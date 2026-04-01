Podcast DigitMondo – Tutte le puntate

da | 1 Apr 2026 | intelligenza artificiale, Tech-News | 0 commenti

DigitMondo è il Podcast che racconta come tecnologia, intelligenza artificiale e innovazione stiano ridisegnando il mondo in cui viviamo.


DigitMondo è il podcast di Francesco Marino, direttore di Digitalic, che racconta come tecnologia, intelligenza artificiale e innovazione stanno trasformando il mondo in cui viviamo.

Ogni episodio parte da una notizia, da un evento o da un segnale del presente, per allargare lo sguardo e capire che cosa sta davvero cambiando sotto la superficie. L’intelligenza artificiale, la robotica, la cybersecurity, la competizione tecnologica tra Stati Uniti, Europa e Cina non sono soltanto temi tecnici. Sono fenomeni che stanno ridisegnando economia, lavoro, geopolitica e cultura.

Una ragazza di 17 anni ha portato in tribunale Meta e YouTube. E ha vinto.
Kayley G.M. aveva 6 anni quando ha iniziato a usare YouTube. Nove quando ha aperto Instagram. Diciassette quando ha deciso di fare causa a due dei colossi più potenti del mondo. Venti quando la giuria di Los Angeles le ha dato ragione.


Podcast DigitMondo – Tutte le puntate - Ultima modifica: 2026-04-01T09:59:50+00:00 da Francesco Marino

Giornalista esperto di tecnologia, da oltre 20 anni si occupa di innovazione, mondo digitale, hardware, software e social. È stato direttore editoriale della rivista scientifica Newton e ha lavorato per 11 anni al Gruppo Sole 24 Ore. È il fondatore e direttore responsabile di Digitalic

Arduino

La ragazza che ha messo in ginocchio Meta e Youtube

Kayley G.M. aveva 6 anni quando ha iniziato a usare YouTube. Nove quando ha aperto Instagram. Ora il tribunale di Los angeles le ha riconosciuto 6 milioni di dollari come risarcimenti per danni psicologici. Ascolta il Podcast

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