Raccolta di immagini di Buon Ferragosto da condividere, divertenti, da scaricare gratis per WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter e altri social network per rallegrare la festività estiva più rinomata

Buon Ferragosto! Il 15 Agosto 2026 si celebra Ferragosto come da tradizione e per questa festività ci sono tantissime immagini per WhatsApp, Facebook, Instagram e Tik Tok, da inviare ad amici, colleghi e familiari. Il Ferragosto è una festività di origine veramente antica, dal momento che nella Roma imperiale era denominata Feriae Augusti.

Perché ci si fa gli auguri a Ferragosto?

La festività prende il nome dalle Feriae Augusti, ossia “il riposo di Augusto”, che era una festa istituita nell’anno 18 a.C. dall’imperatore Augusto per concedere un periodo di riposo dopo settimane di duro lavoro nel settore agricolo. Inoltre, Ferragosto ha anche radici nella tradizione dei Consualia, feste che celebravano la fine dei lavori agricoli e che erano dedicate a Conso, il dio della terra e della fertilità per i Romani.

Nell’antichità, Ferragosto era un momento di celebrazioni e festeggiamenti, e col tempo è diventato una tradizione per i lavoratori di augurare ai loro datori di lavoro un “buon Ferragosto” e ricevere in cambio un bonus monetario. Questa usanza divenne legge durante il Rinascimento in tutto lo Stato della Chiesa. Oggi, Ferragosto è una festività celebrata il 15 agosto in tutta Italia, a San Marino e nel Canton Ticino, ed è anche il periodo delle vacanze estive intorno a questa data, che può essere un weekend lungo (ponte di Ferragosto) o gran parte di agosto

In questa giornata tantissime persone e famiglie spendono il tempo libero con gite fuori porta, pranzi al sacco e rinfrescanti bagni al mare. Per augurare un Buon Ferragosto 2026 vi proponiamo le migliori immagini da condividere su WhatsApp e altri social network come Facebook, Twitter, Instagram e non solo. Quindi, non resta che scoprire insieme le migliori immagini per un Buon Ferragosto 2022. (Qui invece trovate le migliori GIF animate per augurare Buon Ferragosto 2026!)

Migliori immagini Buon Ferragosto 2026

Vi ricordiamo che per salvare le immagini qui presenti dovete eseguire alcune operazioni, estremamente semplici. Tenete premuto il dito sull’immagine per qualche secondo, fino a quando non comparirà sullo schermo una nuova finestra di dialogo. All’interno di quest’ultima clicca sulla voce Salva immagine. L’immagine verrà salvata all’interno del rullino dei dispositivi iOS, come iPhone, iPad e iPod Touch, mentre su Android verrà archiviata nella cartella Download del browser. Così facendo, è possibile condividere facilmente le immagini umoristiche anche con altre applicazioni di terze parte e social network, WhatsApp incluso.

Una vista mozzafiato e un po’ di tecnologia che non ci abbandona mai per un Ferragosto un po’ digitale

La spiaggia con le onde è una delle immagine più classiche per augurare un Buon Ferragosto.

Ferragosto coincide, molto spesso, con il periodo di vacanza. Ecco un’ immagine simpatica per augurare Buone Vacanze ad amici, colleghi e parenti.

E tra le migliori immagini Buon Ferragosto 2026 come rinunciare a quella dell’anguria, tra l’altro in formato verticale che si adatta meglio ai social come Instagram e Tik Tok.

Per chi vuole fare degli auguri non convenzionali ecco un’immagine elegante dele mare al tramonto

L’estate è il momento del divertimento e allora è un’immagine per gli auguri di Buon Ferragosto colorata e ispirata al mondo dei cartoon per fare gli auguri proprio a tutti

Buon Ferragosto 2026, immagini divertenti

Nella nostra raccolta delle migliori immagini Buona Ferragosto 2026 non possono mancare anche alcune foto divertenti da condividere su WhatsApp, Facebook e altri social network.

Anche i nostri amici a quattro zampe sono pronti a festeggiare Ferragosto.

Per Ferragosto non ti dimenticare la birra!

L’anguria piace a tutti, anche ai bambini! Un Buon Ferragosto divertente.

L’immagine da condividere e per il profilo dedicata a chi lavora anche a Ferragosto.

Come fare gli auguri di Ferragosto?

Fare gli auguri a Ferragosto può essere fatto in molti modi diversi, ad esempio:

Condividendo immagini tematiche e colorate sui social media, come Facebook, Instagram, WhatsApp o attraverso messaggi di testo;

Inviando cartoline di auguri tradizionali per posta, con foto e sfondi ispirati al mare, alla spiaggia e al divertimento estivo;

Scattando foto personali durante le proprie vacanze, personalizzandole con frasi di auguri e condividendole con amici e familiari.

Qui di seguito abbiamo raccolto alcune delle migliori immagini per augurare un buon Ferragosto, con diverse ispirazioni tra cui scenari marini, fuochi d’artificio e simboli italiani:

Un’immagine di una spiaggia soleggiata con ombrelloni colorati e la scritta “Buon Ferragosto” sulla sabbia;

Un’illustrazione di una tavola imbandita con cibo tipico italiano e un bicchiere di vino, con la scritta “Ferragosto in compagnia” sullo sfondo;

Una foto di fuochi d’artificio che illuminano il cielo notturno, con la frase “Felice Ferragosto!” sottostante;

Un’immagine di un’acqua cristallina con onde dolci che si infrangono sulla riva, mentre un gabbiano sorvola la scena con un cartello “Buon Ferragosto a tutti!”

Come si scrive Buon Ferragosto a tutti?

Per scrivere “Buon Ferragosto a tutti!” in modo corretto ed elegante, ecco alcuni suggerimenti:

I caratteri corsivi o calligrafici sono un’ottima scelta per trasmettere un senso di calore ed eleganza;

L’uso di colori vivaci come il blu (che ricorda il mare) o il rosso (che richiama il sole estivo) aiuta a rendere il messaggio più accattivante e allegro;

È possibile anche aggiungere qualche emojì tematico, come il sole , l’ombrello ️, o il gelato , per aggiungere un tocco di divertimento al messaggio.

Cosa scrivere a Ferragosto?

Se non sei sicuro di cosa scrivere nei tuoi auguri di Ferragosto, ecco alcune idee di messaggi che puoi utilizzare o personalizzare:

“Buon Ferragosto! Che questa giornata sia piena di sole, mare e allegria!”

“Auguri di un meraviglioso Ferragosto in compagnia delle persone che ami!”

“Che questo Ferragosto ti regali momenti indimenticabili, divertimento e tanto relax!”

“Tantissimi auguri per un Ferragosto spensierato e all’insegna del divertimento!”

Buon Ferragosto 2026, le frasi originali

Ecco la lista delle frasi più originali sul Ferragosto 2026 con cui festeggiare questa giornata all’insegna del relax.

Sole, mare e tanta allegria per un felice Ferragosto da passare in compagnia

Prova costume fallita: non pensiamoci, godiamoci il Ferragosto e da domani tutti a dieta!

Eccoci nella pineta, al crocicchio dove sono i limonari, con i gitanti stesi all’ombra dei pini, le radio accese, i cartocci e le bottiglie di Ferragosto. Alberto Moravia, Scherzi di ferragosto

L’estate si spara le ultime cartucce con ferragosto, malinconica come una bella donna che sfiorisce. L’anno prosegue, abbandonando le spiagge. Marcello Vitale

Una bella birra fredda e la migliore compagnia: non servono grandi cose per fare un grande giorno. Buon Ferragosto!

Un pensiero a tutti quelli che lavorano anche oggi, e che rendono più piacevole questo giorno di festa a tutti gli altri!

Buon Ferragosto 2026: le migliori immagini da condividere su WhatsApp - Ultima modifica: da