IFA Berlino 2022: date, brand presenti e curiosità su questa edizione

L’edizione 2022 dell’esposizione tech più grande d’Europa si preannuncia un evento da numeri record.

IFA Berlino 2022 scalda i motori e si prepara ad accogliere nuovamente dal vivo espositori e visitatori. L’edizione 2020 era stata ovviamente cancellata a causa della pandemia mentre quella 2021, inizialmente confermata, era stata poi cancellata in seguito al confronto con esperti della salute pubblica e di tutte le parti interessate, che avevano preferito non rischiare e rinviare la manifestazione a tempi migliori. Tempi migliori che finalmente sono giunti: la fiera della tecnologia di Berlino, a partire da questo settembre, tornerà alla normalità pre-Covid.

IFA Berlino 2022: le date ufficiali

La Fiera Internazionale dell’Elettronica di Berlino 2022 andrà in scena nella capitale tedesca dal 2 al 6 settembre. Così come accadeva prima del Covid, dunque, quella che è considerata una delle più antiche esposizioni di tech e comunque la più grande d’Europa, si svolgerà come ormai di consueto da anni, nel corso dei primissimi giorni del mese di settembre. A queste date di apertura ufficiale al pubblico, si aggiunge poi la classica apertura anticipata per la stampa. Ad ogni modo, IFA Berlino 2022 si annuncia un ritorno in grande stile di questa kermesse, così come annunciato dal comunicato stampa di lancio degli organizzatori.

I brand presenti all’esposizione berlinese

IFA Berlino 2022 si annuncia davvero un’edizione straordinaria. Lo si comprende anche dalla lunga lista di espositori e produttori che saranno presenti nei giorni della manifestazione (sono oltre mille, li si può trovare tutti a questo link). Tra l’altro, mentre la fiera aprirà ufficialmente il 2 settembre, molti brand inizieranno a svelare i propri prodotti già a partire dal 29 agosto, durante gli incontri con la stampa. Tra le aziende tech più note, parteciperanno a IFA Berlino 2022 LG, HUAWEI, Honor, Asus, Samsung, HMD, Toshiba, Epson, Panasonic, Jabra, Bosch, Electrolux, e TCL.

Curiosità sull’edizione 2022

A quanto pare, l’edizione 2022 dell’esposizione tech di Berlino potrebbe essere un’edizione dai numeri record. Secondo quanto diffuso dagli organizzatori, oltre l’80% del quartiere fieristico di Berlino era già esaurito a fine giugno. Con 30 padiglioni fieristici e diverse esposizioni speciali presenti, il direttore di IFA Berlino 2022, Kai Mangelberger ha confermato che l’evento è ormai tornato ai livelli pre-pandemia. È stato inoltre confermato che Samsung si troverà al CityCube di Berlino, Panasonic nell’Hub 27 e LG nella Hall 18, che l’area Elettrodomestici è quasi al completo, con aziende come Bosch, Haier, Miele e Siemens che si trovano nella parte meridionale del parco. Altre sezioni, tra cui SHIFT Mobility e IFA Global Markets, occuperanno ulteriori sale sul terreno.

immagini: © Messe Berlin GmbH

