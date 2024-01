R1 Group festeggia 30 anni con una nuova sede a Torino

R1 Group, protagonista dell’IT italiano, aprirà una nuova sede a Torino per consolidare il suo business nel Nordovest, celebrando così i suoi 30 anni di attività.

R1 Group, la nota realtà italiana dell’IT, annuncia l’apertura di una nuova sede a Torino nel 2024, per celebrare il suo trentesimo anno di attività. Questa apertura rappresenta l’ultimo passaggio di un percorso che ha visto l’azienda estendere la sua presenza in tutto il territorio italiano, consolidando così il suo business in Nordovest. R1 Group, con le sue sedi a Roma, Milano, Napoli, Perugia e Genova, mantiene una presenza capillare sul territorio, affermando la sua forte influenza nel settore IT italiano.

R1 Group sede di Torino

La nuove sede di Torino sarà guidata dal Team Leader Marco Rossi, già a capo della sede di Genova. Questa espansione arriva dopo che il Gruppo, sotto la guida del CEO Giancarlo Stoppaccioli, ha raggiunto una fatturato di 300 milioni di euro nel 2023, registrando un aumento del 50% rispetto all’anno precedente.

La presenza di R1 Group a Torino rappresenta un nuovo punto di forza commerciale nel Norditalia, in una città nota per la sua attitudine all’innovazione. Secondo Marco Rossi, Torino e il Piemonte stanno continuando ad investire nel proprio sviluppo, combinando storia e innovazione, allo stesso modo di R1 Group. Nel corso degli ultimi trent’anni l’azienda ha messo la sua competenza ed esperienza al servizio di idee e progetti sempre più innovativi e digitali.

La sede torinese di R1 Group si trova nel prestigioso edificio storico di Turino Confienza, nel cuore della città. L’interno è suddiviso in diversi ambienti di lavoro, tra cui spazi flessibili, open space e spazi comuni, rispecchiando la versatilità delle sue soluzioni tecnologiche.

L’inaugurazione della nuova sede è prevista per il 19 gennaio 2024, e rappresenterà il primo evento del Gruppo, delle società di R1 Group e del suo team di lavoro sul territorio piemontese. Al evento sono previsti ospiti di vari brand tecnologici, figure chiave del Gruppo e clienti.

R1 Group celebra così i suoi 30 anni come un partner digitale strategico per il mercato tecnologico italiano. Grazie alle sue sei società, sei sedi in tutto il paese e 200 professionisti, R1 Group accompagna in media 800 clienti all’anno nel loro percorso di trasformazione digitale, offrendo soluzioni e tecnologie sempre all’avanguardia.

L’apertura della nuova sede a Torino rappresenta un’ulteriore tappa nel percorso di crescita del Gruppo, che si mantiene in linea con l’incremento degli investimenti digitali delle aziende italiane. “30 anni di storia in un mercato competitivo e veloce come quello dell’ICT sono un traguardo di assoluta soddisfazione,” ha dichiarato Giancarlo Stoppaccioli, President & Founder di R1 Group. “L’arrivo in Piemonte risponde alla nostra necessità di disporre di una struttura sempre più capillare per penetrare in modo ancora più efficace nel territorio del nord ovest e rappresenta una nuova, ulteriore, tappa del nostro percorso di crescita”.