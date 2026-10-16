Robot “arrestato” Colonia per molestie sessuali a una sedicenne

In Germania la polizia ha “arrestato” cioè sequestrato un robot umanoide dopo che avrebbe toccato una sedicenne e compiuto movimenti sessualmente espliciti. Due giovani avrebbero ripreso e trasmesso la scena in diretta. Il comunicato ufficiale, le immagini circolate online e le caratteristiche tecniche dei robot commerciali aprono un’indagine che riguarda il controllo a distanza, la responsabilità penale e i limiti della sicurezza delle macchine che si muovono tra le persone.

Alle 23.45 di sabato 10 ottobre 2026, in una delle zone più frequentate della vita notturna di Colonia, una ragazza di sedici anni si trovava davanti a un fast food insieme a due amiche di diciassette e diciotto anni quando alle sue spalle è arrivato un robot alto circa un metro e venti, dipinto di rosso e oro, vestito con una canottiera bianca, pantaloni neri, occhiali da sole e una vistosa catena dorata, una macchina che sembrava costruita appositamente per attirare l’attenzione dei passanti e che, secondo la ricostruzione della polizia tedesca, avrebbe toccato i glutei della ragazza eseguendo poi movimenti di evidente connotazione sessuale.

La scena, che si sarebbe svolta all’angolo tra Palmstraße e Hohenzollernring, non si è conclusa con l’allontanamento della macchina: gli agenti intervenuti poco dopo hanno individuato due giovani, uno di sedici anni e l’altro di diciannove, sospettati di aver filmato l’accaduto, di averlo trasmesso in diretta sui social network e di aver accompagnato le immagini con i propri commenti. Il robot era già stato riposto nel bagagliaio di una Volkswagen.

La polizia lo ha sequestrato insieme ai due telefoni cellulari dei sospettati.

La vicenda è confermata da un comunicato ufficiale della Polizei Köln, pubblicato il 12 ottobre 2026, identificato dalla sigla POL-K: 261012-2-K, e presenta un aspetto che merita molta più attenzione del carattere insolito dell’episodio: gli investigatori stanno cercando di stabilire come funzionasse il robot in quel preciso momento, se eseguisse movimenti programmati in precedenza, se qualcuno lo guidasse a distanza oppure se una parte del comportamento dipendesse dai suoi sistemi automatici.

Dalla risposta dipenderà la ricostruzione delle eventuali responsabilità. Non si tratta di stabilire se un robot possa essere colpevole di un reato, perché una macchina non possiede una responsabilità penale autonoma; si tratta di capire attraverso quale catena di comandi, decisioni e comportamenti umani si sia arrivati a un contatto fisico che la polizia considera meritevole di un’indagine.

Cosa dice davvero il comunicato della polizia di Colonia

La comunicazione ufficiale tedesca è molto più prudente di diversi titoli circolati sulla stampa internazionale, alcuni dei quali hanno raccontato di un robot arrestato per molestie sessuali, trasformando un sequestro probatorio in una specie di procedura giudiziaria contro una macchina.

La polizia di Colonia, invece, usa termini precisi.

Il robot è stato beschlagnahmt, cioè sequestrato, e viene considerato un elemento di prova insieme ai due smartphone. La ragazza sarebbe stata raggiunta alle spalle e toccata sui glutei, mentre la macchina avrebbe eseguito movimenti di spinta contro di lei. Il sedicenne indicato come proprietario del robot proviene da Wegberg, una cittadina della Renania Settentrionale-Vestfalia, e si trovava insieme a un diciannovenne.

Il comunicato indica anche una seconda posizione geografica, l’angolo tra Magnusstraße e Hohenzollernring, dove gli agenti hanno incontrato poco dopo le persone coinvolte. È in questa fase che hanno rinvenuto il robot nel bagagliaio.

La descrizione non attribuisce alla macchina una volontà propria, non afferma che fosse guidata da un’intelligenza artificiale e non indica neppure come certo che qualcuno ne stesse comandando direttamente i movimenti.

In sostanza, la polizia distingue ciò che ritiene avvenuto sulla strada da ciò che deve ancora dimostrare sul funzionamento della macchina.

Secondo quanto riferito da Associated Press, il portavoce della polizia Christoph Bermel ha spiegato che gli investigatori non si erano ancora confrontati con un caso di questo tipo, una circostanza che rende particolarmente delicata la raccolta delle prove: l’oggetto materiale dell’indagine non è soltanto la registrazione di un presunto comportamento illecito, ma un dispositivo capace di produrre movimenti fisici attraverso una combinazione di software, sensori e attuatori.

I video, la diretta social e la versione dell’incidente

Le immagini circolate online aggiungono informazioni che non compaiono nel primo comunicato ufficiale, ma richiedono anche alcune cautele.

Secondo una successiva ricostruzione dell’agenzia tedesca dpa, riportata da WELT, uno dei giovani coinvolti avrebbe pubblicato su TikTok una breve registrazione sostenendo che il robot, impegnato a evitare un passante, fosse entrato accidentalmente in contatto con una ragazza.

È una spiegazione da verificare. Nelle registrazioni più lunghe, secondo la stessa ricostruzione giornalistica, si vedrebbero infatti anche movimenti sessualmente espliciti successivi alla collisione. La polizia dispone inoltre di ulteriori riprese e sta esaminando il materiale video disponibile.

Il confronto tra sequenze brevi e riprese complete sarà importante per ricostruire la dinamica dell’accaduto, perché l’ordine temporale dei movimenti, la distanza tra i giovani e il robot, gli eventuali comandi pronunciati e la continuità delle immagini potrebbero consentire di distinguere un urto accidentale da una successiva condotta deliberata.

La presunta trasmissione in diretta aggiunge un’altra dimensione. Se sarà confermato che i due giovani stavano commentando l’episodio mentre avveniva, gli investigatori potranno esaminare anche le loro parole e le reazioni, che non dimostrano da sole chi controllasse tecnicamente il robot, ma possono contribuire a chiarire la consapevolezza e l’intenzione delle persone coinvolte.

Per la ragazza, intanto, esiste un problema ulteriore rispetto al presunto contatto fisico: la possibile circolazione pubblica delle immagini di un episodio che la riguarda e che potrebbe continuare a essere riproposto, commentato e trasformato in contenuto di intrattenimento. La stessa polizia, secondo Associated Press, ha criticato i commenti irrispettosi comparsi sui social e ricordato come la diffusione e la derisione di episodi del genere possano aggravare le conseguenze per le persone coinvolte.

Che robot è? Il possibile legame con Unitree

Le fotografie diffuse dalla polizia mostrano una macchina dalle proporzioni compatibili con quelle di alcuni robot umanoidi commerciali di recente introduzione, e diversi organi di stampa, tra cui The Times, hanno identificato il dispositivo come un Unitree R1 Air, prodotto dall’azienda cinese Unitree Robotics. Il comunicato della polizia, tuttavia, non specifica né il costruttore né il modello, perciò questa identificazione deve essere considerata giornalistica e non una conferma ufficiale degli investigatori.

La scheda tecnica pubblicata da Unitree permette comunque di comprendere la natura della tecnologia che potrebbe essere coinvolta.

Il modello R1 Air è alto 123 centimetri, pesa circa 27 chilogrammi ed è dotato di 20 gradi di libertà articolari, cioè di una serie di assi di movimento indipendenti che gli consentono di coordinare gambe, braccia e altre parti del corpo. Il prezzo di partenza dichiarato dal produttore è di 4.900 dollari, escluse tasse e spedizione.

La gamma R1 comprende versioni differenti, con livelli diversi di articolazione e dotazioni. Unitree indica tra le caratteristiche dei suoi robot sistemi di visione, capacità di elaborazione a bordo, interfacce di controllo e, nella documentazione commerciale, anche l’integrazione con modelli multimodali.

Il produttore prevede inoltre un controller manuale tra gli accessori in dotazione: un particolare tecnicamente importante, perché dimostra che almeno alcune configurazioni della famiglia R1 possono essere comandate direttamente da un operatore, senza che sia necessario attribuire a un sistema di AI tutte le decisioni relative al movimento.

Questo dato non prova naturalmente che il dispositivo sequestrato a Colonia fosse un R1 Air, né che il suo proprietario lo stesse guidando mediante un controller al momento dell’episodio.

È però sufficiente per comprendere quanto siano ormai accessibili capacità motorie che fino a pochi anni fa appartenevano quasi esclusivamente ai laboratori universitari, ai centri di ricerca industriali e alle dimostrazioni delle grandi aziende tecnologiche.

Su Digitalic avevamo già raccontato la dimostrazione di potenza robotica organizzata dalla Cina durante il Gala del Festival di Primavera del 2026, dove robot di Unitree e di altri produttori avevano eseguito coreografie, combattimenti e movimenti acrobatici davanti a un pubblico televisivo enorme. In quella occasione il messaggio era soprattutto industriale e geopolitico: la Cina stava mostrando la maturità delle proprie competenze nella robotica umanoide.

A Colonia la prospettiva è diversa. Una tecnologia nata per dimostrare agilità, equilibrio e capacità di manipolazione si trova al centro di un’indagine che riguarda il comportamento di un dispositivo nello spazio pubblico e i possibili abusi di chi lo utilizza.

Teleoperazione, movimenti programmati e autonomia: tre ipotesi diverse

La prima possibilità è che il robot fosse controllato a distanza. In questo caso un operatore avrebbe potuto impartire indicazioni attraverso un dispositivo di comando, lasciando all’elettronica di bordo il compito di gestire equilibrio, coordinazione e stabilità.

Anche un robot teleoperato contiene una componente importante di automazione: quando un essere umano impartisce un comando, per esempio quello di camminare in avanti o muovere un braccio, non controlla necessariamente ogni singolo motore e ogni variazione dell’assetto del corpo. Una parte del movimento viene calcolata dalla macchina, ma la decisione di eseguire l’azione può rimanere interamente umana.

Una seconda possibilità è che il dispositivo stesse eseguendo sequenze preprogrammate. Molti robot umanoidi sono in grado di riprodurre coreografie, gesti e movimenti precedentemente definiti, eventualmente combinandoli con funzioni automatiche di mantenimento dell’equilibrio. In questo scenario diventerebbe importante stabilire chi avesse predisposto la sequenza, quale fosse lo scopo previsto e se la sua esecuzione fosse stata avviata deliberatamente in prossimità della ragazza.

La terza ipotesi riguarda un comportamento prodotto da sistemi di controllo autonomi, capaci di elaborare informazioni provenienti dall’ambiente e selezionare azioni in funzione di obiettivi o istruzioni ricevute.

Sarebbe un’indagine tecnicamente più complessa, perché richiederebbe di ricostruire non soltanto i comandi esterni ma anche le condizioni operative e il funzionamento del software utilizzato.

Non tutte queste modalità costituiscono necessariamente intelligenza artificiale e, soprattutto, non sappiamo quale fosse attiva a Colonia. L’autonomia necessaria per mantenere in piedi un robot bipede non coincide con la capacità di scegliere intenzionalmente di avvicinarsi a una persona, né la presenza di un modello multimodale dimostra che sia stato quel modello a decidere i gesti compiuti.

È una distinzione che nel racconto pubblico della robotica spesso scompare, perché lo spettatore vede una macchina che cammina, parla e interagisce con le persone e tende ad attribuirle un livello di autonomia superiore a quello effettivamente utilizzato.

Qualcosa di simile era già emerso nelle discussioni sui robot Optimus di Tesla, dove il rapporto tra controllo umano e autonomia aveva assunto un ruolo centrale nella valutazione delle dimostrazioni pubbliche. Ne abbiamo scritto nell’approfondimento di Digitalic sulla trasformazione industriale di Tesla e sulla produzione di Optimus.

Il robot e i due smartphone: cosa possono raccontare le prove digitali

Se l’indagine dovesse confermare il collegamento tra il robot e uno o più dispositivi di comando, l’analisi forense potrebbe consentire di ricostruire la sequenza degli eventi attraverso informazioni distribuite su apparati differenti.

I telefoni sequestrati potrebbero contenere le registrazioni originali, dati relativi alla diretta, messaggi, indicazioni sugli applicativi utilizzati e, eventualmente, informazioni sulle connessioni con il robot.

Il dispositivo stesso potrebbe conservare registrazioni operative, configurazioni software, sequenze di movimento o altri dati utili. La disponibilità effettiva di queste informazioni dipende però dall’architettura del sistema e dalle sue impostazioni: non è affatto scontato che ogni comando venga registrato, né che il robot possieda una memoria sufficiente a ricostruire ciò che è avvenuto.

Per questo il confronto tra le diverse fonti potrebbe avere un’importanza maggiore del semplice esame dei telefoni.

Una registrazione video permette di osservare un movimento, ma non sempre di attribuirne l’origine. Il contatto fisico potrebbe essere stato prodotto da un comando impartito in quell’istante, da una sequenza già predisposta o dalla risposta del sistema di controllo a un evento imprevisto. Per distinguere queste ipotesi occorrerebbe analizzare la sincronizzazione tra immagini, gesti, comandi e comportamenti della macchina.

La questione è familiare a chi si occupa di sicurezza informatica e di sistemi industriali: sapere che cosa ha fatto un dispositivo non significa necessariamente sapere perché lo abbia fatto.

Nel caso di un robot umanoide, però, l’incertezza non riguarda soltanto il funzionamento di un software. Le azioni digitali si traducono in movimento, forza meccanica e contatto con persone che si trovano fisicamente nello stesso spazio.

Il problema giuridico: perché la polizia indaga per un’offesa a sfondo sessuale

Il passaggio più interessante del comunicato ufficiale riguarda forse la qualificazione iniziale dell’ipotesi di reato.

La polizia scrive infatti che l’indagine riguarda il sospetto di Beleidigung auf sexueller Grundlage, espressione che si può tradurre come offesa o ingiuria a sfondo sessuale.

Non è esattamente la stessa cosa del reato di molestie sessuali previsto dal paragrafo 184i del codice penale tedesco, che riguarda il contatto fisico di natura sessuale con una persona.

Il paragrafo 185, dedicato alla Beleidigung, disciplina invece le condotte offensive, comprese quelle che possono assumere forme pubbliche o materiali.

Questa distinzione è significativa perché il diritto penale è stato costruito attorno ai comportamenti delle persone, mentre l’episodio di Colonia presenta un contatto che sarebbe stato materialmente prodotto da un robot.

Se un essere umano utilizza una macchina per toccare qualcuno senza consenso, il ruolo di quella macchina nella realizzazione della condotta deve essere valutato giuridicamente. La questione non può essere risolta automaticamente affermando che, siccome a compiere il gesto è stato un robot, non esiste un responsabile; sarebbe altrettanto scorretto sostenere che una determinata fattispecie penale sia certamente applicabile senza conoscere gli esiti dell’indagine.

Secondo quanto riportato da CBS News, alcuni giuristi tedeschi hanno richiamato proprio le difficoltà interpretative che possono emergere quando il contatto fisico avviene attraverso un dispositivo robotico.

La qualificazione comunicata il 12 ottobre rappresenta dunque il punto di partenza dell’indagine, non una decisione definitiva di un tribunale. Al momento delle ricostruzioni giornalistiche consultate non risultavano formalizzate accuse penali contro i due sospettati.

Il sedicenne indicato come proprietario della macchina introduce inoltre le particolarità del diritto penale minorile tedesco, ma qualsiasi valutazione sulle possibili conseguenze personali sarebbe prematura senza conoscere gli accertamenti e l’eventuale evoluzione del procedimento.

La sicurezza fisica dei robot non può fermarsi agli ostacoli

La documentazione commerciale di Unitree contiene un avvertimento che assume un particolare significato alla luce di questa vicenda: i robot umanoidi sono sistemi meccanici complessi, dotati di una forza considerevole, e il produttore raccomanda agli utilizzatori di mantenere un’adeguata distanza di sicurezza e di evitare impieghi pericolosi.

Un robot alto poco più di un metro può apparire poco minaccioso, soprattutto se è stato trasformato in un personaggio caricaturale con occhiali, baffi e abiti vistosi; dal punto di vista della sicurezza, però, rimane una macchina con decine di chilogrammi di massa, motori elettrici e organi articolati che possono entrare in contatto con il corpo umano.

La sicurezza di queste piattaforme non può essere valutata soltanto sulla capacità di evitare una collisione o di non perdere l’equilibrio.

Un robot che circola in un luogo pubblico deve confrontarsi con persone che non ne conoscono il comportamento, non hanno ricevuto istruzioni e non hanno accettato di partecipare a una dimostrazione. Un semplice movimento di avvicinamento può assumere un significato differente in base al contesto, alla distanza e alla natura del contatto.

È qui che i sistemi di controllo incontrano un problema che riguarda anche il progetto complessivo del prodotto: quale libertà di movimento deve avere un operatore quando porta un robot tra le persone? Quali limitazioni è ragionevole introdurre per evitare contatti invasivi? Come si interrompe rapidamente un’azione? E quali elementi permettono di risalire a chi ha impartito un comando?

Non sono risposte che si possano ricavare dal caso di Colonia, perché non sono ancora note le impostazioni della macchina sequestrata. Sono, piuttosto, questioni di progettazione e di governance che i produttori e gli utilizzatori della robotica dovranno affrontare insieme agli aspetti tradizionali della sicurezza funzionale.

Il problema diventa particolarmente evidente nel passaggio dai robot impiegati in ambienti controllati a quelli destinati a convivere con persone estranee al processo operativo. Negli stabilimenti industriali gli accessi, le procedure e i compiti possono essere definiti in anticipo; in strada, davanti a un locale pubblico, il robot si muove in un ambiente dove non esiste alcun consenso preventivo da parte di chi gli passa accanto.

L’AI Act europeo e la responsabilità delle macchine

Il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, l’AI Act, affronta anche i rischi dei sistemi di AI integrati nei prodotti fisici, prevedendo specifiche condizioni per la classificazione ad alto rischio, tra cui alcuni utilizzi come componenti di sicurezza in prodotti disciplinati dalla normativa europea di armonizzazione.

Questo non significa che qualsiasi robot umanoide ricada automaticamente nella categoria dei sistemi AI ad alto rischio. La qualificazione dipende dalle funzioni effettive del sistema, dalla sua destinazione d’uso e dai requisiti normativi applicabili.

Sarebbe quindi scorretto presentare l’episodio tedesco come un caso già riconducibile a una violazione dell’AI Act. Non conosciamo neppure quale software fosse in esecuzione sul dispositivo, né se le azioni contestate coinvolgessero un sistema di intelligenza artificiale nel senso previsto dal regolamento.

Il caso, tuttavia, permette di osservare un problema più ampio.

Per molte tecnologie digitali l’errore, il malfunzionamento o l’abuso possono produrre conseguenze economiche, informative o reputazionali. Quando il software controlla un corpo meccanico che cammina, avvicina oggetti, afferra e tocca, la possibilità di incidere direttamente sull’integrità e sulla libertà delle persone diventa parte integrante del sistema.

L’eventuale responsabilità del produttore, in una situazione di questo genere, non può essere dedotta dalla sola presenza di un robot commercializzato dall’azienda. Servirebbero elementi relativi a un possibile difetto, ai dispositivi di sicurezza, alle istruzioni, alle condizioni d’impiego e al nesso causale con il danno.

È necessario tenere separata questa possibile valutazione sulla sicurezza del prodotto dalla responsabilità penale di chi potrebbe avere utilizzato intenzionalmente la macchina per compiere un atto illecito.

La capacità di attribuire le azioni diventa così una caratteristica importante della sicurezza stessa: senza informazioni affidabili sui comandi e sulle condizioni operative, rischia di diventare difficile distinguere l’abuso dell’operatore dal comportamento imprevisto del sistema.

Quando i robot escono dai laboratori, la responsabilità deve accompagnarli

La crescita della robotica umanoide è stata raccontata soprattutto attraverso le sue prestazioni: velocità, destrezza, capacità di eseguire movimenti complessi, apprendimento di nuove attività e progressiva riduzione dei costi.

Abbiamo visto robot combattere in tornei dimostrativi, come nel primo torneo di kick boxing robotico in Cina raccontato da Digitalic, e macchine sempre più sofisticate essere presentate come candidati a lavorare nei magazzini, negli stabilimenti e in altri ambienti produttivi.

In questi contesti la prestazione della macchina è generalmente l’oggetto della dimostrazione. Quello che è avvenuto a Colonia suggerisce invece di osservare più attentamente anche il comportamento di chi possiede e utilizza questi dispositivi.

La disponibilità commerciale di un robot capace di muoversi in modo sufficientemente credibile da attirare, sorprendere o spaventare una persona crea possibilità che non dipendono necessariamente da un progresso dell’intelligenza artificiale. È sufficiente che esistano motori, software, una forma riconoscibile e qualcuno disposto a impiegarli in modo improprio.

Resta poi un fattore che appartiene alla cultura delle piattaforme digitali. Un dispositivo tecnologico spettacolare, portato in un luogo affollato e ripreso in diretta, può diventare uno strumento per produrre contenuti destinati ai social network; se il comportamento della macchina supera i limiti del consenso altrui, le eventuali responsabilità non possono essere cancellate dal carattere tecnologico dell’esibizione o dalla pretesa che si trattasse soltanto di uno scherzo.

A Colonia rimangono da chiarire circostanze determinanti, a cominciare dall’origine dei movimenti del robot. Gli investigatori dovranno attribuire correttamente le azioni, ricostruire le eventuali intenzioni e stabilire quale rilievo penale abbia la condotta delle persone coinvolte.

Il robot, intanto, è stato sequestrato. Non arrestato, perché non è un soggetto capace di rispondere di un reato.

La distinzione può apparire ovvia, eppure è precisamente quella che alcuni titoli hanno cancellato, presentando la macchina come la protagonista criminale della vicenda e lasciando sullo sfondo chi potrebbe averla utilizzata.

La fotografia diffusa dalla polizia mostra l’umanoide disteso sul pavimento, con le braccia aperte, la canottiera bianca e gli occhiali dorati. L’immagine è diventata il simbolo di una notizia insolita, ma il contenuto dell’indagine è meno bizzarro e molto più concreto: una sedicenne avrebbe subito un contatto indesiderato, due giovani avrebbero trasmesso l’episodio online e la polizia sta cercando di capire chi abbia deciso i movimenti della macchina.

È da questi fatti, prima ancora che da qualsiasi discussione sull’autonomia artificiale, che dovrà partire la ricostruzione delle responsabilità.