RGI Next 24: un ponte per l’innovazione nel mondo delle assicurazoni

RGI sta rivoluzionando il settore assicurativo con soluzioni AI avanzate e un metodo per diffondere l’innovazione. Lo ha raccontato nell’evento RGI Next 24

RGI è una società che costruisce ponti, costruisce ponti per superare i burroni dell’innovazione. Ma facciamo un passo indietro… RGI è una società che crea soluzioni software per il mondo assicurativo. Una delle difficoltà maggiori nel mondo delle assicurazioni, ma non solo, consiste nella diffusione delle innovazioni digitali a tutto il corpo delle aziende.

RGI Next 24

Lo ha spiegato bene Federico Della Casa, Group CEO di RGI durante l’evento RGI Next 24. Mutuando le teorie di Simon Sinek e Andy Moore, Della Casa ha sottolineato come in ogni società e in ogni organizzazione ci siano gli innovatori, quelli che hanno un’idea nuova per risolvere dei problemi, e gli “early adopters”, quelli che riconoscono il vantaggio dell’idea e la adottano subito. Spesso l’innovazione si ferma qui, perché si crea un Chasm, un burrone, un abisso, un salto che è difficile fare per portare la novità al corpo maggioritario di una società o di un’impresa.

RGI ha quindi elaborato non solo soluzioni innovative per le assicurazioni basate sull’AI, ma anche un metodo per diffondere le novità all’interno del mondo assicurativo e delle società che lo compongono.

Di fatto ha codificato la propria esperienza interna che ha portato le soluzioni basate su AI, raccolte sotto il nome di AIRGI, a svilupparsi nella propria realtà.

Secondo Federico Della Casa non bisogna cercare di convincere tutti, e tutti insieme. I gruppi più tradizionalisti non si faranno comunque coinvolgere dalla novità all’inizio; bisogna invece puntare sulla piena soddisfazione di innovatori e early adopters, portarli ad esempio, anche creando comunità esclusive. “Secondo la legge di Groucho Marx, tutti vogliono fare parte del Club che non li accetta”.

Il segreto è creare una comunità ad alto tasso di innovazione all’interno delle aziende in cui si possa entrare solo con un invito di uno dei membri attivi, che valuta così la “carica innovativa” del nuovo “iscritto”. È opportuno anche dare uno spazio fisico alle innovazioni, una sala, un laboratorio che mostri a tutti la presenza di questo vettore in azienda. RGI lo ha fatto creando l’AIRGI Lab, una struttura fisica nei suoi uffici in cui si discutono le soluzioni basate su AI.

Federico Della Casa ha quindi annunciato la nascita di una Community, la AIRGI Lounge, composta da clienti e partner per analizzare e identificare insieme le esigenze e le aspettative delle compagnie assicurative in relazione all’AI. Il nuovo centro di competenza interno, composto da esperti di AI e LLM (Large Language Model), avrà il compito di tradurle in soluzioni concrete e ottimizzarne l’integrazione con le proprie piattaforme, oltre a migliorare l’efficienza dei processi interni.

RGI ha l’ambizione di accompagnare il settore assicurativo nell’esplorazione dell’innovazione e, in questo momento, l’AI è la trasformazione più significativa, di cui stiamo già sperimentando le potenzialità”, ha commentato Della Casa. “Insieme alle compagnie più intraprendenti, vogliamo collaborare per realizzare i primi scenari di questo nuovo mondo, aprendo loro la possibilità di partire con noi in un viaggio di innovazione condivisa, verso un futuro in cui la tecnologia contribuisca a creare un impatto positivo sulla nostra società.”

Le novità presentate a RGI Next 24

La prima innovazione AI – anticipata proprio durante RGI Next 24 – è prevista entro la fine dell’anno con il rilascio di un sistema che permetterà ai clienti di interagire con la documentazione di prodotto attraverso una ricerca conversazionale, offrendo un assistente virtuale per rispondere in tempo reale ad ogni domanda sul funzionamento della piattaforma. Inoltre, nel 2025 prenderà forma anche l’applicazione degli LLM nel core system di RGI, che verrà utilizzata per velocizzare processi come il riconoscimento di documenti, ma anche come dei veri e propri tutor, che permetteranno agli agenti di usare il linguaggio naturale per interrogare la posizione assicurativa.

Durante l’evento sono state presentate le ultime novità di RGI anche sul piano dei servizi, risultato del percorso di transizione dell’azienda verso un modello a sottoscrizione: una scelta strategica che mira a offrire ai clienti di RGI un accesso semplificato a tecnologie avanzate, superando le modalità di fruizione tradizionali. Grazie al modello as-a-Service, infatti, i clienti possono beneficiare ora dei nuovi aggiornamenti sulla piattaforma core di RGI e dei suoi moduli, oltre ad ulteriori servizi ad alto valore aggiunto offerti anche attraverso l’ecosistema di partner. Un nuovo modello collaborativo e aperto che garantisce maggiore agilità, efficienza e riduzione dei rischi operativi.

“RGI Next 24 ci ha dato l’occasione di condividere i fondamenti della nostra strategia aziendale: l’impegno nell’innovazione, con un focus sull’AI, l’evoluzione continua del nostro software, un nuovo modello di fruizione che valorizza la collaborazione con l’ecosistema dei partner e infine l’ambizione di creare una piattaforma europea in grado di standardizzare e unificare i processi per supportare i programmi internazionali delle assicurazioni,” ha dichiarato Paolo Simoni, Italy Country Manager di RGI. “Questi elementi rappresentano gli assi portanti su cui RGI investe e lavora ogni giorno, al fianco di partner e clienti, per affrontare con successo le sfide della trasformazione digitale”.

RGI Next 24: un ponte per l’innovazione nel mondo delle assicurazoni - Ultima modifica: da