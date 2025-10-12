Il futuro dell’ERP diventa intelligente: Formula e BlueIT insieme agli IBM Studios

Scopri come Formula, BlueIT e IBM stanno trasformando l’ERP in un sistema intelligente che unisce AI, cloud e strategia d’impresa

L’innovazione è la capacità di trasformare ciò che conosciamo e usiamo in qualcosa di più intelligente, più flessibile, più umano. È esattamente ciò che sta accadendo oggi al mondo dell’ERP — un universo che per anni abbiamo percepito come stabile, quasi immutabile, ma che ora sta vivendo una nuova stagione, alimentata da intelligenza artificiale, cloud e collaborazione.

Il 30 ottobre 2025, negli IBM Studios di Milano, Formula e BlueIT porteranno sul palco una visione condivisa: mostrare come l’ERP possa diventare il cuore pulsante della trasformazione digitale, un ecosistema capace di connettere dati, processi e persone in modo più intelligente.

Dall’efficienza all’intelligenza: la metamorfosi dell’ERP

Per lungo tempo, parlare di ERP significava parlare di efficienza, controllo, affidabilità. Oggi questi valori non bastano più. Le imprese chiedono sistemi gestionali che comprendano, anticipino, reagiscano. L’ERP si apre così a una nuova dimensione, in cui la stabilità incontra la capacità di apprendere e adattarsi, proprio come un organismo vivente.

È qui che si inserisce la collaborazione tra Formula e BlueIT: due realtà italiane che hanno deciso di mettere insieme competenza tecnologica e visione strategica per costruire un modello evoluto di innovazione, basato sulla concretezza e sulla sicurezza. Una collaborazione che si intreccia con l’esperienza e la visione di IBM, e in particolare con la piattaforma IBM Power, oggi ripensata per supportare nuovi paradigmi di business.

Un evento per capire come l’innovazione può essere stabile

L’evento, dal titolo “La corsa al futuro dell’ERP secondo Formula e BlueIT” sarà un momento di incontro tra tecnologia, impresa e pensiero strategico.

Sul palco degli IBM Studios, nel cuore di Piazza Gae Aulenti, si alterneranno voci autorevoli per raccontare non solo dove sta andando il mercato ICT, ma soprattutto come portare l’innovazione dentro le aziende passo dopo passo.

Dopo l’introduzione di Francesco Marino, Direttore di Digitalic e moderatore dell’incontro, interverrà Michele Mariani, Power & Public Cloud Sales Leader di IBM Italia, per delineare le nuove modalità con cui IBM porta l’innovazione su Power e il valore della collaborazione con BlueIT e Formula.

Seguirà una tavola rotonda dal titolo “Cosa significa innovare – Strumenti e soluzioni per innovare”, con Francesco Sartini (Chief Innovation Officer, BlueIT) e Luisa Ferrari (Solution & Strategy Director, Formula): un confronto tra approcci e esperienze che dimostrano come l’innovazione possa essere al tempo stesso visionaria e misurabile.

Dal palco al laboratorio: i Technical Workshop sull’ERP

Dopo la riflessione strategica, spazio alla concretezza. I Technical Workshop porteranno nel vivo dei progetti e delle soluzioni sviluppate da Formula e BlueIT, mostrando come la modernizzazione dell’infrastruttura IBMi e l’evoluzione dell’ERP possano generare valore tangibile.

Il primo workshop, “DUE, l’ERP evoluto su piattaforma IBM Power”, sarà curato da Marcello Maranini (R&D e Product Strategy Manager, Formula) e Maurizio Melandri (Solution Manager, Formula).

Seguirà “Modernizza la tua infrastruttura IBMi con la migrazione assistita di BlueIT”, condotto da Simone Passoni, IBM i System Administrator di BlueIT.

Sono due momenti che metteranno in luce il legame profondo tra innovazione tecnologica e visione di lungo periodo, due elementi che definiscono la nuova frontiera dell’ERP.

Milano, IBM Studios: il luogo simbolo dell’innovazione

Non è un caso che tutto questo accada negli IBM Studios, nel cuore pulsante di Piazza Gae Aulenti.

Un luogo che rappresenta perfettamente ciò che Formula e BlueIT vogliono comunicare: innovazione aperta, collaborazione tra competenze, visione che nasce dal dialogo.

Qui si incontreranno CIO, responsabili IT, manager e professionisti per confrontarsi su un tema che non riguarda solo la tecnologia, ma il futuro stesso dell’impresa.

Il futuro dell’ERP non sarà più fatto di righe di codice o moduli di gestione, ma di interconnessioni, apprendimento e consapevolezza.

Un ERP intelligente non si limita a supportare i processi aziendali: li anticipa, li migliora, li reinterpreta.

È questo il messaggio che Formula e BlueIT porteranno negli IBM Studios: l’innovazione non è solo aggiornamento tecnologico, ma una nuova forma di pensiero organizzativo.

Un invito, quindi, non solo a partecipare a un evento, ma a entrare in un modo diverso di intendere l’impresa — più agile, più connessa, più intelligente.

Evento: La corsa al futuro dell’ERP secondo Formula e BlueIT

30 ottobre 2025 | ore 9.30 – 13.00

IBM Studios, Piazza Gae Aulenti 10 – Milano