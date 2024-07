NürnbergMesse Italia celebra 15 anni di successi

NürnbergMesse Italia ha celebrato il quindicesimo anniversario con un evento a Milano, evidenziando successi, leadership femminile e crescita nel settore fieristico, con un forte impegno per il futuro e l’internazionalizzazione

NürnbergMesse Italia ha celebrato il suo quindicesimo anniversario con un grande evento a Milano, che ha riunito dipendenti, clienti, stampa e partner e tutto il suo team interamente (o quasi) femminile. Oggi, NürnbergMesse Italia impiega 14 persone, 13 donne, una scelta molto significativa fatta da Stefania Calcaterra, Amministratore Delegato di NürnbergMesse che ha voluto dimostrare in prima persona che, se ne hanno l’opportunità, le giovani donne italiane sanno affermarsi e creare una squadra efficiente ed affiatata. Forse tra tutti i momenti delle celebrazioni per i 15 anni NürnbergMesse in Italia, il più emozionate è stato proprio quello in cui Stefania Calcaterra, ha riunito tutto il sui team sul palco per celebrare non solo i 15 anni ma soprattutto il lavoro della squadra, un traguardo ha segnato un percorso di crescita e successi che ha visto la filiale italiana emergere con forza nel settore delle fiere.

La leadership di NürnbergMesse

Dalla sua fondazione nel 2009 con solo tre dipendenti, NürnbergMesse Italia ha svolto un ruolo cruciale nell’aumento della partecipazione italiana agli eventi del NürnbergMesse Group a Norimberga. L’azienda ha raggiunto un picco nel 2018 con 1.478 espositori che occupavano 54.559 metri quadrati. Nonostante l’impatto della pandemia di COVID-19, il team resiliente ha guidato una solida ripresa verso i livelli pre-pandemici.

“Le nostre fiere sono tornate in grande stile – ha detto Peter Ottmann, CEO del NürnbergMesse Group. Anche se non siamo ancora ai livelli pre-pandemia, ma alcune delle nostre manifestazioni hanno addirittura superato quei livelli. I mercati internazionali stanno crescendo, e oggi siamo più forti che mai in Brasile, in India e in Grecia. In Europa, specialmente in Germania, la situazione è ancora in fase di ripresa. Ma sono particolarmente lieto di vedere che la Danimarca ha saputo rialzarsi di fronte alle stesse sfide. Le nostre fiere, nel secondo semestre del 2024, promettono risultati significativamente migliori rispetto alle edizioni precedenti. Questo è un buon segnale: anche in Germania le cose stanno migliorando. Ricordiamoci che la Germania rappresenta la più grande economia nazionale in Europa, con il 23% del PIL europeo. Se la locomotiva tedesca non funziona, è un problema per tutta l’Europa. Norimberga rimane il nostro fulcro, ma siamo presenti e in crescita anche in altre economie globali”.

Peter Ottmann, ha poi espresso con orgoglio la visione e il duro lavoro del team italiano, sottolineando l’importanza strategica dell’Italia per il gruppo e il loro impegno a rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali.

La presenza del mercato italiano di NürnbergMesse

L’Italia è stato il Paese leader per numero di espositori al Centro Fieristico di Norimberga dal 1994, con oltre 22.711 espositori italiani partecipanti a vari eventi. Dal 2014, l’Italia è stata anche in testa per numero di visitatori, ad eccezione del periodo della pandemia, con un totale di 198.361 visitatori.

Gli eventi più popolari con espositori italiani hanno incluso BIOFACH, Chillventa, Interzoo, Euroguss e BrauBeviale. Nel solo 2023, il Centro Fieristico ha visto la partecipazione di 799 espositori italiani, coprendo 20.509 metri quadrati, e ha accolto 7.421 visitatori provenienti dall’Italia.

Supporto alle imprese italiane

Oggi, NürnbergMesse Italia impiega 13 persone e serve da ponte fondamentale per le imprese italiane e di San Marino interessate a partecipare alle fiere organizzate da NürnbergMesse non solo a Norimberga, ma anche a livello mondiale in paesi come Cina, Brasile, India, Stati Uniti e Grecia. Il team offre supporto completo, competenze e consulenza, garantendo un’esperienza senza intoppi per gli espositori.

Le celebrazioni a Milano pr i 15 anni di NürnbergMesse

Le celebrazioni del quindicesimo anniversario si sono tenute a Milano presso i Chiostri di San Esutorgio, e hanno visto la partecipazione di dipendenti, clienti commerciali, stampa e partner nazionali e internazionali. Nel corso degli anni, NürnbergMesse Italia ha sviluppato forti relazioni con la stampa italiana e varie associazioni per gli eventi di Norimberga.

I partecipanti alla serata hanno avuto il piacere di assistere a una performance di danza unica, strutturata in tre atti, un artistico parallelismo con l’evoluzione del mondo fieristico, dalla tradizione all’avanguardia futura. Protagonista della performance l’eclettica ex ballerina della Scala di Milano, attualmente impegnata in vari spettacoli in Italia e nel mondo con coreografi di fama internazionale, Tamara Fragale.

Il primo atto, intitolato “La Tradizione”, ha raccontato agli ospiti sulle note di Vivaldi la classicità del mondo fieristico, richiamando la lunga tradizione delle fiere quali luoghi di scambio, catalizzatrici di trasformazione sociale, economica e culturale sin dal Medioevo.

Nel secondo atto, “Innovazione e Sperimentazione”, la ballerina, con movimenti fluidi e liberi su musiche di Nicolas Jaar e suoni elettronici contemporanei, ha esplorato l’evoluzione moderna del settore che abbraccia l’innovazione e la sperimentazione pur mantenendo salde le proprie radici.

Infine, il terzo atto, “Futuro e Avanguardia”, ha proiettato una visione del futuro delle fiere, che con tenacia si evolvono e diventano esperienze immersive che valorizzano le interazioni umane pur incorporando nuove tecnologie e metodi innovativi.

È stato un viaggio affascinante attraverso il tempo, mostrando come il settore fieristico abbia saputo evolversi mantenendo il suo impatto fondamentale sulla società e sull’economia.

Guardando al futuro

Mentre NürnbergMesse Italia guarda avanti, resta impegnata a promuovere ulteriormente lo scambio di idee e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. La filiale intende continuare a investire in servizi innovativi per rispondere alle esigenze del mercato e migliorare la qualità e l’eccellenza delle imprese italiane nel contesto internazionale.

Stefania Calcaterra, Amministratore Delegato di NürnbergMesse Italia fin dalla sua fondazione, ha ribadito l’impegno ad anticipare le esigenze del mercato e a rafforzare ulteriormente le relazioni italiane attraverso iniziative che esaltino la qualità e l’eccellenza delle imprese italiane.

NürnbergMesse Italia celebra 15 anni di successi - Ultima modifica: da