Elevate: Il futuro dell’innovazione secondo il Gruppo E

Il 13 novembre 2024 arriva SHAPE YOUR VISION / Elevate, l’evento del Gruppo E, che fonde innovazione tecnologica, arte e musica, affrontando AI, sicurezza informatica e competenze trasversali con esperti del settore e esperienze interattive uniche.

Shape Your Vision 2024, organizzato dal Gruppo E, esplora il tema “ELEVATE” che unisce tecnologia e soft skills. L’evento offrirà inteventi sull’AI, cybersecurity e infrastrutture, con esperti e un’esperienza multisensoriale al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Ci saranno anche Fjona Cakalli e Rudy Bandiera, amici di lunga di Digitalic. Entrambi hanno aprtecipato all’Evento Digitalic X, Fjona nel lontano 2016 (potete vedere la sua intervista dell’epoca qui) e Rudy nel 2017 (qui intervista).

Rudy Bandiera presenterà l’evento, mentre Fjona Cakalli sarà tra gli speaker.

Shape Your Vision 2024 ELEVATE

L’appuntamento è per il 13 novembre 2024, il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino per uno degli eventi più attesi nel panorama dell’innovazione tecnologica italiana: SHAPE YOUR VISION 2024, organizzato dal Gruppo E, leader nella transizione digitale sostenibile, l’evento di quest’anno si concentra sul tema “ELEVATE”, invitando i partecipanti a sfruttare la tecnologia e le soft skills per stimolare crescita e miglioramento continuo nel business.

SHAPE YOUR VISION 2024 non sarà un semplice convegno. Gli organizzatori promettono un’esperienza coinvolgente che fonde tecnologia all’avanguardia, arte e musica. L’intelligenza artificiale giocherà un ruolo centrale, non solo come argomento di discussione ma anche come strumento creativo, generando video, immagini e musica per l’intrattenimento dei partecipanti.

Temi chiave e ospiti

L’evento si articolerà in tre blocchi tematici principali:

1. Intelligenza artificiale, etica e sostenibilità

2. Sicurezza informatica e governance

3. Infrastrutture di nuova generazione

Tra gli speaker figurano:

Stefano Zingoni , Direttore BU Innovability del Gruppo E

, Direttore BU Innovability del Gruppo E Emanuele Frontoni e Benedetta Giovanola , esperti di AI ed etica dell’Università di Macerata

, esperti di AI ed etica dell’Università di Macerata Fjona Cakalli, Presentatrice TV, tech reporter, YouTube creator e imprenditrice digitale.

Presentatrice TV, tech reporter, YouTube creator e imprenditrice digitale. Rudy Bandiera , divulgatore e LinkedIn Top Voice, docente ( moderatore)

, divulgatore e LinkedIn Top Voice, docente ( moderatore) Matteo Flora, Imprenditore, Docente Universitario e Comunicatore

Oltre la tecnologia: l’importanza delle Soft Skills

Un aspetto interessante dell’evento è l’enfasi posta sulle competenze trasversali. Ogni blocco tematico sarà accompagnato da riflessioni su soft skills cruciali come la collaborazione, l’apertura mentale e la gestione del tempo, sottolineando come la crescita e l’innovazione richiedano più della sola expertise tecnologica.

SHAPE YOUR VISION 2024 si rivolge a un pubblico di professionisti dell’IT e dell’innovazione, dai CIO ai CISO, fino ai manager e agli appassionati di tecnologia. L’evento rappresenta un’opportunità unica per networking, apprendimento e ispirazione nel campo dell’innovazione digitale.

Il programma completo di SHAPE YOUR VISION | ELEVATE

9.30 Benvenuti a SHAPE YOUR VISION | ELEVATE, Rudy Bandiera

9.40 Keynote: Il tempo dell’innovazione | Stefano Zingoni, direttore marketing e della Business Unit Innovability del Gruppo E

ELEVATE WITH SERENDIPITY con video, live music e live prompting

10.05 Stefano Zingoni, direttore della BU Innovability del Gruppo E: AI e altre storie di innovazione

10.10 Emanuele Frontoni, professore di informatica, e Benedetta Giovanola, professoressa di etica dell’AI presso l’Università degli Studi di Macerata

PAUSA CAFFÈ

11.00 Speech: la velocità del cambiamento, Rudy Bandiera

ELEVATE WITH TEAMWORK con video, live music e live prompting

11.15 Giovanni Stilli, direttore della Business Unit Infosec del Gruppo E: la sicurezza al servizio del business

11.20 Palo Alto Networks: il punto di vista del brand

11:30 Marco Rottigni, Technical Director di SentinelOne: il punto di vista del brand

11.35 Intervista a Matteo Flora, The Fool: cybersecurity (horror) stories

11.50 Alessio Agnello, Head of Sales Engineering di Trend Micro: il punto di vista del brand

ELEVATE BY GOING BEYOND THE LIMITS con video, live music e live prompting

12.00 Matteo Franchi, DG e direttore della Business Unit Next Generation Infrastructure del Gruppo E: infrastrutture a prova di futuro

12.05 Giovanna Sangiorgi, Senior Vice President Go-to-Market and General Manager EMEA & LATAM di NetApp: Il punto di vista del brand

12.10 Intervista a Fjona Cakalli, Tech Princess: il volto umano dell’IT

12.20 Il progetto SHAPE YOUR TALENT

13.30 Lunch

Il Gruppo E, si conferma come un attore chiave nel panorama IT italiano. Con un fatturato in crescita e una presenza che si estende su tutto il territorio nazionale, il gruppo offre una vasta gamma di servizi IT, dalla system integration alla sicurezza informatica, fino all’intelligenza artificiale.

SHAPE YOUR VISION 2024 promette di essere un evento imperdibile per chiunque sia interessato al futuro dell’innovazione tecnologica. Con il suo mix di contenuti di alto livello, performance artistiche innovative e opportunità di networking, l’evento “Elevate” del Gruppo E si preannuncia come un momento cruciale per delineare le tendenze future nel mondo della tecnologia e del business.

Per partecipare a questo evento straordinario, visitate il sito shapeyourvision2024.eventbrite.it e prenotate il vostro posto nel futuro dell’innovazione.

