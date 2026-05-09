Processo Musk contro OpenAI, arriva il Dossier Sutskever: le 52 pagine che riaprono il caso Sam Altman

Nel Processo Musk contro OpenAI riemerge il Dossier Sutskever, 52 pagine di accuse interne che raccontano il crollo della fiducia del board in Sam Altman. La deposizione di Tasha McCauley trasforma il caso OpenAI in una lezione decisiva sulla governance dell’AI di frontiera.

Il processo Musk contro OpenAI ha riportato al centro della scena una delle pagine più opache della storia recente dell’intelligenza artificiale: il licenziamento lampo di Sam Altman nel novembre 2023, il suo ritorno trionfale pochi giorni dopo, la sconfitta politica del board che aveva provato a rimuoverlo e, oggi, il riaffiorare di un documento che sembra appartenere più alla letteratura del potere che alla cronaca tecnologica, il Dossier Sutskever, 52 pagine di screenshot, ricostruzioni, episodi, accuse e memorie interne che Ilya Sutskever, cofondatore e allora chief scientist di OpenAI, inviò ai membri indipendenti del consiglio di amministrazione, cioè Adam D’Angelo, Helen Toner e Tasha McCauley.

Non è un dettaglio del Processo OpenAI, perché quel dossier rappresenta il punto in cui una sensazione, la perdita progressiva di fiducia verso Altman, diventa documento; e in un’azienda come OpenAI, nata con una missione pubblica e cresciuta fino a diventare uno dei centri di potere più importanti dell’economia digitale, la trasformazione della sfiducia in una raccolta ordinata di prove interne non è una questione personale, ma un problema di governance.

Tasha McCauley, la voce del board nel Processo OpenAI

Tasha McCauley non è mai stata il volto della crisi OpenAI, perché la storia pubblica è stata subito occupata dai nomi più riconoscibili, Sam Altman, Elon Musk, Ilya Sutskever, Greg Brockman, Satya Nadella, Mira Murati; eppure la sua deposizione video, mostrata il 7 maggio nell’aula federale di Oakland durante il Processo Musk contro OpenAI, ha avuto un peso particolare proprio perché McCauley non parla da spettatrice, ma da membro del board che nel novembre 2023 votò per rimuovere Altman.

La sua figura è interessante anche per ciò che tiene insieme: imprenditrice nel campo della robotica, ex membro del board di OpenAI, persona abituata a ragionare sull’autonomia delle macchine e sul loro impatto nel mondo reale, oltre che nome noto al grande pubblico per il matrimonio con l’attore Joseph Gordon-Levitt; ma nel Processo OpenAI la biografia diventa secondaria, perché ciò che conta è il suo ruolo nella stanza in cui si è consumata la frattura più importante della società che ha portato ChatGPT nel mondo.

Il Dossier Sutskever nel Processo Musk contro OpenAI

La parte più potente della testimonianza di McCauley non sta in un’accusa spettacolare, né in una frase costruita per diventare titolo, ma nel modo in cui descrive l’erosione della fiducia: piccoli episodi, interazioni non del tutto coerenti, versioni che non tornano, informazioni ricevute dal board in modo parziale o impreciso, fino a formare una massa critica che rende impossibile svolgere il compito fondamentale di ogni consiglio di amministrazione, cioè controllare senza dover continuamente dubitare della base informativa su cui decide.

Nel Dossier Sutskever questa frattura prende forma concreta; secondo quanto emerso nella deposizione di Sutskever e riportato da The Verge, il documento conteneva una raccolta di elementi su ciò che veniva descritto come un modello di comportamento di Altman, accusato di mettere dirigenti gli uni contro gli altri e di fornire informazioni conflittuali sui piani dell’azienda, mentre OpenAI, dal canto suo, ha sempre difeso la leadership di Altman e ha ricordato che gli eventi del 2023 sono stati esaminati da una revisione indipendente del board.

Questo passaggio è essenziale per non trasformare il Processo Musk contro OpenAI in una guerra di slogan: da una parte c’è la ricostruzione di ex membri del board e di Sutskever, dall’altra la posizione ufficiale di OpenAI, che considera chiusa quella fase e legittimata l’attuale leadership; in mezzo c’è il tema vero per CIO, CISO e board aziendali, cioè come si governa una tecnologia di frontiera quando la catena della fiducia interna si incrina.

Sam Altman, safety board e il caso delle versioni di ChatGPT

Uno degli episodi più delicati riguarda la gestione delle informazioni sulla sicurezza e sui processi di revisione; nella ricostruzione emersa dalle testimonianze, il board avrebbe maturato dubbi anche rispetto alla completezza delle comunicazioni ricevute sulle procedure interne, un punto che richiama direttamente l’accusa originaria con cui OpenAI annunciò nel 2023 la rimozione di Altman, cioè il fatto che non fosse stato “consistentemente candido” nelle comunicazioni con il consiglio.

Per un’azienda normale, una comunicazione incompleta al board è già un problema; per un laboratorio che sviluppa AI di frontiera, e che nel giro di pochi anni ha trasformato ChatGPT da esperimento tecnologico a infrastruttura usata da centinaia di milioni di persone, diventa un problema di sistema, perché la differenza tra un modello testato, un modello parzialmente revisionato e un modello rilasciato sotto pressione competitiva non riguarda la burocrazia interna, ma il confine tra controllo, velocità e rischio.

Su Digitalic abbiamo raccontato più volte come l’evoluzione di OpenAI non sia più soltanto una questione di prodotto, ma riguardi il modo in cui le aziende lavorano, sviluppano codice, prendono decisioni, analizzano documenti e integrano modelli generativi nei processi; basta guardare il salto rappresentato da GPT-5 per capire quanto la governance di questi sistemi non possa essere trattata come un tema accessorio rispetto alla potenza del modello.

Processo Musk contro OpenAI: dal profitto alla governance

Il Processo Musk contro OpenAI nasce da un’accusa più ampia, che Digitalic aveva raccontato già nel 2024: secondo Elon Musk, OpenAI avrebbe tradito la missione originaria, passando da progetto nato per sviluppare intelligenza artificiale a beneficio dell’umanità a struttura sempre più orientata al profitto e legata agli interessi di Microsoft.

Questa linea resta centrale nel processo, ma il Dossier Sutskever sposta la vicenda su un piano ancora più concreto; perché non si parla più soltanto di statuti, promesse fondative, open source, partnership commerciali o modelli societari, ma di ciò che accade nella stanza del potere quando un board sostiene di non potersi più fidare del CEO che guida il laboratorio più osservato dell’AI mondiale.

Qui il Processo OpenAI diventa qualcosa di più di una causa tra Musk, Altman e OpenAI; diventa un caso clinico sulla governance dell’intelligenza artificiale, perché mostra che il controllo di un sistema così potente non dipende soltanto da policy, audit e comitati di safety, ma dalla qualità della verità che circola dentro l’organizzazione.

Il board che licenzia Altman e poi viene travolto dai dipendenti

La crisi del novembre 2023 oggi appare con una nitidezza diversa: quattro membri del board, Helen Toner, Ilya Sutskever, Adam D’Angelo e Tasha McCauley, firmano all’unanimità il documento con cui rimuovono Altman e nominano Mira Murati CEO ad interim; nel giro di pochi giorni, però, la macchina aziendale reagisce con una forza superiore a quella del consiglio, oltre 750 dipendenti firmano una lettera per chiedere il ritorno di Altman e minacciano di lasciare OpenAI per seguire lui e Brockman in Microsoft, mentre la stessa Murati, dopo essere stata indicata come CEO temporanea, finisce per schierarsi a favore del ritorno di Altman.

È una scena che andrebbe studiata in ogni consiglio di amministrazione che oggi discute di AI: un board convinto di difendere la missione originaria viene sconfitto dal corpo vivo dell’azienda, dai dipendenti, dagli investitori, dalla partnership con Microsoft, dal mercato, dalla paura di perdere il vantaggio competitivo, cioè da tutto ciò che in una società di AI di frontiera può pesare più della governance formale.

Il punto più umano, e forse più duro, riguarda proprio McCauley: la solitudine del board member che pensa di essere nel giusto, vota una decisione estrema, poi scopre che avere ragione sul piano fiduciario non basta quando l’organizzazione intera decide che la continuità del leader vale più della frattura che il board vedeva dall’interno.

Dossier Sutskever e la crisi di OpenAI

Il Dossier Sutskever resterà probabilmente uno degli oggetti simbolici della storia di OpenAI, non perché le sue 52 pagine possano essere considerate da sole la verità definitiva su Sam Altman, ma perché rendono materiale ciò che spesso nella Silicon Valley viene lasciato nel vago: la fiducia, il sospetto, la paura che il leader più capace sia anche quello meno controllabile, la sensazione che la velocità stia superando la trasparenza.

Nel Processo Musk contro OpenAI quel dossier funziona come un controcampo rispetto alla narrazione eroica dell’AI: da una parte i modelli che ragionano, scrivono codice, analizzano immagini, guidano agenti e promettono di trasformare il lavoro; dall’altra un fascicolo di 52 pagine, una mail, un board che legge, discute, vota, perde, viene travolto e lascia il campo al CEO che aveva cercato di rimuovere.

È qui che la vicenda smette di essere soltanto americana e diventa universale per chiunque stia portando l’AI dentro un’organizzazione; prima ancora di chiedersi quanto sia potente un modello, bisogna capire se l’organizzazione che lo produce, lo vende o lo integra sia in grado di dire la verità sui suoi rischi, sui suoi limiti, sulle sue procedure di sicurezza e sulle pressioni industriali che ne orientano lo sviluppo.

Il Processo OpenAI, letto attraverso Tasha McCauley e il Dossier Sutskever, racconta proprio questo: il primo grande laboratorio dell’AI generativa non è entrato in crisi perché una macchina ha preso il controllo, ma perché gli esseri umani incaricati di controllare la macchina hanno smesso di fidarsi gli uni degli altri.

Processo Musk contro OpenAI, arriva il Dossier Sutskever: le 52 pagine che riaprono il caso Sam Altman - Ultima modifica: da