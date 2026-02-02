Sixlab diventa Bitwiser: l’evoluzione di un partner strategico per la trasformazione digitale

Da Sixlab a Bitwiser: il racconto di un rebranding che riflette l’evoluzione di un partner IT tra cybersecurity, gestione dei dati e visione strategica della trasformazione digitale.

Sixlab diventa Bitwiser e la a notizia del cambiamento di brand di Sixlab, che evolve dando vita a Bitwiser, segna un momento di svolta non solo per l’azienda trevigiana — ma per tutto il settore delle tecnologie IT e dei servizi di consulenza digitale rivolti alle imprese italiane e internazionali. Questo passaggio non è soltanto una modifica di nome o di logo, ma la manifestazione di una visione più ampia: quella di accompagnare le imprese nella transizione digitale sempre più integrata con sicurezza, sostenibilità e valore di business.

Sixlab diventa Bitwiser: profilo di un protagonista dell’IT italiano

Fondata nel 2017, Sixlab si è progressivamente affermata come realtà di riferimento per la consulenza IT e l’erogazione di servizi tecnologici che vanno dal supporto infrastrutturale alla cybersicurezza, dalla gestione dei dati allo sviluppo di soluzioni digitali su misura. Sul suo sito e nei materiali istituzionali, Sixlab si presenta come un partner di innovazione per PMI e grandi imprese, con un approccio strutturato alla trasformazione digitale, basato su quattro pilastri chiave: mappatura dell’infrastruttura, budgeting, pianificazione e monitoraggio, ideati per ridurre i costi IT e generare valore misurabile nei processi aziendali.

La storia di Sixlab negli anni parla di un’azienda che ha saputo coniugare competenza tecnica e orientamento strategico: dal supporto alla compliance normativa (come NIS2) all’adozione di tecnologie di backup e sicurezza avanzata, fino a progetti di sviluppo web integrati con CRM e soluzioni di data analytics.

La narrazione dei valori

Uno dei momenti più che racconta bene l’anima Sixlab è l’evento “Sixilab insights Technology & Security: The Future of Your Data”, pensato non come una semplice presentazione di soluzioni, ma come uno spazio di riflessione sul ruolo che sicurezza e gestione dei dati stanno assumendo nel disegno complessivo della trasformazione digitale.

Al centro del confronto c’era un’idea chiave: la cybersecurity non può più essere trattata come una componente tecnica isolata, ma va letta come infrastruttura abilitante della resilienza aziendale. In un contesto in cui i dati sono sempre più distribuiti, interconnessi e critici per il business, la loro protezione diventa una leva strategica che impatta continuità operativa, reputazione e sostenibilità nel medio-lungo periodo.

Nel corso dell’incontro è emersa con forza anche una visione più ampia dell’innovazione tecnologica. Come ha sottolineato il fondatore Daniele Piovesan, ogni scelta IT dovrebbe essere valutata non solo per la sua efficacia tecnica, ma per il suo impatto economico, organizzativo e sociale. La tecnologia, in questa prospettiva, smette di essere un fine e torna a essere uno strumento al servizio degli obiettivi concreti delle imprese.

Non a caso, il tema della sicurezza è stato messo in relazione ai dati che raccontano un aumento costante degli attacchi informatici e della vulnerabilità del tessuto produttivo, soprattutto in Italia. Un segnale chiaro: la protezione dei dati non è più un’opzione accessoria, ma un elemento strutturale della competitività e della sostenibilità operativa delle aziende. L’evento si inseriva all’interno di un più ampio percorso di dialogo e approfondimento sui temi della tecnologia e della sicurezza ed è stato raccontato anche sulle pagine di Digitalic, come parte di una riflessione più ampia sul futuro dell’IT e del ruolo dei partner tecnologici nell’accompagnare le imprese in questa transizione

Perché il rebranding: da Sixlab a Bitwiser

La trasformazione di brand da Sixlab a Bitwiser non è un’operazione cosmetica, ma rispecchia una strategia di evoluzione:

Un’identità più ampia e internazionale : il nuovo nome suggerisce una visione di marca che va oltre la semplice fornitura di servizi tecnici, abbracciando concetti come “bit” (elemento informatico fondamentale) e “wiser” (più saggio), a evocare l’idea di tecnologia con consapevolezza e strategia;

: il nuovo nome suggerisce una visione di marca che va oltre la semplice fornitura di servizi tecnici, abbracciando concetti come “bit” (elemento informatico fondamentale) e “wiser” (più saggio), a evocare l’idea di tecnologia con consapevolezza e strategia; Rafforzamento della value proposition : la scelta del nuovo brand punta a consolidare la posizione dell’azienda in scenari competitivi più vasti, dove termini come innovazione, transformation enablement e sicurezza intelligente non sono più differenziatori, ma requisiti essenziali;

: la scelta del nuovo brand punta a consolidare la posizione dell’azienda in scenari competitivi più vasti, dove termini come innovazione, transformation enablement e sicurezza intelligente non sono più differenziatori, ma requisiti essenziali; Un messaggio coerente con l’evoluzione dei mercati: le imprese italiane ed europee sono sempre più orientate verso soluzioni IT che integrano gestione dei dati, cybersecurity avanzata, compliance normativa e automazione intelligente: Bitwiser vuol rappresentare simbolicamente questa convergenza.

Sebbene il comunicato ufficiale non sia stato disponibile per la citazione diretta, le prime evidenze del rebranding indicano una volontà di posizionarsi come una marca che parla non solo di tecnologia, ma di impatto vero sul business e sulla competitività delle aziende.

Bitwiser nel contesto competitivo moderno

Il mondo della trasformazione digitale è in costante fermento: paradigmi come cloud computing, AI, sicurezza zero-trust e gestione dei dati sono oggi elementi irrinunciabili per la sopravvivenza e la crescita delle aziende. Brand come Bitwiser, nati dalla maturazione di realtà come Sixlab, rappresentano un esempio di come le imprese di consulenza IT italiane stanno evolvendo verso modelli di servizio che uniscono consulenza strategica, soluzioni tecnologiche e partnership di lungo periodo.

In questo senso, il passaggio a Bitwiser può essere letto come una sintesi tra competenza tecnica, visione di futuro e capacità di interpretare le esigenze delle imprese in un mondo sempre più digitale e interconnesso.

La trasformazione di Sixlab in Bitwiser racconta una storia che va oltre il rebranding: è la storia di una azienda che ha saputo crescere con il mercato, anticiparne bisogni emergenti e tradurre competenze tecniche in valore commerciale e culturale per le imprese italiane. In un’epoca in cui la tecnologia è al centro di ogni processo di innovazione, realtà come Bitwiser incarnano un modello di partner tecnologico che non solo segue l’adozione di tecnologie avanzate , ma aiuta a dare significato strategico alle scelte digitali.

Sixlab diventa Bitwiser: l’evoluzione di un partner strategico per la trasformazione digitale - Ultima modifica: da