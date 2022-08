IFA Berlino 2022: i principali prodotti presentati dai brand

Prime anticipazioni sulle novità che potremmo vedere all’edizione 2022 della fiera tech berlinese.

IFA Berlino 2022 andrà ufficialmente in scena dal 2 al 6 settembre, quando aprirà al pubblico, ma a partire dal 29 agosto ospiterà la stampa, che conoscerà in anteprima alcuni dei prodotti principali di questa edizione. L’esposizione tech più grande d’Europa è dunque pronta a tornare, dopo lo stop forzato di due anni causa pandemia, ed è pronta a tornare in grande stile. La manifestazione si preannuncia infatti da numeri record e tantissime aziende sono pronte a presentare tutte le proprie novità in campo tecnologico.

IFA Berlino 2022: cosa aspettarsi dai brand più noti

In attesa di conoscere ufficialmente tutte le novità in arrivo alla fiera berlinese 2022, ecco alcune anticipazioni di cosa potrebbe essere presentato dai brand più noti presenti nell’edizione di quest’anno.

ASUS

La conferenza stampa di Asus a IFA Berlino 2022 è prevista per il 31 agosto, ossia nel corso delle giornate dedicate solo alla stampa. Nel corso di questa occasione, l’azienda presenterà ufficialmente il tanto acceso, è già ampiamente anticipato, il laptop Zenbook 17 Fold OLED.

HMD (Nokia)

L’evento di presentazione di Nokia è invece previsto l’1 settembre, ancora nei giorni di apertura dedicati alla sola stampa. Al momento non vi sono notizie ufficiali in merito a cosa il brand presenterà. In base ai rumors, però, ci si aspetta che vengano presentati alcuni nuovi smartphone, come il Nokia G e il Nokia X.

HONOR

Il 2 settembre, giorno di apertura ufficiale al pubblico della fiera berlinese, Honor presenterà una serie di nuovi prodotti. L’informazione arriva da un teaser trailer che la stessa azienda ha pubblicato online e che fa presumere l’arrivo di nuove cuffie wireless, tablet, smartphone e laptop.

LG

Dopo aver abbandonato il mercato della telefonia, LG è rimasto uno dei principali produttori di televisori e display. È per tale motivo che ci si aspetta l’arrivo di nuovi prodotti in tale settore. In base ai rumors presenti online, l’azienda dovrebbe presentare più di un prodotto e il tutto dovrebbe essere incentrato sulla ridefinizione dello stile e della user experience.

SAMSUNG

A IFA Berlino 2022 sarà presente anche Samsung, che secondo i rumors online dovrebbe ufficializzare il lancio di un update per SmartThing, la propria piattaforma IoT di lavatrici, frigoriferi e altri prodotti per la smart home. A meno di sorprese dell’ultimo momento, dunque, non dovrebbero esservi grandi annunci da parte dell’azienda, che ha ormai deciso di presentare i propri prodotti di punta nel corso di eventi autonomamente organizzati.

SONY

Infine, la conferenza stampa di SONY è prevista per l’1 settembre. In mancanza di annunci ufficiali da parte dell’azienda, ci si aspetta che il brand presenti nuovi televisori, nuovi prodotti dedicati alla smart home e al mondo dell’audio.

immagine: © Messe Berlin GmbH

