, implementerà Atlas nei suoi stabilimenti a partire dal 2028, con l’obiettivo di raggiungere 30.000 robot nelle linee di produzione nei prossimi anni. Google DeepMind collaborerà per integrare i suoi modelli AI Gemini Robotics in Atlas, conferendo al robot capacità cognitive avanzate.

Engadget ha sottolineato che, a differenza di Tesla Optimus che continua a rimanere indietro, Atlas è “ora in produzione con software che permette di essere teleoperato via VR o controllato autonomamente”.

5. NVIDIA GeForce RTX 5090 – La GPU più potente di sempre

Categoria: Schede grafiche

Potenza: 3.352 TOPS AI, 92 miliardi di transistor

I migliori prodotti del CES 2026 non possono escludere la NVIDIA GeForce RTX 5090, la GPU consumer più potente mai creata. Basata sull’architettura Blackwell, questa scheda grafica rappresenta, secondo Jensen Huang CEO di NVIDIA, “l’innovazione più significativa nella grafica computerizzata da quando abbiamo introdotto lo shading programmabile 25 anni fa”.

Specifiche tecniche impressionanti:

92 miliardi di transistor

3.352 TOPS (trillioni di operazioni al secondo)

32GB di memoria GDDR7

21.760 CUDA cores

Bus di memoria a 512-bit a 28 Gbps

Prestazioni fino a 2x superiori rispetto alla RTX 4090

La RTX 5090 introduce il DLSS 4 con Multi Frame Generation, che utilizza l’AI per generare fino a tre frame per ogni frame renderizzato, aumentando le prestazioni fino a 8x rispetto al rendering tradizionale. La tecnologia Blackwell fonde neural rendering guidato dall’AI con ray tracing in tempo reale.

Varianti partner notevoli:

MSI RTX 5090 LIGHTNING Z: La variante più estrema, con potenza oltre 1000W (fino a 1600W con due connettori 16-pin), sistema di raffreddamento a liquido ibrido e display LCD da 8 pollici integrato. Produzione limitata a 1.300 unità seriali nel mondo.

La variante più estrema, con potenza oltre 1000W (fino a 1600W con due connettori 16-pin), sistema di raffreddamento a liquido ibrido e display LCD da 8 pollici integrato. Produzione limitata a 1.300 unità seriali nel mondo. ASUS ProArt RTX 5090: Design compatto a 2,5 slot con doppio flow-through, ideale per creator e build small form factor, mantenendo piena potenza AI con 32GB GDDR7.

Disponibilità e prezzo:

Lancio: 30 gennaio 2026

Prezzo Founders Edition: $1.999

Varianti partner: da marzo 2026

Tom’s Guide ha definito la RTX 5090 “ridicolmente potente”, mentre Tom’s Hardware ha evidenziato come Jensen Huang abbia suggerito che potrebbe rappresentare “il picco del raster tradizionale”, con il futuro che si sposta verso il neural rendering.

6. RoBee di Oversonic Robotics – Il robot umanoide italiano

Categoria: Robotica collaborativa

Novità: Primo robot umanoide cognitivo certificato italiano

Tra le novità del CES 2026 che hanno sorpreso gli addetti ai lavori c’è RoBee, il primo robot umanoide cognitivo certificato sviluppato dall’italiana Oversonic Robotics. Presentato nei padiglioni Intel e STMicroelectronics, RoBee dimostra che l’eccellenza nella robotica umanoide non è esclusiva dei giganti tech americani o asiatici.

RoBee è disponibile in due versioni:

Serie R (Industriale): Altezza fino a 200 cm, capacità di carico 180 kg, progettato per lavori ripetitivi, faticosi o pericolosi in fabbrica

Altezza fino a 200 cm, capacità di carico 180 kg, progettato per lavori ripetitivi, faticosi o pericolosi in fabbrica Serie M (Medicale): Altezza 175 cm, peso 80 kg, destinato a ospedali e centri di riabilitazione

A differenza di molti concept mostrati al CES, RoBee è già operativo. È il primo robot umanoide certificato per l’industria, attivo in fabbriche a livello internazionale e coinvolto in diversi trial clinici. Presso la Fondazione Santa Lucia di Roma, RoBee affianca neuropsicologi e fisioterapisti, monitorando parametri vitali in tempo reale e guidando esercizi di stimolazione cognitiva.

Innovazione tecnologica: RoBee è alimentato dai processori Intel Core Ultra Series 3 edge, che permettono l’elaborazione AI completamente on-device. Secondo Intel, “RoBee può riconoscere persone, comprendere gesti e analizzare l’ambiente istantaneamente, senza fare affidamento sul cloud, garantendo risposte rapide e forte privacy dei dati”.

L’autonomia raggiunge fino a 8 ore grazie alla ricarica induttiva, mentre la manipolazione bimanuale replica i movimenti umani con precisione. Fabio Puglia e Paolo Denti, rispettivamente presidente e CEO di Oversonic, sottolineano: “L’obiettivo non è stupire: è costruire sistemi certificati e collaborativi che migliorino concretamente la qualità della vita delle persone, ogni giorno, in modo misurabile”.

7. Dell XPS 14 e XPS 16 (2026) – Il grande ritorno

Categoria: Laptop premium

Premio: Best in Show – Engadget CES 2026

Le novità del CES 2026 non potevano iniziare senza il clamoroso ritorno del brand XPS. Dell ha fatto mea culpa per aver tentato di eliminare il marchio iconico nel 2025, riportando in vita il nome che ha definito l’eccellenza nei laptop premium per oltre un decennio.

I nuovi XPS 14 e XPS 16 rappresentano una completa riprogettazione. Il chassis è più sottile e leggero, con l’XPS 16 che perde mezzo chilo rispetto alla generazione precedente. Entrambi montano i processori Intel Core Ultra Series 3 e display OLED tandem con colori vibranti e neri assoluti.

Ma la vera rivoluzione è nell’ascolto degli utenti: sono tornati i tasti funzione fisici, sostituendo i controversi controlli capacitivi, e il touchpad è stato ridisegnato con una separazione visibile sulla superficie di vetro. Engadget ha definito questi laptop “esattamente quello che volevamo fin dall’inizio”, assegnandogli il premio Best in Show del CES 2026.

Specifiche chiave:

Processori Intel Core Ultra Series 3

Display OLED tandem

Peso ridotto fino al 30%

Tasti funzione fisici

Touchpad ridisegnato con feedback aptico

8. Intel Core Ultra Series 3 (Panther Lake) – Processori di nuova generazione

Categoria: Processori

Premio: Best Gaming Innovation – Tom’s Guide

Tra le novità CES 2026 più significative ci sono i processori Intel Core Ultra Series 3, nome in codice Panther Lake. Questi chip segnano il debutto della prima piattaforma AI PC costruita con il processo produttivo Intel 18A, il nodo di processo più avanzato negli Stati Uniti.

Le varianti “X” dei processori includono più core GPU, permettendo prestazioni grafiche integrate che si avvicinano a quelle delle GPU discrete entry-level. L’Intel Arc B390 iGPU integrata rappresenta un salto quantico rispetto alle generazioni precedenti, aprendo la strada a laptop ultrasottili capaci di gestire gaming e workload creativi senza compromessi.

Innovazioni chiave:

Architettura CPU avanzata per gestire navigazione, percezione e multitasking simultaneo

Fino a 50 TOPS NPU per accelerazione AI on-device

Fino a 180 platform TOPS totali

Grafica integrata Arc B390 con prestazioni da GPU discreta

Efficienza energetica migliorata per laptop più sottili

Gizmodo ha elogiato i chip come “alcuni dei migliori chip per laptop leggeri che abbiamo visto finora”, mentre Tom’s Guide li ha riconosciuti come una delle innovazioni più importanti del CES 2026, con impatti su centinaia di nuovi laptop nel corso dell’anno.

I primi laptop con Panther Lake, inclusi i Dell XPS e HP EliteBook X G2, saranno disponibili da febbraio 2026.

9. LG OLED evo W6 Wallpaper TV – Sottile come carta

Categoria: Televisori

Premio: Best TV – Stuff Magazine, Tech Advisor

Il TV che ha dominato le classifiche dei migliori prodotti CES 2026 è senza dubbio l’LG OLED evo W6 Wallpaper TV. Con uno spessore di appena 9 millimetri, questo televisore ridefinisce il concetto di design minimalista, ma l’innovazione va ben oltre l’estetica.

Caratteristiche rivoluzionarie:

Zero Connect wireless: Trasmette video 4K e audio fino a 10 metri senza cavi (tranne l’alimentazione)

Trasmette video 4K e audio fino a 10 metri senza cavi (tranne l’alimentazione) Hyper Radiant Color: Luminosità superiore del 20% rispetto alle generazioni precedenti

Luminosità superiore del 20% rispetto alle generazioni precedenti Certificazione Reflection Free Premium: Il livello di riflettanza più basso mai visto su un TV LG

Il livello di riflettanza più basso mai visto su un TV LG Gaming di alto livello: Refresh rate fino a 165Hz con supporto G-SYNC e FreeSync Premium

Refresh rate fino a 165Hz con supporto G-SYNC e FreeSync Premium Processore Alpha 11 AI Gen 3: Upscaling avanzato e ottimizzazione dell’immagine in tempo reale

Il sistema Zero Connect Box ospita tutti i collegamenti e invia il segnale wireless al pannello, eliminando i fastidiosi cavi che rovinano l’estetica di un’installazione a parete. La modalità Gallery+ trasforma lo schermo in una galleria d’arte curata o espone le tue foto personali quando il TV non è in uso.

Tech Advisor ha definito il W6 “non solo un TV OLED di alta gamma, ma anche una dichiarazione di progresso tecnologico”, mentre Tom’s Guide, Engadget e Gizmodo hanno concordato nel nominarlo uno dei migliori televisori del CES 2026.

Disponibilità: Primavera 2026 (prezzi da annunciare)

10. Samsung Galaxy Z TriFold – Il futuro degli smartphone pieghevoli

Categoria: Smartphone

Novità: Primo tri-fold di Samsung

Annunciato ufficialmente a dicembre 2025 ma mostrato per la prima volta dal vivo al CES 2026, il Samsung Galaxy Z TriFold è il primo smartphone tri-pieghevole del colosso coreano destinato al mercato globale. Con due cerniere e un display AMOLED che si estende fino a 10 pollici quando completamente aperto, questo dispositivo colma il divario tra smartphone e tablet.

Quando piegato, lo spessore rimane comparabile a uno smartphone tradizionale premium, e il display esterno da 6,5 pollici funziona perfettamente per l’uso quotidiano. Ma quando aperto, offre un’esperienza tablet completa, ideale per produttività, gaming e consumo di contenuti multimediali.

Caratteristiche distintive:

Display AMOLED da 10 pollici quando completamente aperto

Display esterno da 6,5 pollici per uso standard

Supporto per multitasking a tre pannelli

Compatibilità con tastiera e mouse Bluetooth

Processore Qualcomm Snapdragon di ultima generazione

Tech Advisor ha nominato il Z TriFold come uno dei “prodotti stellari dello show”, notando che “se i telefoni pieghevoli devono evolversi, Samsung è il brand che lo porterà nel mainstream”. Engadget ha aggiunto che “una volta aperto il dispositivo, i dubbi svaniscono rapidamente”.

Disponibilità: In vendita in Corea, espansione globale prevista per Q2 2026

Prezzo: Circa $2.500

11. Roborock Saros Rover – Il robot aspirapolvere che sale le scale

Categoria: Robot aspirapolvere

Premio: Best of CES 2026 – Tom’s Guide

La capacità di salire le scale rappresenta l’ultima frontiera per i robot aspirapolvere, e il Roborock Saros Rover ha conquistato questo traguardo con eleganza. Al CES 2026 diverse aziende hanno presentato soluzioni simili, ma secondo Tom’s Guide, Roborock lo ha fatto nel modo più efficace.

Il Saros Rover utilizza un sistema di gambe robotiche che emergono dal corpo quando rileva una scala, permettendogli di salire e scendere autonomamente tra i piani della casa. Una volta superata la scala, le gambe si ritraggono e il robot torna alla modalità di pulizia standard con ruote.

Questa innovazione elimina uno dei principali limiti dei robot aspirapolvere moderni, che costringono gli utenti con case a più piani ad acquistare più unità o a trasportarle manualmente. Il Saros Rover integra anche:

Mappatura LiDAR avanzata

Navigazione AI intelligente

Aspirazione e lavaggio combinati

Stazione di svuotamento automatico

Autonomia fino a 240 minuti

Il prodotto ha conquistato uno dei premi Best of CES 2026 di Tom’s Guide per aver “ridefinito completamente la categoria” degli aspirapolvere robot.

12. TCL X11L SQD Mini-LED TV – Luminosità da record

Categoria: Televisori

Innovazione: Super Quantum Dots con 20.000 zone di dimming

Tra le novità CES 2026 nel settore TV, il TCL X11L SQD Mini-LED rappresenta la risposta dell’azienda alla tecnologia RGB Mini-LED della concorrenza. Invece di utilizzare mini-LED RGB, TCL ha sviluppato il sistema SQD (Super Quantum Dots), che applica uno strato di quantum dot avanzato direttamente sopra la retroilluminazione mini-LED monocromatica.

Specifiche impressionanti:

Luminosità di picco: Fino a 10.000 nit

Fino a 10.000 nit Zone di dimming: Circa 20.000 zone di local dimming

Circa 20.000 zone di local dimming Copertura colore: BT.2020 completo

BT.2020 completo Spessore: Solo 20mm

Solo 20mm Audio: Tuning Bang & Olufsen

Questo approccio ibrido permette a TCL di inserire molti più LED rispetto ai sistemi RGB puri, raggiungendo un controllo del contrasto eccezionale. Secondo TechRadar, rappresenta “il punto più vicino mai raggiunto da un mini-LED nel battere completamente il problema dell’effetto alone luminoso”.

Gli editor che hanno visto il TV dal vivo hanno riferito che la combinazione di luminosità estrema e controllo preciso del dimming crea un’immagine che rivaleggia con gli OLED per i neri profondi, ma li supera ampiamente in termini di luminosità di picco.

Prezzo di partenza: $6.999 per il modello da 75 pollici

Disponibilità: Primavera 2026

13. Klipsch The Nines II – Audio premium per l’80° anniversario

Categoria: Audio

Anniversario: 80 anni di Klipsch

Klipsch celebra il suo 80° anniversario con un refresh dei suoi speaker più popolari, e The Nines II rappresentano il top di gamma. Alimentati dal processamento audio Onkyo e costruiti con la nuova tromba Tractrix di Klipsch, questi diffusori attivi offrono una dispersione del suono più ampia con chiarezza millimetrica.

Caratteristiche tecniche:

Nuova tromba Tractrix per dispersione ottimizzata

Processamento audio Onkyo integrato

Supporto Dolby Atmos

Calibrazione automatica Dirac Live

Connettività: AirPlay 2, USB-C, HDMI eARC, XLR

Progettati sia per l’ascolto musicale stereofonico che per film e show TV con Dolby Atmos, The Nines II offrono opzioni di connettività che soddisfano sia gli audiofili che gli utenti mainstream. La calibrazione automatica della stanza è alimentata da Dirac Live, che adatta il suono all’acustica del tuo ambiente.

Secondo Nick Pino di Tom’s Guide, che li ha ascoltati al booth di Klipsch, “suonano assolutamente divini”. Rappresentano la scelta ideale per chi vuole un sistema audio di alta qualità senza la complessità di un impianto home theater tradizionale.

Prezzo: $2.399 per la coppia

Disponibilità: Q2 2026

14. Dolby Vision 2 – Il nuovo standard HDR

Categoria: Tecnologie display

Premio: Best of CES 2026 – Tom’s Guide

Dopo anni di attesa, Dolby Vision 2 è finalmente dimostrabile al pubblico, e secondo i report di Tom’s Guide, “valeva assolutamente l’attesa”. Questa nuova versione dello standard HDR porta miglioramenti significativi come “Precision Black” per neri più profondi e “Authentic Motion” per un motion processing superiore.

La vera notizia è che mentre i TV di fascia alta vedranno differenze notevoli nel processing del movimento, sono i modelli di fascia media e bassa che beneficeranno maggiormente di Dolby Vision 2. Questo significa:

Colori migliori su TV entry-level

Contrasto superiore senza pannelli premium

Gestione del movimento più fluida a tutti i livelli di prezzo

Le novità CES 2026 hanno confermato i primi brand che supporteranno Dolby Vision 2, con Samsung, LG e TCL già impegnati nell’implementazione. L’adozione richiederà la collaborazione di creatori di contenuti, servizi di streaming e produttori di chip TV, ma se tutti collaborano, Dolby Vision 2 potrebbe rappresentare il più grande salto qualitativo nel video domestico degli ultimi anni.

Tom’s Guide ha assegnato a Dolby Vision 2 il premio come innovazione dell’anno, sottolineando che “è l’innovazione che aiuterà tutti i TV del futuro a sembrare migliori, non solo i modelli premium”.

15. Acer Swift 16 AI – Il touchpad più grande al mondo

Categoria: Laptop

Premio: CES 2026 Award – Reviewed

L’Acer Swift 16 AI chiude la nostra lista dei migliori prodotti del CES 2026 con un’innovazione apparentemente semplice ma estremamente efficace: il touchpad haptic più grande al mondo, con dimensioni di quasi 7×4,3 pollici.

Questo non è solo un touchpad enorme: supporta gesture multi-touch avanzate e funziona con penne stilo fino allo standard MPP 2.5, rendendolo uno strumento prezioso per artisti digitali e professionisti creativi. La superficie ampia permette controlli precisi e gesture complesse che su touchpad tradizionali sarebbero impossibili.

Specifiche tecniche complete:

Display OLED 3K da 16 pollici, 120Hz

Copertura completa DCI-P3, calibrato Delta E ~1

Processori fino a Intel Core Ultra X9 388H

Grafica Intel Arc B390

Fino a 32GB RAM e 2TB storage

Spessore: 14,9mm

Peso: 1,54 kg

Il laptop è dotato di un display OLED calibrato in fabbrica per lavori color-critical, rendendolo ideale per fotografi, videomaker e designer. Nonostante il display grande, il laptop misura solo 14,9mm di spessore e pesa circa 1,54 kg.

Reviewed ha assegnato a questo laptop un premio al CES 2026, lodando la sua “combinazione di innovazione, prestazioni e portabilità”. Rappresenta un esempio perfetto di come l’innovazione possa arrivare anche da miglioramenti apparentemente semplici come un touchpad migliore, ma implementato alla perfezione.

Le novità del CES 2026 hanno dimostrato che l’industria tech sta entrando in una fase di maturità sofisticata. L’intelligenza artificiale, pur essendo onnipresente, è stata implementata in modi pratici e meno appariscenti rispetto agli anni precedenti. I produttori hanno capito che l’AI deve risolvere problemi reali.