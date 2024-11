Il futuro dell’AI per il settore assicurativo passa da RGI

L’AI sta trasformando il settore assicurativo con la personalizzazione del marketing e l’analisi dei dati. RGI, insieme alle compagnie più innovative, guida questa evoluzione con il programma AIRGI e ha sviluppato strumenti innovativi come Document Processor, Conversational Tutor e Agent

L’AI e la GenAI sono tecnologie complementari con il potenziale di trasformare i modelli di business delle aziende, inclusi quelli del settore assicurativo. Queste tecnologie hanno un forte impatto su ogni fase della catena del valore assicurativo: dalla personalizzazione delle campagne di marketing, all’analisi dei dati non strutturati per migliorare la gestione del portafoglio.

Nonostante il settore assicurativo sia meno maturo nell’adozione dell’AI rispetto ad altri settori, sta registrando una crescita significativa negli investimenti (+33% di spesa nell’ultimo anno)*. In questo contesto, RGI, con un’esperienza trentennale nel software core per le assicurazioni in Europa, è in prima linea nel guidare questa trasformazione.

L’obiettivo di RGI è accelerare l’evoluzione del mercato assicurativo, contribuendo a ridurre il divario tra early adopters e la maggioranza delle compagnie. Con il programma AIRGI, l’azienda sta integrando strumenti di AI nei sistemi core, creando valore distintivo grazie a continui investimenti nell’innovazione dei propri prodotti.

Condivisione e innovazione: il motore di AIRGI

AIRGI è l’insieme di iniziative su cui RGI investe per creare uno spazio collaborativo in cui clienti, partner e team interni possono sviluppare, sperimentare e adottare soluzioni basate su AI.

In particolare, RGI sta utilizzando l’AI per definire una strategia di prodotto sempre più integrata, automatizzando e ottimizzando i processi di sviluppo. Grazie all’integrazione di moduli AI, molte attività nel ciclo di vita del codice vengono accelerate, dal consolidamento dei requisiti funzionali al monitoraggio della qualità. Questo approccio permette di ridurre i tempi di rilascio e aumenta l’affidabilità delle soluzioni. 3 strumenti di ai nativa per ottimizzare i processi del settore assicurativo

RGI sta sviluppando nuovi moduli basati su AI: AIRGI Document Processor, AIRGI Conversational Tutor e AIRGI Agent, strumenti sviluppati in modalità nativa per supportare la gestione di processi complessi.

Con AIRGI Document Processor, i documenti utilizzati dalle compagnie assicurative – da quelli di identità alle perizie mediche – vengono analizzati rapidamente, estraendone le informazioni necessarie e comunicandole direttamente al core system di RGI. A differenza della tradizionale consultazione cartacea o dell’utilizzo di modelli di Computer Vision e Natural Language Processing, spesso molto lunghi da addestrare, AIRGI Document Processor richiede poche decine di documenti per addestrare i modelli, abbattendo drasticamente i tempi per gli utenti di business di compagnia.

AIRGI Conversational Tutor è un sistema di search conversazionale che risponde ad ogni domanda sulle funzionalità dei prodotti di RGI, referenziando esclusivamente la documentazione ufficiale e di conseguenza facilitando il modo in cui RGI utilizza la documentazione, sia internamente che per i propri clienti e partner.

Infine, con AIRGI Agent è possibile potenziare il lavoro degli agenti assicurativi, fornendo loro una chatbot avanzata che può rispondere alle domande estraendo informazioni e generando alcune azioni in tempo reale, fornendo supporto all’agente, che resta supervisore dell’esecuzione. Questo strumento avanzato integra un modello di GenAI per la comprensione del linguaggio naturale, abilitando una nuova modalità di interazione conversazionale tra l’agente e il Policy Administration System di RGI.

Airgi lounge: una community per innovare insieme

La creazione di valore reale attraverso l’AI non è solo una sfida tecnica di integrazione tra i sistemi, ma anche organizzativa e di ritorno degli investimenti, che richiede un approccio strategico e coordinato. La chiave per superare queste sfide è una forte collaborazione e condivisione, con l’obiettivo di massimizzare l’adozione dell’AI. Questo significa supportare clienti, partner e stakeholder nell’acquisizione di competenze e nella definizione degli scenari di applicazione più promettenti.

Per rispondere a queste esigenze, RGI ha creato AIRGI Lounge: un hub di co-innovazione dove le compagnie assicurative possono esplorare e sviluppare la prossima generazione di soluzioni. I partecipanti non sono solo osservatori, ma protagonisti attivi nell’evoluzione del settore assicurativo, collaborando con i team di RGI per creare use-case basati su AI e partecipare a workshop e sessioni formative.

* Source: RGI Next 2024

Digitalic per RGI