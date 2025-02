Il Work Relationship Index di HP: analisi del rapporto tra lavoro e benessere nel 2024

Il Work Relationship Index di HP 2024 analizza il rapporto tra lavoro e benessere. I risultati mostrano una bassa percentuale di rapporti sani e l’importanza di personalizzazione, leadership empatica e AI per migliorare il benessere

Il Work Relationship Index di HP misura come cambia il lavoro e il rapporto tra le persone, il loro impiego e il benessere. La nuova edizione del 2024 mette in evidenza come le aspettative dei lavoratori nei confronti del lavoro siano cambiate, mentre le pratiche lavorative, le culture aziendali, gli strumenti e gli stili di leadership stentano a tenere il passo. L’attenzione deve essere rivolta ai bisogni individuali del lavoratore per migliorare la relazione globale con il lavoro.

La ricerca Work Relationship Index del 2024

Il Work Relationship Index del 2024 si basa su un’indagine online commissionata da HP e gestita da Edelman Data & Intelligence (DXI). L’indagine, condotta tra maggio e giugno 2024, ha coinvolto oltre 15.600 partecipanti in 12 paesi tra cui Stati Uniti, Francia, India, Regno Unito, Germania, Spagna, Australia, Giappone, Messico, Brasile, Canada e Indonesia. Gli intervistati includevano 12.000 knowledge worker, 2.400 decisori IT e 1.200 leader aziendali. Solo il 28% dei knowledge worker ha dichiarato di avere un rapporto sano con il lavoro nel 2024, con un incremento di un solo punto rispetto al 2023. Questo dato evidenzia la necessità urgente di soluzioni per migliorare questo rapporto.

Personalizzazione e autonomia

La personalizzazione è emersa come una necessità universale per i knowledge worker odierni. L’indagine ha mostrato che il 95% dei knowledge worker ha fornito risposte uniche su ciò di cui hanno bisogno per essere felici e produttivi al lavoro. Questo include aspetti come la personalizzazione degli spazi di lavoro, l’accesso a tecnologie che supportano il loro stile di lavoro, e la libertà di definire e plasmare un ambiente di lavoro flessibile.

L’importanza della leadership empatica

La capacità di leadership di mostrare empatia ha un impatto diretto sul benessere, la crescita professionale e la retention dei dipendenti. Nonostante il 90% dei leader aziendali riconosca l’importanza dell’empatia, solo il 28% dei knowledge worker afferma di vederla dimostrata costantemente dai loro superiori.

Il ruolo dell’AI

L’uso dell’intelligenza artificiale (AI) sta trasformando il nostro rapporto con il lavoro. I knowledge worker e i leader aziendali che utilizzano l’AI hanno un punteggio nel Work Relationship Index più alto rispettivamente di +11 e +10 punti rispetto ai loro pari che non utilizzano l’AI.

I Sei fattori chiave

Le risultanze dell’HP WRI del 2024 rivelano che solo il 28% dei lavoratori dichiara di avere una relazione sana con il lavoro, con un aumento di appena un punto percentuale dal 2023. L’HP Work Relationship Index precedente ha riscontrato che le persone in tutto il mondo hanno una relazione malsana con il lavoro. Il secondo anno dell’analisi traccia i cambiamenti di questo rapporto, approfondendo i fattori che influenzano le relazioni con il lavoro nel 2024, le possibili soluzioni e le azioni necessarie per migliorare.

La personalizzazione è emersa come un nuovo bisogno universale per i lavoratori della conoscenza di oggi. Il significato della personalizzazione varia notevolmente da persona a persona. Dei 12.000 lavoratori della conoscenza intervistati, circa 11.500 hanno fornito risposte uniche su ciò di cui hanno bisogno per sentirsi felici e produttivi al lavoro, che spaziano dalla collaborazione all’ambiente di lavoro, dalle pratiche di gestione agli orari di lavoro e altro ancora.

L’intelligenza artificiale sta già trasformando il rapporto del mondo con il lavoro

L’uso dell’IA è esploso ed è emerso come una risorsa chiave per migliorare le relazioni con il lavoro. Man mano che l’uso dell’IA sul lavoro è decollato, sta contribuendo a sbloccare un’esperienza lavorativa personalizzata. Il punteggio dell’indice di relazione con il lavoro per i lavoratori della conoscenza e i leader aziendali che utilizzano l’IA è rispettivamente di +11 e +10 punti superiore rispetto ai loro omologhi che non utilizzano l’IA, e la maggior parte di loro riconosce già che l’IA renderà più facile avanzare nelle loro carriere.

I leader mancano di fiducia nelle competenze umane e nelle competenze tecniche

I lavoratori si affidano ai leader per aiutare a modellare una relazione sana con il lavoro. Tuttavia, la ricerca rivela che meno della metà dei leader aziendali si sente costantemente sicura delle proprie competenze umane (consapevolezza, autocoscienza, comunicazione, pensiero creativo, resilienza, empatia, intelligenza emotiva) e competenze tecniche (competenze tecniche, informatiche, marketing, presentazioni, scrittura). I leader aziendali devono cogliere questa opportunità e acquisire maggiore fiducia nelle loro competenze umane per costruire fiducia con i lavoratori della conoscenza e contribuire a migliorare la loro relazione con il lavoro.

L’empatia è un elemento imprescindibile per i lavoratori e non ne ricevono abbastanza

I Knowledge Workers della conoscenza sono sempre più espliciti riguardo al loro bisogno di comunicazione, empatia e apprezzamento sul lavoro. La capacità dei leader di mostrare empatia sul lavoro ha un impatto diretto sul benessere, la crescita professionale e la fidelizzazione dei dipendenti. Tuttavia, mentre circa il 90% dei leader aziendali riconosce l’impatto positivo dell’empatia, solo il 28% dei lavoratori della conoscenza afferma di vedere costantemente i leader dimostrare empatia.

I sei principali driver identificati nel 2023 continuano a essere rilevanti nel 2024 per migliorare il rapporto con il lavoro:

Fulfillment: Scopo, significato e empowerment sul lavoro.

Leadership: Empatia e connessione emotiva da parte dei leader.

People-centricity: Decisioni con le persone al centro.

Skills: Costruire fiducia sfruttando l’entusiasmo dei dipendenti per l’apprendimento di nuove competenze.

Tools: La giusta tecnologia per favorire l’engagement dei dipendenti.

Workspace: Flessibilità e fiducia negli spazi di lavoro, supportati da transizioni senza soluzione di continuità.

L’indice HP del 2024 rivela che esiste ancora un significativo margine di miglioramento nel rapporto tra i lavoratori e il loro lavoro. La strada da percorrere include la valorizzazione delle esperienze personali, l’adozione di tecnologie innovative come l’AI, e un aumento dell’empatia da parte della leadership. Solo così sarà possibile creare un ambiente lavorativo che risponda veramente ai bisogni dei lavoratori di oggi e migliorarne il benessere e la produttività a lungo termine.

Scarica il rapporto completo qui