Maurizio Fraccari, la grazia del manager

La scomparsa di Maurizio Fraccari, responsabile commerciale di Var Group, lascia un segno profondo nel mondo ICT. Il ricordo di un manager elegante, capace di unire leadership, rispetto e umanità

Un signore, prima ancora che un manager, Maurizio Fraccari, responsabile commerciale di Var Group, ci ha lasciati. Ci sono persone che occupano un ruolo e poi ci sono persone che incarnano un ruolo infondendo nella loro attività un’anima. Maurizio apparteneva alla seconda categoria.

Nel mondo dell’ICT, dove spesso contano i numeri, le performance, le trimestrali, lui portava qualcosa di più raro: la grazia, non credo esista parola più adatta per descriverlo. Non era una gentilezza formale, ma una qualità profonda che univa eleganza, autorevolezza, rispetto, fermezza e misura. Una leadership che non aveva bisogno di alzare la voce.

Ho avuto il privilegio di lavorare con lui, tante volte. Per fare un video una volta si è arrampicato sul tetto di un edificio, solo perché il regista aveva detto che forse da lassù veniva un po’ meglio… anche quel semplice “un po’ meglio” era stato sufficiente per fargli scalare un palazzo, mettersi in piedi e sfidare le vertigini. Se c’era anche la minima possibilità di fare meglio qualcosa si impegnava a farlo, non lasciava nulla di intentato.

Ho avuto il privilegio di stare sul quel tetto con lui, controvento… e soprattutto ho avuto il privilegio di vedere come trattava le persone, con il rispetto che ho visto poche volte.

Mi ha accolto nella famiglia Var Group cedendomi un palco che per anni era stato il suo. Lo ha fatto con l’eleganza di un principe. Senza protagonismo, senza sottolineature, con quella naturalezza che appartiene solo a chi è davvero sicuro del proprio valore. Ho avuto la fortuna di condividere con lui quel palco, tante altre volte e ogni volta ne ho potuto apprezzare la preparazione, l’umiltà e l’eleganza, sì Maurizio era elegante in tutto, soprattutto nel modo di pensare e di relazionarsi con le presone.

Nel nostro settore si parla spesso di trasformazione digitale, Maurizio, prima di tutto, trasformava le relazioni in fiducia.

Era un responsabile commerciale, sì, ma era soprattutto un costruttore di ponti: tra aziende e persone, tra strategie e visioni, tra risultati e umanità, sapeva che il business è fatto di numeri, ma vive di relazioni, che le persone contano sopra ogni altra cosa, sopra ogni metrica, e in ogni piccolo mondo che ciascuno di noi rappresenta lui entrava in punta di piedi

In un’epoca in cui la velocità sembra tutto, Maurizio ci ha ricordato che conta come si arriva ad un risultato, non solo arrivarci. Ci ha insegnato che l’eleganza, la misura, il rispetto sono la forma più alta di forza, che la leadership può essere gentile.

Non lo dimenticheremo.

Forse il modo migliore per onorarlo è continuare a lavorare con quella stessa misura, quello stesso rispetto, quella stessa grazia che lui portava sempre con sé, come una scia.

Ciao Maurizio, grazie di tutto

A Simona e Alice va il nostro abbraccio più forte.

