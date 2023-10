Serena Pistillo nominata Head of Marketing di Achab

Serena Pistillo è stata nominata Head of Marketing di Achab, con l’obiettivo di innovare i servizi IT. Pistillo vanta una vasta esperienza in Telco, ICT e manufacturing.

Serena Pistillo è stata nominata Head of Marketing di Achab S.p.A, una società leader nei servizi IT infrastrutturali per le piccole e medie imprese. Serena Pistillo porta con sé una ricca esperienza ventennale nella comunicazione e nel marketing nei settori Telco, ICT e manufacturing di multinazionali come Vodafone, Hitachi, Prysmian ed Exprivia.

In questa nuova fase della sua carriera, Serena Pistillo ha l’obiettivo di portare innovazione al modello di business dei servizi IT gestiti di Achab. Il suo compito principale sarà valorizzare le sinergie tra Vendor e Partner e costruire nuove opportunità per generare valore per le imprese e i Managed Service Provider che erogano servizi IT.

Andrea Veca, Managing Director di Achab, ha espresso grande orgoglio per avere Serena Pistillo a bordo: «La sua consolidata esperienza e competenza porteranno valore aggiunto e innovazione al gruppo. Da sempre puntiamo su talenti, competenze professionali e attitudini personali differenti, che potenziano il team e la generazione di soluzioni e idee.»

Per lei , unirsi a Achab è un’opportunità professionale estremamente stimolante. «Sono molto grata per questa opportunità professionale estremamente stimolante. Ho scelto Achab perché ispirata dal progetto di costruire nuove opportunità e generare valore per le imprese”, ha affermato Serena Pistillo .

Serena Pistillo e il suo team parteciperanno alla quinta edizione di Aclub, un evento di primo piano nel settore IT che si terrà a Lazise (Verona) il 12 e 13 ottobre con la presenza di oltre 200 ospiti tra Vendor e Sponsor.

Il team di Achab si è sempre distinto per la sua unicità e dinamicità, con l’ambizione di essere un veicolo di crescita, cultura, moltiplicazione e sviluppo del business. L’arrivo di Serena Pistillo promette di rafforzare ulteriormente questa visione e di portare Achab a nuovi livelli di successo.

Cosi si descrive Serena Pistillo:

“Sono nata nel 1973, lo stesso anno di Larry Page ma non ho fondato Google 😉

Il mio primo cellulare mi è stato regalato alla laurea nel 1998 e poco dopo ho iniziato la mia avventura in Omnitel. Ho avuto il privilegio di imparare moltissimo e vivere in prima persona la nascita dei new media e dei servizi a valore aggiunto, ma la grande rivoluzione del mercato Telco c’è stata con l’arrivo di Vodafone e degli smartphone (che prima si chiamavano “telefonini”). L’interesse per la tecnologia mi ha poi portato a specializzarmi nella comunicazione corporate in Hitachi e successivamente in Prysmian Group. Sempre alla ricerca di nuove prospettive, nel mio percorso personale ho studiato coaching, teatro, scrittura creativa e tango argentino. Amo rappresentare colori e emozioni su tela. Ho mille interessi e una forte passione per la creatività. L’empatia e i miei valori mi permettono di sostenere gli altri nel raggiungimento dei loro obiettivi, ascoltare le persone e offrire il mio supporto mi riempie di orgoglio. Mi piace l’idea di poter dare un impatto positivo in tutto quello che faccio”.

