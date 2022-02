Shiba Inu pubblica misterioso video: quali novità in arrivo?

Novità in arrivo per la criptovaluta.

L’account Twitter ufficiale della criptovaluta Shiba Inu, seguito da quasi tre milioni di followers, è stato messo in allerta. Grandi novità sono state annunciate attraverso la pubblicazione di un video, qualche giorno fa, e la rivelazione dovrebbe essere ormai imminente. Il tweet con il video che annuncia che qualcosa bolle in pentola è stato subito sommerso di commenti da parte dei followers, ansiosi di ottenere dettagli.

Cosa potrebbe esserci dietro il video di Shiba Inu

Come si può vedere dal tweet sull’account ufficiale @Shibtoken, il video non sembra rivelare alcunché in realtà. Una scritta ci svela che qualcosa bolle in pentola e ci chiede se saremo pronti. Per il resto si vedono alcuni schermi televisivi che proiettano tutti il volto del cane simbolo della criptomoneta. Insomma, 16 secondi che non dicono nulla e che ottengono il loro scopo, far crescere la curiosità in merito all’annuncio.

Fra le ipotesi più accreditate, almeno tra gli utenti che seguono l’account, è che Shiba Inu starebbe finalmente per annunciare l’arrivo di un gioco di cui si era parlato già diverso tempo fa. Chi preferisce bypassare la pista “ludica” pensa invece che si tratti della prima fase della DAO, ossia dell’Organizzazione Decentrata gestita da un software che sia in grado di occuparsene in maniera autonoma rispetto ai partecipanti. Quest’ultima è utilizzata sempre più frequentemente per svolgere attività d’impresa.

Un’altra ipotesi che sembra percorribile porterebbe alla presunta acquisizione da parte di Shiba Inu di Robinhood, noto exchange di criptovalute. Nessuna conferma è stata data in merito, al momento si tratterebbe solo di voci.

L’annuncio già avvenuto del metaverso

Mentre un annuncio si attende con grande curiosità, un altro è già stato fatto qualche giorno prima. Shiba Inu ha infatti confermato la creazione di un proprio metaverso, lo Shiberse. Nel tweet, postato lo scorso 24 gennaio, l’azienda ha scritto queste parole: “Come promesso, siamo lieti di annunciarvi la nostra prima sorpresa dell’anno. Nel 2022 raggiungeremo nuove vette e daremo il benvenuto allo Shiberse, un’esperienza immersiva per il nostro ecosistema e per l’intero metaverso“. Insomma, una partenza col botto e un anno davvero fondamentale, soprattutto perché il metaverso è pronto a rivoluzionare interamente la realtà così come l’abbiamo conosciuta fino a oggi. E questo varrà anche per le criptovalute.

As promised, we are so excited to announce our first special surprise for the year #ShibArmy! In 2022, we are reaching new heights and welcoming the #Shiberse 🌎. An immersive experience for our ecosystem and the Metaverse space! We can't wait to show you more. Woof! 🐶 pic.twitter.com/tCRQ1m1RiT — Shib (@Shibtoken) January 24, 2022

immagine: account twitter ufficiale Shib

