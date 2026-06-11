Migliori alberghi del mondo: la classifica Tripadvisor degli hotel che trasformano il viaggio in memoria

Scopri i Migliori alberghi del mondo secondo Tripadvisor: la classifica Travellers’ Choice Best of the Best con hotel, resort e boutique hotel più amati dai viaggiatori, tra lusso, natura, design e ospitalità d’eccellenza.

Ci sono hotel che si prenotano per dormire e hotel che si scelgono per ricordare; la differenza, spesso, non sta solo nel numero di stelle, nella grandezza della piscina o nella vista che compare nelle fotografie, ma in quella combinazione più sottile tra servizio, atmosfera, identità e capacità di far sentire il viaggiatore dentro una storia, non semplicemente dentro una camera.

È questa la vera chiave della classifica Tripadvisor dedicata ai Migliori alberghi del mondo, la selezione Travellers’ Choice Best of the Best Hotels, cioè le strutture che hanno ottenuto un livello altissimo di apprezzamento da parte della community internazionale dei viaggiatori. Non è una lista costruita soltanto sul lusso, anche se il lusso c’è; non è una classifica fatta solo di resort da sogno, anche se alcuni sembrano usciti da una cartolina impossibile; è piuttosto una mappa sentimentale dell’ospitalità contemporanea, dove convivono boutique hotel urbani, rifugi nella natura, resort tropicali, alberghi di montagna, indirizzi family friendly e luoghi per soli adulti.

La cosa interessante è che i Migliori alberghi del mondo secondo Tripadvisor non disegnano un’unica idea di vacanza, ma molte: c’è chi cerca il silenzio di una villa sull’acqua alle Maldive, chi vuole svegliarsi davanti alle montagne di Livigno o Andalo, chi sogna un hotel elegante a Londra, Lisbona, Budapest o New York, chi preferisce una riserva privata in Sudafrica o una casa sull’albero in Belize. La classifica diventa così un atlante del desiderio: non dice solo dove andare, ma racconta cosa cerchiamo quando viaggiamo.

Cosa rende speciali i migliori alberghi del mondo secondo Tripadvisor

Il premio Travellers’ Choice Best of the Best rappresenta il livello più alto dei riconoscimenti Tripadvisor: viene assegnato alle strutture che, in un periodo di 12 mesi, ricevono un numero particolarmente elevato di recensioni e opinioni eccellenti. In altre parole, non basta essere belli, costosi o famosi; bisogna convincere davvero chi ci è stato, trasformando l’esperienza promessa in esperienza vissuta.

Questo è il punto più interessante per chi guarda la classifica dei Migliori alberghi del mondo: non siamo davanti a una sfilata di marchi, ma a una fotografia della fiducia. Ogni hotel premiato porta con sé un’idea precisa di ospitalità, e spesso il valore non nasce da un singolo elemento, ma dall’equilibrio tra tanti dettagli: il letto, la colazione, la posizione, la vista, la spa, la cortesia del personale, la rapidità del check-in, l’attenzione ai bambini, la sostenibilità, la capacità di risolvere un problema prima ancora che diventi un fastidio.

Migliori alberghi del mondo: la classifica Tripadvisor

1. G.H. Universal Hotel, Bandung, Indonesia





G.H. Universal Hotel, Bandung, Indonesia. Foto: Tripadvisor.

Il primo posto va al G.H. Universal Hotel di Bandung, in Indonesia, una struttura che colpisce per la sua architettura scenografica, quasi europea, e per un’atmosfera che unisce accoglienza familiare e senso del grande albergo. Qui il viaggio comincia già dalla facciata, perché ci sono hotel che si presentano come edifici e hotel che si presentano come set cinematografici.

Tripadvisor evidenzia la qualità del servizio, i materassi confortevoli, le viste panoramiche, le attività per bambini e perfino l’attenzione agli animali. È un hotel pensato per chi vuole sentirsi dentro un luogo riconoscibile, fotografabile, memorabile, ma senza rinunciare alla concretezza dell’esperienza: check-in rapido, buon rapporto qualità-prezzo e una ristorazione varia.

2. Hotel Colline de France, Gramado, Brasile





Hotel Colline de France, Gramado, Brasile. Foto: Tripadvisor.

L’Hotel Colline de France porta a Gramado un’immagine di raffinatezza francese, con camere eleganti, prodotti L’Occitane, spa, piscina riscaldata, sauna, bagno turco e un’idea di soggiorno costruita intorno al comfort. La colazione con musica al pianoforte dal vivo è uno di quei dettagli che spiegano bene perché certi alberghi restano impressi: non perché aggiungono qualcosa di necessario, ma perché trasformano un gesto quotidiano in un piccolo rito.

Tra i Migliori alberghi del mondo, questa struttura rappresenta la dimensione del lusso classico, quello che non cerca di stupire con l’eccesso, ma con la cura.

3. Hotel Sporting Family Hospitality, Livigno, Italia





Hotel Sporting Family Hospitality, Livigno, Italia. Foto: Tripadvisor.

L’Italia entra subito nella classifica con l’Hotel Sporting Family Hospitality di Livigno, un indirizzo che racconta una delle evoluzioni più interessanti dell’hotellerie alpina: non più solo rifugio di montagna, ma esperienza completa per famiglie, sportivi e viaggiatori in cerca di benessere.

Gli interni moderni, le camere spaziose, la vista sulle montagne, il parco acquatico, l’accesso diretto alle piste da sci, la piscina a sfioro, la spa e il centro fitness ne fanno una struttura molto contemporanea, capace di parlare sia ai bambini sia agli adulti. È l’idea di montagna come piattaforma di esperienze, dove il paesaggio non è lo sfondo, ma il primo servizio dell’hotel.

4. Royal Lancaster London, Londra, Regno Unito





Royal Lancaster London, Londra, Regno Unito. Foto: Tripadvisor.

Il Royal Lancaster London è uno di quegli alberghi che interpretano la città attraverso la posizione. Le viste, gli ambienti curati, le camere luminose, i ristoranti di livello e un concierge efficiente diventano parte di un’esperienza londinese fatta di eleganza, movimento e servizio.

La presenza nella classifica dei Migliori alberghi del mondo conferma una cosa: l’hotel urbano di alto livello non deve soltanto offrire una stanza bella, deve funzionare come una porta d’accesso alla città. Londra è grande, complessa, stratificata; un albergo come questo promette di renderla più leggibile, più comoda, più vicina.

5. FivePine Lodge and Spa, Sisters, Oregon, Stati Uniti





FivePine Lodge and Spa, Sisters, Oregon, Stati Uniti. Foto: Tripadvisor.

Il FivePine Lodge and Spa cambia completamente registro: dalla grande città si passa alla natura tranquilla dell’Oregon, tra lodge, cottage, spa, piscina, cinema, microbirrificio e biciclette gratuite. È il tipo di hotel che sembra rispondere a una domanda molto moderna: come si può staccare senza sentirsi isolati?

Qui il lusso non è l’oro, ma lo spazio; non è il marmo, ma il legno; non è l’eccesso, ma la possibilità di rallentare. Tra i Migliori alberghi del mondo, FivePine rappresenta il fascino del rifugio evoluto, dove la natura non implica rinuncia, ma comfort.

6. La Siesta Hoi An Resort & Spa, Hoi An, Vietnam





La Siesta Hoi An Resort & Spa, Hoi An, Vietnam. Foto: Tripadvisor.

La La Siesta Hoi An Resort & Spa è un boutique resort immerso nel verde, con quattro piscine, spa, palestra, ristoranti, bar e camere curate, alcune con terrazza e vasca idromassaggio esterna. Hoi An è già di per sé una destinazione magnetica, sospesa tra lanterne, architetture storiche e ritmi lenti; un resort come questo amplifica quella sensazione, creando una bolla di quiete dentro una delle città più affascinanti del Vietnam.

È una struttura che parla il linguaggio dell’ospitalità asiatica contemporanea: servizio attentissimo, ambienti curati, vegetazione, acqua, ritualità.

7. Abigail’s Hotel, Victoria, Canada

L’Abigail’s Hotel di Victoria è una villa Tudor degli anni Trenta trasformata in boutique hotel per soli adulti. Con appena 30 camere, colazioni gourmet e un’atmosfera intima, rappresenta una delle idee più affascinanti di ospitalità: quella della casa elegante che non vuole diventare grande albergo, perché il suo valore sta proprio nella misura.

Tra i Migliori alberghi del mondo, Abigail’s Hotel è la dimostrazione che la grandezza non dipende dalle dimensioni, ma dalla capacità di creare un’esperienza coerente, riconoscibile e personale.

8. Bucuti & Tara Beach Resort Aruba, Palm/Eagle Beach, Aruba





Bucuti & Tara Beach Resort Aruba, Palm/Eagle Beach, Aruba. Foto: Tripadvisor.

Il Bucuti & Tara Beach Resort Aruba è un resort adults only in cui benessere, sostenibilità e mare diventano un’unica promessa. Spiaggia, tramonti, snorkeling, centro fitness, piscina, spa e ristorazione di alto livello costruiscono l’immagine di una vacanza rigenerante, pensata per chi cerca bellezza ma anche tranquillità.

Qui il lusso è sottrazione: meno rumore, meno folla, meno compromessi. Non sorprende che un hotel così compaia tra i Migliori alberghi del mondo, perché interpreta bene una tendenza sempre più forte nel turismo di fascia alta: il desiderio di spazi adulti, silenziosi, consapevoli.

9. Hotel Moments Budapest, Budapest, Ungheria





Hotel Moments Budapest, Budapest, Ungheria. Foto: Tripadvisor.

L’Hotel Moments Budapest unisce architettura raffinata, posizione centrale e atmosfera moderna. È un hotel urbano nel senso migliore del termine: comodo, elegante, funzionale, con camere ampie, ottima connessione Wi-Fi, centro fitness, sauna, colazione varia e personale preparato.

Budapest è una città che alterna monumentalità e vita quotidiana, terme e caffè storici, Danubio e boulevard; una struttura come questa ha il compito di diventare il punto fermo dentro una città piena di movimento.

10. La Sinfonía del Rey Hotel & Spa, Hanoi, Vietnam





La Sinfonía del Rey Hotel & Spa, Hanoi, Vietnam. Foto: Tripadvisor.

La Sinfonía del Rey Hotel & Spa è un hotel di Hanoi che gioca sulla posizione, sull’eleganza e su una dimensione molto personale del servizio. Spa, sauna, bagno turco, terrazza panoramica, rooftop bar e ristorante ne fanno una struttura perfetta per chi vuole vivere la città senza rinunciare a momenti di decompressione.

Hanoi è una città intensa, rumorosa, poetica, piena di stratificazioni; un hotel così funziona come una pausa musicale dentro il ritmo urbano. Il nome, del resto, sembra già una dichiarazione: non solo soggiorno, ma composizione.

11. Hotel Schutterhof, Schladming, Austria





Hotel Schutterhof, Schladming, Austria. Foto: Tripadvisor.

L’Hotel Schutterhof porta la classifica nel cuore dell’Austria alpina, con piste da sci a due passi, paesaggi panoramici, piscina a sfioro, spa, cucina raffinata e ospitalità familiare. È uno di quegli hotel dove la parola “panorama” non indica soltanto quello che si vede dalla finestra, ma l’intero modo in cui la vacanza viene costruita.

Tra i Migliori alberghi del mondo, Schutterhof rappresenta la forza dell’hotellerie di montagna europea: cura, calore, benessere e continuità familiare.

12. Milaidhoo Maldives, Milaidhoo Island, Maldive





Milaidhoo Maldives, Milaidhoo Island, Maldive. Foto: Tripadvisor.

Le Maldive sono spesso il luogo dove il viaggio diventa immagine prima ancora di diventare esperienza. Il Milaidhoo Maldives, sull’atollo di Baa, porta questa immagine al livello più alto: ville sull’acqua, piscine private, design maldiviano, possibilità di nuotare direttamente dal proprio ponte, yoga, snorkeling, spa sull’acqua e ristorazione gourmet.

Qui l’hotel coincide quasi con l’isola. Non si va semplicemente a dormire in una struttura, si entra in un microcosmo. Tra i Migliori alberghi del mondo, Milaidhoo è il sogno tropicale nella sua forma più pura.

13. Hotel Da Baixa, Lisbona, Portogallo





Hotel Da Baixa, Lisbona, Portogallo. Foto: Tripadvisor.

L’Hotel Da Baixa è un hotel centrale, moderno e curato, ideale per chi vuole scoprire Lisbona a piedi. Colazione con opzioni vegane e vegetariane, bar, cocktail, camere confortevoli, docce di qualità e attenzione alla sostenibilità lo rendono un indirizzo perfetto per un city break evoluto.

Lisbona è una città di luce, salite, azulejos e malinconia; scegliere un hotel nella Baixa significa mettersi al centro del racconto. Non a caso questa struttura appare nella classifica dei Migliori alberghi del mondo: offre quella combinazione preziosa tra posizione, comfort e identità locale.

14. Nayara Gardens, La Fortuna de San Carlos, Costa Rica





Nayara Gardens, La Fortuna de San Carlos, Costa Rica. Foto: Tripadvisor.

Il Nayara Gardens è un rifugio nella foresta pluviale del Costa Rica, dove giardini, fauna, privacy, piscine termali, spa, degustazioni di caffè ed esperienze nella natura costruiscono una vacanza immersiva. Qui il lusso non separa dalla natura, ma prova a renderla abitabile.

È uno degli hotel più emblematici della classifica, perché racconta una nuova idea di esclusività: non più solo isolamento, ma immersione; non più solo comfort, ma connessione con l’ambiente.

15. Hamanasi Adventure and Dive Resort, Hopkins, Belize





Hamanasi Adventure and Dive Resort, Hopkins, Belize. Foto: Tripadvisor.

L’Hamanasi Adventure and Dive Resort è un resort per chi non vuole scegliere tra mare e avventura. Snorkeling, immersioni, escursioni, passeggiate a cavallo, case sugli alberi, sostenibilità e attenzione alla comunità locale ne fanno una delle strutture più interessanti della classifica.

Tra i Migliori alberghi del mondo, Hamanasi rappresenta l’hotel come base narrativa: ogni giornata può diventare un capitolo diverso, tra barriera corallina, giungla, cultura locale e relax.

16. Palacio Nazarenas, A Belmond Hotel, Cusco, Perù





Palacio Nazarenas, A Belmond Hotel, Cusco, Perù. Foto: Tripadvisor.

Il Palacio Nazarenas, A Belmond Hotel porta l’ospitalità nel cuore storico di Cusco, con un equilibrio tra lusso moderno e fascino antico. Camere spaziose e ossigenate, piscina esterna riscaldata, spa e cortili interni creano un’esperienza raffinata in una città che è già di per sé una porta verso la memoria del mondo andino.

È il tipo di hotel in cui la storia non è decorazione, ma presenza. Nei Migliori alberghi del mondo, Palacio Nazarenas occupa lo spazio degli indirizzi che trasformano il soggiorno in immersione culturale.

17. Serenity at Coconut Bay, Vieux Fort, St. Lucia





Serenity at Coconut Bay, Vieux Fort, St. Lucia. Foto: Tripadvisor.

Il Serenity at Coconut Bay è un boutique hotel adults only dove ogni suite dispone di piscina privata e cascata. Servizio di maggiordomo, ristorazione gourmet, spa e un’atmosfera appartata costruiscono un’idea molto precisa di viaggio: il lusso come assenza di attrito.

Tutto sembra pensato per eliminare la fatica dell’organizzazione e lasciare spazio solo al tempo. Tra i Migliori alberghi del mondo, Serenity è la risposta caraibica al desiderio di privacy totale.

18. The Loutrel, Charleston, Carolina del Sud, Stati Uniti





The Loutrel, Charleston, Carolina del Sud. Foto: Tripadvisor.

The Loutrel è un hotel di Charleston che interpreta l’ospitalità del Sud degli Stati Uniti con eleganza contemporanea: colazione gratuita, drink all’happy hour, snack quotidiani, camere spaziose, letti confortevoli, terrazza panoramica e posizione perfetta per raggiungere a piedi ristoranti e luoghi storici.

È un albergo che dimostra quanto il servizio possa essere identità. Non basta essere in una città bella, bisogna saperne assorbire il carattere. The Loutrel sembra farlo con naturalezza.

19. Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa, Mauritius





Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa, Mauritius. Foto: Tripadvisor.

Il Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa è un resort mauriziano su spiaggia privata, con viste spettacolari, piscine, spa, palestra, campo da tennis, golf, windsurf, snorkeling e immersioni. È il classico grande resort tropicale, ma con un’attenzione particolare al paesaggio e al design ecosostenibile.

Tra i Migliori alberghi del mondo, Dinarobin è la vacanza completa: mare, sport, benessere, cucina, natura. Una struttura per chi vuole fare molte cose senza mai uscire davvero dal perimetro del sogno.

20. Kapama Private Game Reserve, Sudafrica





Kapama Private Game Reserve, Sudafrica. Foto: Tripadvisor.

La Kapama Private Game Reserve porta la classifica in Sudafrica, dentro l’immaginario del safari di lusso. Camere spaziose, trattamenti spa, cucina curata, carta dei vini, piscine, guide esperte e una posizione esclusiva nella riserva privata ne fanno una struttura pensata per vivere la natura in modo intenso ma confortevole.

Qui l’hotel non è solo un luogo dove riposare dopo l’esperienza, è parte dell’esperienza. Il safari comincia dalla soglia della camera, dalla luce, dai suoni, dall’attesa.

21. Emporium Hotel South Bank, Brisbane, Australia





Emporium Hotel South Bank, Brisbane, Australia. Foto: Tripadvisor.

L’Emporium Hotel South Bank è un hotel urbano di Brisbane con camere eleganti, servizi moderni, terrazza sul tetto, piscina con vista, spa, sauna, bagno turco e rooftop bar. È una struttura che interpreta bene la nuova hotellerie cittadina: design, verticalità, servizi e vita sociale concentrati in un unico luogo.

Tra i Migliori alberghi del mondo, l’Emporium rappresenta il lato metropolitano e contemporaneo del viaggio, quello in cui l’hotel non è solo base logistica, ma parte della scena urbana.

22. The Reef House Adults Retreat Palm Cove, Palm Cove, Australia





The Reef House Adults Retreat Palm Cove, Australia. Foto: Tripadvisor.

Il The Reef House Adults Retreat Palm Cove è un hotel per soli adulti pensato per il relax, con accesso alla spiaggia, due piscine, spa, ristorante e un servizio molto personalizzato. Palm Cove è una destinazione già carica di suggestioni tropicali, ma questa struttura lavora sulla calma, sull’attenzione e sulla qualità del tempo.

Non tutti i viaggi devono essere esplorazione continua. A volte il lusso è fermarsi, ascoltare il mare, leggere, fare una passeggiata e ritrovare un ritmo più umano.

23. Hotel Nordik, Andalo, Italia





Hotel Nordik, Andalo, Italia. Foto: Tripadvisor.

L’Hotel Nordik di Andalo è la seconda presenza italiana nella classifica. Con il suo centro benessere, la piscina, la colazione inclusa, la scuola di sci, le camere con vista sulle montagne e l’ospitalità trentina, rappresenta una forma di accoglienza molto vicina all’idea italiana di vacanza alpina: cura, famiglia, paesaggio e calore.

Tra i Migliori alberghi del mondo, la presenza di Andalo accanto a Maldive, Aruba, Costa Rica e New York dice qualcosa di importante: l’eccellenza non è questione di esotismo, ma di esperienza.

24. The Bryant Park Hotel, New York City, Stati Uniti





The Bryant Park Hotel, New York City, Stati Uniti. Foto: Tripadvisor.

Il The Bryant Park Hotel è uno di quegli indirizzi newyorkesi in cui la posizione diventa destino: Bryant Park, la New York Public Library, Midtown, i teatri, i ristoranti, la vita della città che pulsa appena fuori dalla porta. Le camere, i servizi business, il centro fitness e la vicinanza alle attrazioni lo rendono un hotel ideale per chi vuole vivere Manhattan senza dispersioni.

New York non perdona le scelte sbagliate: essere nel posto giusto cambia il viaggio. Questo hotel entra tra i Migliori alberghi del mondo proprio perché offre al viaggiatore una chiave pratica e prestigiosa per abitare, anche solo per pochi giorni, una delle città più iconiche del pianeta.

25. Sant Jaume Design Hotel, Palma di Maiorca, Spagna





Sant Jaume Design Hotel, Palma di Maiorca, Spagna. Foto: Tripadvisor.

Chiude la classifica il Sant Jaume Design Hotel di Palma di Maiorca, boutique hotel elegante nel centro storico, con camere confortevoli, terrazza sul tetto, piscina, colazione, concierge e una posizione ideale per scoprire la città. È un hotel che racconta bene il nuovo volto di Palma: non solo mare, ma architettura, gastronomia, design, passeggiate urbane e cultura mediterranea.

Tra i Migliori alberghi del mondo, Sant Jaume è la prova che il boutique hotel europeo continua ad avere una forza speciale: quella di trasformare una città conosciuta in una scoperta più intima.

Cosa ci dice davvero la classifica dei Migliori alberghi del mondo

Guardando insieme questi 25 hotel, emerge una tendenza chiara: il lusso non ha più una sola forma. Per qualcuno è una villa sull’acqua alle Maldive, per altri una piscina privata a St. Lucia, per altri ancora una camera silenziosa a Budapest, un hotel familiare a Livigno, un rifugio nella foresta del Costa Rica o un boutique hotel a Palma di Maiorca.

I Migliori alberghi del mondo non sono semplicemente i più belli, ma quelli che riescono a mantenere una promessa. Alcuni promettono avventura, altri romanticismo, altri silenzio, altri città, altri famiglia, altri natura. La differenza la fa la coerenza: quando ogni dettaglio, dalla colazione alla camera, dal personale alla posizione, contribuisce alla stessa idea di viaggio.

In fondo, il vero hotel perfetto non esiste in astratto. Esiste l’hotel perfetto per quel momento della vita. Ci sono viaggi in cui abbiamo bisogno di essere sorpresi, altri in cui abbiamo bisogno di essere accuditi, altri ancora in cui vogliamo semplicemente sparire dal rumore del mondo per qualche giorno.

La classifica Tripadvisor dei Migliori alberghi del mondo serve proprio a questo: non solo a scegliere dove andare, ma a capire quale forma vogliamo dare al nostro prossimo desiderio di partenza.

FAQ sui Migliori alberghi del mondo

Qual è il miglior hotel del mondo secondo Tripadvisor?

Secondo la classifica Tripadvisor Travellers’ Choice Best of the Best Hotels, il primo posto nella categoria “I migliori, Mondo” è occupato dal G.H. Universal Hotel di Bandung, in Indonesia.

Ci sono hotel italiani tra i migliori alberghi del mondo?

Sì, nella classifica compaiono due hotel italiani: l’Hotel Sporting Family Hospitality di Livigno e l’Hotel Nordik di Andalo.

Come vengono scelti i migliori alberghi del mondo da Tripadvisor?

Tripadvisor assegna il riconoscimento Travellers’ Choice Best of the Best alle strutture che ricevono un numero molto elevato di recensioni e opinioni eccellenti dalla community in un periodo di 12 mesi.

I migliori alberghi del mondo sono solo hotel di lusso?

No. Molti sono strutture di fascia alta, ma la classifica include hotel molto diversi: resort tropicali, boutique hotel, hotel di montagna, strutture per famiglie, adults only, lodge nella natura e alberghi urbani.