Riqualificazione della spiaggia di Passoscuro: l’iniziativa di R1 Lease e Trice in collaborazione con Legambiente

Le aziende R1 Lease e Trice hanno collaborato con Legambiente per riqualificare la spiaggia di Passoscuro da rifiuti e microplastiche. Volontari delle aziende, insieme ai membri di Legambiente, hanno raccolto e catalogato diversi rifiuti, contribuendo in modo concreto alla tutela dell’ambiente e del territorio.

Le società R1 Lease e Trice, appartenenti ad R1 Group, il system integrator leader del mercato IT in Italia, hanno lavorato a stretto contatto con Legambiente per contribuire alla riqualificazione della spiaggia di Passoscuro, nel comune di Fiumicino, amata dal cinema e immortalata da Fellini ne “La dolce vita”. L’iniziativa si è svolta il 26 maggio, in collaborazione con il progetto “Beach Litter” di Legambiente.

I dipendenti delle due società hanno dedicato una giornata di lavoro al territorio e alla comunità, unendosi ai volontari di Legambiente per pulire e monitorare i rifiuti presenti sulla spiaggia. Utilizzando guanti e rastrelli, i dipendenti di R1 Lease e Trice hanno raccolto oltre 110 kg di rifiuti. Inoltre, in un’area di soli 50 metri, sono stati catalogati 376 oggetti tra cui 200 pezzi di plastica e 120 di vetro piccoli, oltre a rifiuti ingombranti come un tavolo per sei persone.

L’iniziativa rientra in un progetto più ampio che coinvolgerà tutti i dipendenti del Gruppo R1 a livello nazionale, in modo graduale, dimostrando con azioni concrete l’attenzione e la cura verso la comunità e il territorio in cui operano.

Nel 2022, nell’ambito del progetto “Beach Litter”, Legambiente ha censito 44.882 rifiuti in un’area totale di 271.500 mq su 53 spiagge di 14 regioni. La plastica è risultata essere il materiale più comune, rappresentando l’84% degli oggetti rinvenuti, seguita dal metallo (4,5%), carta/cartone (4,3%) e vetro/ceramiche (3,5%).

Quest’iniziativa è un esempio di volontariato aziendale, fenomeno che rappresenta un contributo concreto al raggiungimento dei 17 obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU. R1 Lease e Trice intendono continuare a promuovere la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del territorio attraverso azioni simili in futuro, impegnandosi verso la comunità e l’ambiente in cui operano.

