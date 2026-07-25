Kimi K3: il modello cinese che batte Claude e ChatGPT sul codice, a metà prezzo

Moonshot AI ha portato Kimi K3, il suo modello da 2,8 trilioni di parametri, in cima a una classifica di programmazione front-end e promette i pesi liberi per il 27 luglio. Per chi compra intelligenza artificiale il fattore che pesa di più è il prezzo; le condizioni d’uso, però, contano quanto le prestazioni.

Il 16 luglio 2026 la cinese Moonshot AI ha rilasciato Kimi K3, un modello da 2,8 trilioni di parametri che ha preso il primo posto nella Frontend Code Arena, la classifica di Arena che ordina i modelli in base alle preferenze di sviluppatori reali su compiti di programmazione dell’interfaccia. Il modello ha totalizzato 1.679 punti, davanti a Claude Fable 5 (1.631), GPT-5.6 Sol (1.618) e Grok 4.5; la generazione precedente, Kimi K2.6, occupava la diciottesima posizione, quindi il salto è di diciassette posti in una sola release. Kimi K3 è arrivato primo in sei delle sette categorie misurate, cedendo il passo solo nel Gaming. I pesi completi, secondo l’azienda, saranno pubblicati entro il 27 luglio con una licenza MIT modificata.

Kimi K3: perché il prezzo pesa più della classifica

Per chi in azienda deve scegliere su quale modello costruire, il fattore decisivo è il prezzo, più ancora della posizione in graduatoria. Kimi K3 costa, secondo i listini pubblicati da Moonshot, 3 dollari per milione di token in ingresso e 15 in uscita, contro i 5 e 25 di Claude Opus 4.8 e i 5 e 30 di GPT-5.6 Sol. Quando un modello aperto vince sei categorie front-end su sette e costa circa la metà dei rivali chiusi, per molti team la decisione si sposta dal cercare il modello migliore in assoluto al cercare quello sufficiente al costo più basso.

La mossa non nasce dal nulla. Moonshot aveva già reso pubblici i pesi di Kimi K2.6 nell’aprile 2026; quel modello era arrivato a essere il secondo più usato su OpenRouter, l’aggregatore che smista le chiamate verso i diversi fornitori, mettendo un laboratorio nato da pochi anni davanti a gran parte dei concorrenti occidentali su una classifica d’uso reale. Kimi K3 estende la stessa strategia a un modello di fascia superiore, e arriva a ridosso della World Artificial Intelligence Conference di Shanghai, con la rivale DeepSeek attesa a sua volta con un aggiornamento: due lanci cinesi ravvicinati nel giro di pochi giorni. Sul precedente di DeepSeek, che a inizio 2025 aveva spinto perfino Sam Altman ad ammettere che OpenAI andava ripensata sul fronte open source, vale la pena ricordare quanto in fretta un modello aperto e a basso costo possa spostare gli equilibri.

Che cosa significa davvero “aperto”

Conviene distinguere ciò che l’azienda dichiara da ciò che il mercato può verificare. “Aperto”, qui, ha un significato preciso e limitato: aperti sono i pesi, cioè i parametri scaricabili e modificabili, non l’intero processo di addestramento né i dati usati per costruirlo. Fino alla pubblicazione effettiva prevista per il 27 luglio, Kimi K3 resta di fatto un modello ospitato con pesi annunciati ma non ancora disponibili, quindi senza valutazioni indipendenti di terze parti.

C’è poi la questione delle prestazioni oltre il front-end. Sull’indice generale di Artificial Analysis il modello si colloca intorno al quarto posto, non in testa; alcune analisi indipendenti hanno inoltre segnalato un tasso di allucinazione elevato che Moonshot non avrebbe incluso nei propri grafici. Quest’ultimo dato, al momento, è riportato da una sola fonte e non è confermato dall’azienda, quindi va trattato con cautela finché non arriva un riscontro indipendente.

Anche il costo va letto per intero. Un modello da 2,8 trilioni di parametri non gira in un armadio: l’architettura a esperti, che attiva solo 16 dei suoi 896 esperti per ogni token, tiene basso il costo di ogni singola chiamata, ma eseguirlo in casa resta realistico soltanto per chi dispone di hardware serio, quindi grandi team, fornitori cloud e aziende strutturate. Per tutti gli altri, aperto significa soprattutto poter scegliere chi ospita il modello, non necessariamente ospitarlo da soli.

La variabile di Kimi K3

Resta un nodo che nessun accordo commerciale elimina: Kimi K3 è un modello cinese, e i modelli sviluppati in Cina operano dentro un quadro normativo, a partire dagli obblighi di legge sul trattamento dei dati, diverso da quello europeo. Per un’impresa italiana la convenienza economica va messa accanto a questa variabile, esattamente come un modello ospitato negli Stati Uniti resta esposto a decisioni prese a Washington: lo si è visto quando l’amministrazione americana ha imposto ad Anthropic di sospendere i suoi modelli più potenti anche in Europa. Un modello cinese può sembrare una via d’uscita da quel tipo di dipendenza; apre però domande diverse, non necessariamente più semplici.

Le restrizioni statunitensi all’export dei chip più avanzati verso la Cina fanno da sfondo a tutta la vicenda: sono la ragione per cui Moonshot ha scelto un’architettura che consuma meno silicio a parità di parametri, e sono anche il motivo per cui attorno a questi lanci circolano accuse, per ora non verificate in modo indipendente, sulle modalità con cui il modello sarebbe stato addestrato e sull’origine dell’hardware impiegato. Vanno registrate per quello che sono, indizi di una tensione geopolitica reale, non come fatti accertati.

La prova vera arriva il 27 luglio

Per chi decide gli acquisti, la conseguenza pratica è che il criterio di scelta si allarga. Il prezzo per token è una sola voce; contano anche il tasso di errore sui casi d’uso concreti, la latenza, il costo dei tentativi ripetuti quando una risposta va rifatta, la provenienza e la governance dei dati. La verifica utile non è la classifica di lancio, che si muove in fretta ed è compilata a partire dai numeri del fornitore, ma un test su un insieme fisso di prompt aziendali, con un tetto di spesa e un controllo esplicito sul tasso di errore. La prova decisiva per Kimi K3 non arriverà dalla graduatoria del debutto ma dal 27 luglio, quando i pesi diventeranno scaricabili e chiunque potrà misurarli senza passare dai dati dichiarati dall’azienda. È lì che si capirà se l’apertura è una leva competitiva o soprattutto un argomento di comunicazione, e se la distanza fra i modelli aperti e i migliori modelli chiusi si sia davvero ridotta oppure solo su una manciata di compiti ben scelti. Per le imprese europee la partita non è schierarsi per l’aperto contro il chiuso, o per la Cina contro gli Stati Uniti: è capire, caso per caso, chi controlla i dati e l’infrastruttura su cui gira il modello che stanno per adottare.

Kimi K3: il modello cinese che batte Claude e ChatGPT sul codice, a metà prezzo - Ultima modifica: da