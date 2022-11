Il ruolo di VMware nell’offerta R1 Group

VMware e R1 Group sostengono le imprese con soluzioni all’avanguardia per lo sviluppo del cloud e la digitalizzazione, innovazioni che migliorano il business aziendale da subito

In un mondo in cui tutto è sempre più veloce e digitale, le aziende di tutto il mondo sono chiamate a trasformare rapidamente il proprio modo di fare business per rimanere competitive e crescere sul mercato. Questo è particolarmente vero per quelle italiane che, in risposta allo shock pandemico, hanno intrapreso un deciso cammino verso la digitalizzazione.

R1 Group e VMware sostengono questo percorso puntando sul modello del multi-cloud corredato da una serie di strumenti per accelerare la modernizzazione delle applicazioni aziendali, aumentando l’agilità e la resilienza del business e riducendo significativamente i costi rispetto agli approcci esistenti.



Il tema della trasformazione digitale è ampiamente discusso e non può essere ridotto alla facile associazione tra le necessità delle aziende e le capacità di soddisfarle. La linea del valore non è una retta ma un percorso che mette in relazione diversi punti di contatto con il mondo della tecnologia, che è sempre in evoluzione. È necessario sapere progettare e riprogettare ogni cambiamento e avere grande consapevolezza, per poter scegliere il proprio futuro tecnologico.

Reti e connettività, dati, intelligenza artificiale modificano le nostre economie e la società e ridisegnano anche la geografia occupazionale e industriale.

“La Trasformazione digitale non riguarda più solo realtà particolarmente innovative ma coinvolge ogni impresa, a prescindere dalle dimensioni e dal mercato in cui opera”, ha affermato Giulio Morandini, Amministratore Delegato di R1 Group.

Un’innovazione per cambiare il modello aziendale

Di fronte alle nuove forme di economia, abbiamo capito che si può adottare la tecnologia per fare business in un modo diverso. La qualità che un gruppo come R1 Group può offrire è proprio l’abilità nel progettare e portare a termine un percorso di trasformazione profondo che abbraccia ogni ramo organizzativo. Che è poi il lavoro e lo scopo di tutti gli sforzi, delle decisioni, della formazione e della crescita che guidano e orientano ogni investimento in R1 Group. In questo scenario VMware e le sue tecnologie rappresentano il partner ideale per quel processo di riprogettazione continua della trasformazione.

Il ruolo di VMware nell’offerta R1 Group

“VMware ha una posizione unica nel mondo del multi-cloud computing grazie al supporto per i propri clienti nel raggiungere i loro obiettivi cloud”, ha dichiarato Raffaele Gigantino, Country Manager VMware Italy. “VMware aiuta a eliminare la scelta tra innovazione e controllo. Le ultime novità abilitano i clienti a modernizzare le app, l’infrastruttura e le operations con migliori economics e meno rischi, e ad aumentare la produttività degli sviluppatori. Con Project Arctic, l’evoluzione di VMware vSphere, libereremo il potenziale del cloud ibrido per ogni impresa”.

Project Arctic: vSphere+ e vSAN+

Presentato da VMware in occasione del VMworld 2021 lo scorso ottobre, “Project Arctic” entra nel vivo con l’introduzione delle soluzioni vSphere+ e vSAN+, che aiuteranno i clienti a migliorare la propria infrastruttura fornendo una gestione centralizzata e cloud-based, l’integrazione con Kubernetes e l’accesso a nuovi servizi cloud ibridi, il tutto con un modello di abbonamento flessibile. vSphere+ e vSAN+ sono parte integrante della strategia VMware Cloud per offrire un’infrastruttura coerente con funzionalità a valore aggiunto in ambienti distribuiti, dando la possibilità ad aziende di ogni dimensione di usufruire delle nuove funzionalità di hybrid-cloud, semplificando notevolmente le loro operations, senza apportare modifiche alle applicazioni o all’hardware esistenti. Su queste tecnologie R1 Group aggiunge la propria competenza, ma anche la conoscenza delle esigenze italiane. È così che le tecnologie VMware diventano subito strumenti per il miglioramento del business.

Si tratta di un trend sempre più marcato, sottolinea anche Gary Chen, IDC Research Director, Software Defined Compute: “La trasformazione dell’infrastruttura on-premise in servizi cloud è una tendenza emergente di modernizzazione che IDC sta vedendo attirare un interesse significativo da parte delle aziende”.

”VMware vSphere+ e VMware vSAN+ rappresentano la più importante evoluzione di quelle soluzioni indispensabili che i nostri clienti conoscono e di cui si fidano”, ha dichiarato Krish Prasad, senior vice president and general manager for VMware Cloud Platform Business, Cloud Infrastructure Business Group, VMware. “Ovunque i clienti si trovino nel loro percorso di trasformazione digitale e nell’implementazione della propria strategia multi-cloud, vSphere+ e vSAN+ contribuiranno ad accelerarlo, portando i benefici del cloud all’infrastruttura e ai carichi di lavoro on-premise esistenti, insieme a un consumo semplificato tramite un modello di abbonamento flessibile.”

Il passaggio non è solo tecnologico ma anche di business, culturale, procedurale, e in questo l’attività consulenziale di R1 Group risulta fondamentale per accompagnare le imprese in un percorso di trasformazione che non è solo tecnico, ma che coinvolge diversi aspetti dell’azienda.

Gestione centralizzata per semplificare le operations

Ma cosa consentono di fare le tecnologie proposte da VMware accompagnate dai servizi R1 Group? Con vSphere+ e vSAN+ gli utenti possono avere un’esperienza di gestione unificata dell’infrastruttura per gli ambienti distribuiti: tramite la Console, gli amministratori IT possono infatti gestire le configurazioni e le policy nei loro deployment, automatizzare gli aggiornamenti dei componenti anche dell’infrastruttura on-premise abilitata dal cloud e usufruire di funzionalità di remediation e configuration drift basate sul cloud, compresi i controlli di sicurezza per mantenere la conformità ai requisiti aziendali e normativi.

App moderne con Kubernetes integrato

Offrendo un’unica piattaforma di workload per l’esecuzione di macchine virtuali e container orchestrati da Kubernetes, vSphere+ aiuta a trasformare l’infrastruttura on-premises in una piattaforma Kubernetes enterprise-ready. Ciò permette di estendere le funzionalità di VMware Tanzu Standard Runtime per consentire agli sviluppatori di eseguire e gestire Kubernetes su scala con coerenza ed efficienza tra on-premise, cloud pubblici ed edge. L’aggiunta di VMware Tanzu Mission Control Essentials fornisce poi una visibilità globale sull’intero footprint di Kubernetes e automatizza i task operativi.

Estensione dell’On-Premise e consumi flessibili

Con vSphere+ e vSAN+, i clienti possono continuare a utilizzare gli investimenti esistenti, compresi i set di strumenti e le competenze di dominio, beneficiando al contempo delle nuove funzionalità estese di VMware Cloud e adottando un modello di consumo basato su abbonamento per i loro deployment on-premises. Inoltre, potranno usufruire di workflow di protezione disponibili come servizi cloud aggiuntivi integrati direttamente nei loro ambienti operativi, incluso VMware Cloud Disaster Recovery, un servizio on-demand di ransomware & disaster recovery. Nuovi servizi cloud aggiuntivi sono in fase di sviluppo e saranno disponibili in futuro, offrendo ai clienti un percorso semplificato verso il cloud, nel caso decidessero di migrare lungo il percorso.

Ecosistema VMware Cloud e Sovereign Cloud

Con Project Arctic e l’apporto di R1 Group i servizi VMware Cross-Cloud arrivano a portata di mano di milioni di amministratori IT. Le ricerche mostrano come i clienti di VMware Cloud possono ottenere un deployment di Kubernetes più veloce del 300%, una migrazione cloud più veloce del 46%, e una riduzione del 57% del TCO. Senza dimenticare la questione sicurezza: i clienti VMware Cloud beneficiano di policy e funzionalità di sicurezza coerenti in tutti gli ambienti grazie a VMware NSX tapless NDR, Secure Workload Access e Elastic Application Security Edge. Inoltre i miglioramenti apportati in VMware Cloud Disaster Recovery accelerano il recovery da ransomware e aiutano a ripristinare servizi e dati più velocemente. Per i clienti di VMware Cloud on AWS sono disponibili anche le funzionalità VMware Carbon Black Cloud Workload, VMware NSX Advanced Firewall e VMware NSX Advanced Load Balancer che aiutano a ridurre la superficie di attacco, migliorare la disponibilità e l’uptime delle applicazioni e rendere più efficaci le operazioni di sicurezza.

Il supporto Stretched Cluster disponibile anche per ambienti di appena due host migliora la resilienza per i clienti VMware Cloud on AWS di tutte le dimensioni.

La sicurezza dei dati non è solo una questione aziendale: un numero crescente di Stati ormai hanno emanato direttive nazionali per migliorare la sicurezza dei dati, la privacy e l’innovazione cui le aziende devono fare riferimento nel portare avanti il proprio business. La nuova iniziativa VMware Sovereign Cloud aiuta i clienti a impegnarsi con service provider cloud nazionali certificati per soddisfare i requisiti geo-specifici relativi a sovranità e controllo giurisdizionale dei dati, accesso e integrità dei dati, sicurezza e compliance, data independence e mobilità, data analytics e innovazione.

